Як зберегти букет тюльпанів свіжим надовго — п'ять лайфхаків до 8 березня

Догляд за тюльпанами у вазі. Колаж: Новини.LIVE

Вже скоро ми зустрічатимемо Міжнародний жіночий день або День боротьби за права жінок. Традиційно, в Україні на 8 березня жінок вітають тюльпанами. Ці ніжні квіти створюють відчуття свята та затишку. Проте багато хто стикається з проблемою: уже через кілька днів букет втрачає свіжість. Щоб квіти стояли у вазі тижнями, достатньо знати кілька простих лайфхаків.

Новини.LIVE з посиланням на Express розповідає, як зберегти свіжість та красу тюльпанів надовго.

Реклама

Читайте також:

Чому тюльпани швидко в'януть

Флористи кажуть, що тюльпани поводяться інакше, ніж більшість зрізаних квітів. Вони продовжують рости навіть у вазі, активно реагують на світло та температуру повітря. Саме тому правильний догляд може продовжити їхню свіжість не на два-три дні, а на значно довший термін.

Основні причини швидкого в'янення:

активний ріст стебла після зрізання;

розмноження бактерій у воді;

неправильна температура;

недостатнє або надмірне освітлення.

Тюльпани у прозорій вазі. Фото: pexels.com

П'ять перевірених лайфхаків, як зберегти букет тюльпанів свіжим

1. Охолодження та папір

Якщо букет уже почав в'янути або ви щойно принесли його додому, скористайтеся простим методом:

Щільно загорніть стебла у папір — підійде крафтовий або звичайна газета. Поставте квіти у воду й залиште на ніч у прохолодному темному місці. Це може бути балкон або нижня полиця холодильника (без фруктів поруч).

У такому положенні стебла рівномірно насичуються вологою, а папір допомагає їм зберегти вертикальну форму. Вже зранку букет виглядатиме більш пружним і живим.

2. Прокол стебла

Ще один простий прийом — акуратно проколоти стебло голкою трохи нижче бутона. Цей метод покращує рух води всередині рослини та зменшує внутрішню напругу тканин. У результаті тюльпани довше залишаються у вертикальному положенні та не так швидко втрачають форму.

3. Мідна монета у вазі

Один із найпопулярніших домашніх способів продовжити життя тюльпанам — покласти на дно вази мідну монету. Флористи зазначають, що мідь має природні антимікробні властивості. Вона допомагає зменшити кількість бактерій у воді, які пришвидшують в'янення.

Важливо: перед тим як опустити монету у вазу, її потрібно добре вимити з милом.

4. Правильне підрізання стебел

Завжди оновлюйте зріз перед тим як ставити букет у воду. Стебла потрібно підрізати під кутом гострим ножем або секатором. Косий зріз збільшує площу всмоктування води, що дозволяє квітам довше зберігати свіжість. Повторювати процедуру рекомендується кожні два дні.

5. Домашній живильний розчин для тюльпанів

Якщо під рукою немає спеціального живлення для квітів, можна приготувати простий розчин самостійно:

Розчиніть три столові ложки цукру в одному літрі теплої води. Налийте рідину у вазу так, щоб стебла були занурені приблизно на 7-10 см. Регулярно оновлюйте воду з розчином.

Цукор виступає джерелом живлення для зрізаних квітів і допомагає довше підтримувати їхній декоративний вигляд.

Також важливо:

міняти воду щодня;

не ставити вазу біля батарей та обігрівачів;

уникати прямих сонячних променів;

тримати букет подалі від фруктів, які виділяють етилен (яблука, банани, груші, авокадо, персики, дині, ківі, сливи та абрикоси).

Раніше ми ділилися одним простим лайфхаком, як доглядати за зрізаними трояндами, щоб вони довго залишалися свіжими та не втрачали колір.

Також ми ділилися секретами, як висадити крокуси, щоб квіти зацвіли дуже рано.