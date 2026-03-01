Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Точно не зів'януть — ці кімнатні квіти можна дарувати на 8 березня

Точно не зів'януть — ці кімнатні квіти можна дарувати на 8 березня

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 05:04
Які квіти у горщиках можна дарувати на 8 березня 2026 — радуватимуть довгі роки
Кімнатні рослини у подарунок. Колаж: Новини.LIVE

Квіти — приємний подарунок для кожної жінки, зокрема красивий букет чекають й на 8 березня. Але зрізані рослини зів'януть за лічені дні, коли у горщиках можуть радувати не один рік й нагадувати про того, хто їх подарував.

Новини.LIVE розповідає, які квіти у горщиках можна дарувати на 8 березня, щоб вони довго радували око.

Реклама
Читайте також:
Крокуси

Ці ніжні квіти з'являються одні з найперших. Їх можна вирощувати не тільки у горщику на підвіконні, а й висаджувати на клумбах. Бутони бувають ніжних білих, фіолетових відтінків або яскравого жовтого. За прикметами, крокуси дарують близьким як оберіг, а також жінкам, яким не щастить в особистому житті, щоб привабити у життя любов і романтику. 

Азалія

Азалія вражає густими кущиками та пишними суцвіттями білого, рожевого чи червоного кольору. Період її цвітіння припадає саме на кінець зими — початок весни, що робить азалію актуальним подарунком до 8 березня. За прикметами, аромат рослини допомагає налаштуватися на позитив, прояснити думки та зняти втому. А ще азалія допомагає знайти другу половинку самотнім.

Гіацинти

Ця квітка стане яскравим акцентом у будь-якій кімнаті або офісі. Вона буквально налаштовує на легкий весняний настрій, а ще радує виразним ароматом. Пишні суцвіття-дзвіночки бувають від білого і рожевого до синього та насичено-фіолетового відтінків. Після завершення цвітіння цибулину також можна зберегти та висадити у відкритий ґрунт.

Гіацинти можна дарувати творчим натурам. Вірять, що квітка дарує натхнення, емоційну рівновагу, захищає від лихого ока і проганяє погані сни.

Фіалки

Фіалка — один з найкращих варіантів для подарунку на 8 березня, адже ця кімнатна рослина невибаглива у догляді та квітне, як мінімум, кілька разів на рік. Оскільки квітка компактна, її можна розмістити будь-де. Крім того, селекціонери вивели сотні сортів із різними відтінками та формами пелюсток. Тож, можна підібрати ту саму унікальну. А ще в народі вірять, що фіалка нейтралізує негативну енергетику в оселі.

Орхідеї

Орхідея — це справжній жіночий оберіг, який зберігає здоров'я, красу і молодість. Проте, ця кімнатна рослина потребує уваги. Краще дарувати тим, хто любить вирощувати кімнатні рослини. Орхідея може цвісти кілька місяців поспіль, а за правильного догляду — повторно випускати квітконоси щороку.

Кімнатні троянди

Це універсальний подарунок на 8 березня, який поєднує традицію та довговічність. Троянда у горщику — це компактний кущик із повноцінними бутонами. Так, вона потребує уважнішого догляду: регулярного поливу, підживлення та достатнього освітлення. Проте за належних умов кімнатна троянда може цвісти кожні кілька місяців.

Гербера

Гербера у горщику, яка є символом вічного кохання і щирої радості, додає простору яскравих фарб. Великі квіти нагадують ромашки. Важливо враховувати, що рослина любить світло і помірний полив.

Також вас можуть зацікавити інші теми про квіти та кімнатні рослини

Як надовго зберегти свіжість зрізаних тюльпанів, що додавати у воду та як правильно обрізати. 

Як доглядати за зрізаними трояндами, щоб вони довго залишалися свіжими.

Як доглядати за орхідеєю, щоб вона зацвіла.

рослини квіти поради ідеї 8 березня свято
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації