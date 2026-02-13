Як зберегти троянди у вазі надовго - поради агрономів для свіжості до 2 тижнів

Троянди стоять у вазі. Фото: Freepik

Більшість троянд у вазі в’януть вже через кілька днів, але агрономи назвали метод, який допомагає зберегти їх свіжими до двох тижнів. Секрет криється не у підживках, а в правильній підготовці та догляді.

Новини.LIVE пояснює, як доглядати за зрізаними трояндами, щоб вони довше залишалися свіжими та не втрачали колір.

Правильна підготовка стебел — ключ до довголіття

Троянди швидше поглинають воду та не загнивають, якщо зрізати стебла під кутом 45° і видалити листя, яке опиниться у воді. Гострий ніж або секатор запобігають пережиму тканин, що зберігає нормальну циркуляцію вологи.

Вода та розчин для живлення квітів

Фахівці радять додавати у вазу трохи цукру та кілька крапель лимонного соку або спеціальний препарат для зрізаних квітів. Цукор дає рослині енергію, а кислота або антибактеріальні компоненти стримують розвиток мікробів і подовжують життя букета.

Де ставити вазу, щоб троянди не зів’яли

Квіти довше зберігають свіжість у прохолодному приміщенні, подалі від сонця, батарей чи протягів. Висока температура та різкі повітряні потоки прискорюють випаровування вологи й роблять пелюстки тьмяними.

Регулярний догляд: що потрібно робити

Міняти воду кожні два дні.

Промивати вазу перед оновленням води.

Повторно підрізати стебла при кожній заміні.

Стежити, щоб у воді не було листя.

