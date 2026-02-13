Как сохранить розы в вазе надолго - советы агрономов для свежести до 2 недель

Розы стоят в вазе. Фото: Freepik

Большинство роз в вазе вянут уже через несколько дней, но агрономы назвали метод, который помогает сохранить их свежими до двух недель. Секрет кроется не в подкормках, а в правильной подготовке и уходе.

Новини.LIVE объясняет, как ухаживать за срезанными розами, чтобы они дольше оставались свежими и не теряли цвет.

Правильная подготовка стеблей — ключ к долголетию

Розы быстрее поглощают воду и не загнивают, если срезать стебли под углом 45° и удалить листья, которые окажутся в воде. Острый нож или секатор предотвращают пережим тканей, что сохраняет нормальную циркуляцию влаги.

Вода и раствор для питания цветов

Специалисты советуют добавлять в вазу немного сахара и несколько капель лимонного сока или специальный препарат для срезанных цветов. Сахар дает растению энергию, а кислота или антибактериальные компоненты сдерживают развитие микробов и продлевают жизнь букета.

Где ставить вазу, чтобы розы не завяли

Цветы дольше сохраняют свежесть в прохладном помещении, подальше от солнца, батарей или сквозняков. Высокая температура и резкие воздушные потоки ускоряют испарение влаги и делают лепестки тусклыми.

Регулярный уход: что нужно делать

Менять воду каждые два дня.

Промывать вазу перед обновлением воды.

Повторно подрезать стебли при каждой замене.

Следить, чтобы в воде не было листьев.

