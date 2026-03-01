Відео
Головна Дім та город Гіацинти на 8 березня — як продовжити життя квітів після свята

Гіацинти на 8 березня — як продовжити життя квітів після свята

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 23:45
Гіацинти на 8 березня 2026 — як доглядати за квітами до та після цвітіння
Гіацинти в подарунок на 8 березня. Колаж: Новини.LIVE

Гіацинт — одна з найпопулярніших весняних квітів, які традиційно дарують жінкам на 8 березня. Ця ніжна рослина має витончений аромат та буквально створює святковий настрій. Зазвичай, їх цвітіння нетривале й після рослина відправляється у смітник. Але насправді правильний догляд може продовжити життя квітки на кілька сезонів.

Новини.LIVE з посиланням на The Spruce розповідає, як доглядати за гіацинтами у горщику, щоб вони радували вас не один рік.

Що варто знати про гіацинт

Це цибулинна рослина, яка цвіте ранньою весною. Щобільше, вона є багаторічною. У відкритому ґрунті гіацинт може радувати цвітінням 3-4 роки поспіль. Період цвітіння може тривати від одного до трьох тижнів. В умовах квартири, за правильного догляду, гіацинт так само може радувати яскравими гронами до двох тижнів. 

У домашніх умовах гіацинти можна "змусити" цвісти раніше або до конкретної дати — для цього цибулини кілька тижнів витримують у холоді, щоб отримати квіти наприкінці зими або на початку весни. 

 

Як доглядати за гіацинтом до та під час цвітіння
Гіацинти у горщиках. Фото: dreamstime.com

Як доглядати за гіацинтом до та під час цвітіння

1. Освітлення

Горщик з гіацинтом потрібно ставити на місце з розсіяним світлом. Коли бутони почнуть розкриватися, можна перемістити рослину на більш сонячне місце — це подовжить період цвітіння.

2. Температура

Рослина любить весняну прохолоду, а у теплій кімнаті квіти відцвітуть швидше.

3. Полив

Полив має бути помірним: ґрунт повинен залишатися злегка вологим, але без застою води. У горщику обов'язково мають бути дренажні отвори.

4. Підживлення

Додаткове підживлення під час цвітіння не обов'язкове — у цибулині вже закладено запас поживних речовин.

Що робити з гіацинтом після цвітіння

В умовах квартири виростити квітку з тої самої цибулини надзвичайно складно. Зазвичай це роблять із новим посадковим матеріалом. А от якщо висадити цибулину у відкритий ґрунт, рослина радуватиме цвітінням ще 2-3 роки.

Як підготувати гіацинт до висадки у відкритий ґрунт:

  1. Коли квіти зів'януть, зріжте лише квітконос, а листя залишіть. Воно живить цибулину і допомагає їй відновитися.
  2. Продовжуйте помірний полив, поки листя не почне жовтіти і підсихати.
  3. Після повного всихання надземної частини цибулину можна вийняти з горщика, очистити від ґрунту та зберігати в сухому, темному місці до осені.

Висаджувати цибулини можна з кінця вересня по середину листопада, температура ґрунту має бути від +6 до +10°C.

Чи можна вирощувати гіацинт без ґрунту

Гіацинти надзвичайно добре ростуть у воді. Їх можна вирощувати у спеціальних скляних посудинах або на шарі гальки. Але важливо, щоб нижня частина цибулини не була у воді, бо вона може почати гнити. Коріння має тягнутися вниз самостійно.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
