Как обрезать розы весной — простые советы, чтобы кусты пышно зацвели

Обрезка роз весной. Колаж: Новини.LIVE

Начиная с марта дачники и садоводы выходят на приусадебные участки, чтобы подготовить свои клумбы и сад к новому сезону. Конечно же, первым делом, уделяют внимание королеве цветов — розе. В этот период особенно важно провести своевременное обрезку, тогда кусты подарят роскошное и длительное цветение.

Новини.LIVE рассказывает, когда и как правильно проводить обрезку роз весной, чтобы кусты щедро радовали цветами весь сезон.

Реклама

Читайте также:

Почему весенняя обрезка обеспечивает обильное цветение

Правильная обрезка кустов роз весной помогает:

активизировать рост молодых побегов;

укрепить корневую систему;

улучшить проветривание кроны;

увеличить количество цветочных почек.

Когда обрезать розы весной

С середины марта до середины апреля, можно смело проводить обрезку. Ведь в это время растение только начинает формировать новые побеги, но еще не пошло в активный рост.

Самое главное — дождаться, пока пройдет риск сильных заморозков. Дневная температура должна стабильно держаться выше +5°C, а ночная уже не опускаются ниже -3°C.

Как проводить обрезку роз

Чтобы обрезка роз весной была эффективной, придерживайтесь простых правил:

используйте острый и продезинфицированный секатор;

делайте срез под небольшим углом;

обрезайте чуть выше здоровой внешней почки;

не оставляйте длинных "пеньков".

Перед формированием куста важно провести санитарную очистку. Первым делом удаляют:

сухие и подмерзшие ветки;

поврежденные побеги;

слабые и тонкие отростки.

Далее стоит обратить внимание на структуру куста:

убрать побеги, растущие внутрь;

удалить ветви, которые перекрещиваются и трутся друг о друга;

открыть центр куста для лучшей циркуляции воздуха и доступа света.

Правильно сформированный куст розы должен иметь вазообразную форму — с открытой серединой и равномерно расположенными крепкими побегами. Такая форма уменьшает риск грибковых заболеваний и стимулирует пышное цветение.

Также предлагаем вам ознакомиться с другими интересными темами по огородничеству и садоводству

Почему на огороде растет чистотел и как можно быстро избавиться от надоедливого растения.

Как высадить крокусы, чтобы цветы зацвели очень рано.

Какие популярные растения нельзя сажать на приусадебном участке, поскольку они ядовиты и могут навредить.