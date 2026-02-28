Как обрезать розы весной — простые советы, чтобы кусты пышно зацвели

Как провести обрезку роз весной — кусты засыплют пышными цветами
Начиная с марта дачники и садоводы выходят на приусадебные участки, чтобы подготовить свои клумбы и сад к новому сезону. Конечно же, первым делом, уделяют внимание королеве цветов — розе. В этот период особенно важно провести своевременное обрезку, тогда кусты подарят роскошное и длительное цветение.
Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно проводить обрезку роз весной, чтобы кусты щедро радовали цветами весь сезон.
Почему весенняя обрезка обеспечивает обильное цветение
Правильная обрезка кустов роз весной помогает:
- активизировать рост молодых побегов;
- укрепить корневую систему;
- улучшить проветривание кроны;
- увеличить количество цветочных почек.
Когда обрезать розы весной
С середины марта до середины апреля, можно смело проводить обрезку. Ведь в это время растение только начинает формировать новые побеги, но еще не пошло в активный рост.
Самое главное — дождаться, пока пройдет риск сильных заморозков. Дневная температура должна стабильно держаться выше +5°C, а ночная уже не опускаются ниже -3°C.
Как проводить обрезку роз
Чтобы обрезка роз весной была эффективной, придерживайтесь простых правил:
- используйте острый и продезинфицированный секатор;
- делайте срез под небольшим углом;
- обрезайте чуть выше здоровой внешней почки;
- не оставляйте длинных "пеньков".
Перед формированием куста важно провести санитарную очистку. Первым делом удаляют:
- сухие и подмерзшие ветки;
- поврежденные побеги;
- слабые и тонкие отростки.
Далее стоит обратить внимание на структуру куста:
- убрать побеги, растущие внутрь;
- удалить ветви, которые перекрещиваются и трутся друг о друга;
- открыть центр куста для лучшей циркуляции воздуха и доступа света.
Правильно сформированный куст розы должен иметь вазообразную форму — с открытой серединой и равномерно расположенными крепкими побегами. Такая форма уменьшает риск грибковых заболеваний и стимулирует пышное цветение.
