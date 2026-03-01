Які квіти у горщиках можна дарувати на 8 березня 2026 — радуватимуть довгі роки

Кімнатні рослини у подарунок. Колаж: Новини.LIVE

Квіти — приємний подарунок для кожної жінки, зокрема красивий букет чекають й на 8 березня. Але зрізані рослини зів'януть за лічені дні, коли у горщиках можуть радувати не один рік й нагадувати про того, хто їх подарував.

Новини.LIVE розповідає, які квіти у горщиках можна дарувати на 8 березня, щоб вони довго радували око.

Крокуси

Ці ніжні квіти з'являються одні з найперших. Їх можна вирощувати не тільки у горщику на підвіконні, а й висаджувати на клумбах. Бутони бувають ніжних білих, фіолетових відтінків або яскравого жовтого. За прикметами, крокуси дарують близьким як оберіг, а також жінкам, яким не щастить в особистому житті, щоб привабити у життя любов і романтику.

Азалія

Азалія вражає густими кущиками та пишними суцвіттями білого, рожевого чи червоного кольору. Період її цвітіння припадає саме на кінець зими — початок весни, що робить азалію актуальним подарунком до 8 березня. За прикметами, аромат рослини допомагає налаштуватися на позитив, прояснити думки та зняти втому. А ще азалія допомагає знайти другу половинку самотнім.

Гіацинти

Ця квітка стане яскравим акцентом у будь-якій кімнаті або офісі. Вона буквально налаштовує на легкий весняний настрій, а ще радує виразним ароматом. Пишні суцвіття-дзвіночки бувають від білого і рожевого до синього та насичено-фіолетового відтінків. Після завершення цвітіння цибулину також можна зберегти та висадити у відкритий ґрунт.

Гіацинти можна дарувати творчим натурам. Вірять, що квітка дарує натхнення, емоційну рівновагу, захищає від лихого ока і проганяє погані сни.

Фіалки

Фіалка — один з найкращих варіантів для подарунку на 8 березня, адже ця кімнатна рослина невибаглива у догляді та квітне, як мінімум, кілька разів на рік. Оскільки квітка компактна, її можна розмістити будь-де. Крім того, селекціонери вивели сотні сортів із різними відтінками та формами пелюсток. Тож, можна підібрати ту саму унікальну. А ще в народі вірять, що фіалка нейтралізує негативну енергетику в оселі.

Орхідеї

Орхідея — це справжній жіночий оберіг, який зберігає здоров'я, красу і молодість. Проте, ця кімнатна рослина потребує уваги. Краще дарувати тим, хто любить вирощувати кімнатні рослини. Орхідея може цвісти кілька місяців поспіль, а за правильного догляду — повторно випускати квітконоси щороку.

Кімнатні троянди

Це універсальний подарунок на 8 березня, який поєднує традицію та довговічність. Троянда у горщику — це компактний кущик із повноцінними бутонами. Так, вона потребує уважнішого догляду: регулярного поливу, підживлення та достатнього освітлення. Проте за належних умов кімнатна троянда може цвісти кожні кілька місяців.

Гербера

Гербера у горщику, яка є символом вічного кохання і щирої радості, додає простору яскравих фарб. Великі квіти нагадують ромашки. Важливо враховувати, що рослина любить світло і помірний полив.

