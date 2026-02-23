Какие популярные цветы сеять в последнюю неделю февраля 2026 — советы дачникам

Посев цветов в феврале для раннего цветения. Коллаж: Новини.LIVE

Яркая клумба ранней весной — мечта каждого, кто имеет приусадебный участок. А исполнить эту мечту очень просто, ведь есть цветы, которые можно посеять на рассаду уже в конце февраля.

Новини.LIVE рассказывает, какие три популярных вида цветов стоит посеять в последнюю неделю февраля 2026 года, чтобы уже весной любоваться красотой.

Реклама

Читайте также:

Львиный зев

Этот цветок чрезвычайно популярен среди украинских садоводов и дачников. Он неприхотлив и при этом чрезвычайно яркий. Цветы хорошо переносят прохладу весной и осенью, но требуют времени для полноценного развития. Потому и стоит сеять его уже в феврале. Используйте легкий, стерильный субстрат и поддерживайте умеренную влажность без переувлажнения. Сеянцы формируют крепкие стебли, способные выдержать легкие весенние похолодания после пересадки.

Петуния

Петуния — фаворит клумб, балконов и подвесных кашпо. Для формирования мощной рассады ей требуется примерно 10 недель. Конец февраля для посева — оптимальное время. А высаживать рассаду в открытый грунт можно только после полного исчезновения угрозы заморозков. Перед высадкой обязательно проводите закаливание — постепенно увеличивайте время пребывания растений на свежем воздухе в течение 7-10 дней. Это уменьшит стресс и поможет петунии быстрее адаптироваться.

Мальва

Это солнцелюбивое растение с мощными стеблями, которые могут достигать более двух метров. Ранний посев позволяет получить развитую корневую систему и продлить период цветения. Высевайте семена в биоразлагаемые горшки, чтобы минимизировать травмирование корня. Также выбирайте максимально солнечное место для высадки.

Ранее мы рассказывали, какие овощи и зелень можно сажать и сеять в феврале прямо в грунт, чтобы получить ранний урожай.

Также мы делились простыми и действенными советами, как высадить крокусы, чтобы цветы зацвели очень рано.