Як зберегти троянди у вазі надовго - поради агрономів для свіжості до 2 тижнів

Троянди стоять тижнями — один секрет, який змінює все
Більшість троянд у вазі в’януть вже через кілька днів, але агрономи назвали метод, який допомагає зберегти їх свіжими до двох тижнів. Секрет криється не у підживках, а в правильній підготовці та догляді.
Новини.LIVE пояснює, як доглядати за зрізаними трояндами, щоб вони довше залишалися свіжими та не втрачали колір.
Правильна підготовка стебел — ключ до довголіття
Троянди швидше поглинають воду та не загнивають, якщо зрізати стебла під кутом 45° і видалити листя, яке опиниться у воді. Гострий ніж або секатор запобігають пережиму тканин, що зберігає нормальну циркуляцію вологи.
Вода та розчин для живлення квітів
Фахівці радять додавати у вазу трохи цукру та кілька крапель лимонного соку або спеціальний препарат для зрізаних квітів. Цукор дає рослині енергію, а кислота або антибактеріальні компоненти стримують розвиток мікробів і подовжують життя букета.
Де ставити вазу, щоб троянди не зів’яли
Квіти довше зберігають свіжість у прохолодному приміщенні, подалі від сонця, батарей чи протягів. Висока температура та різкі повітряні потоки прискорюють випаровування вологи й роблять пелюстки тьмяними.
Регулярний догляд: що потрібно робити
- Міняти воду кожні два дні.
- Промивати вазу перед оновленням води.
- Повторно підрізати стебла при кожній заміні.
- Стежити, щоб у воді не було листя.
