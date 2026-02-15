Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Примхлива орхідея знову зацвіте — працююча схема догляду

Примхлива орхідея знову зацвіте — працююча схема догляду

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 10:00
Як змусити орхідею випустити нову стрілку - догляд після цвітіння, обрізка і полив
Дві орхідеї стоять на підвіконні. Фото: Jardineria On

Після цвітіння орхідея не "засинає" назавжди — саме зараз закладається основа для нової стрілки. Достатньо правильно обрізати стебло та змінити догляд, і рослина прокинеться вже за кілька місяців.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за орхідеєю після цвітіння, щоб вона випустила нову квіткову стрілку.

Реклама
Читайте також:

Чому орхідея перестає цвісти

Опадання квітів може бути природним завершенням циклу або ознакою стресу. Протяги, перестановки вазона чи етилен від фруктів часто спричиняють раптове осипання бутонів. Якщо листя та корені виглядають здоровими — рослина готова до нового етапу.

Як правильно поводитися зі стеблом

  • Стебло висохло: зріжте його повністю, лишивши пеньок 1-2 см.
  • Стебло зелене: на ньому є "сплячі бруньки", які можуть дати бічну стрілку або "дітку".
  • Порада експертів: обрізати квітконос на 1,5-2 см вище третьої бруньки — це стимулює її пробудження.

Такий метод часто запускає повторне цвітіння значно швидше.

Догляд після цвітіння: що змінити

Перш за все скоротіть полив. Використовуйте занурення горщика на 15-20 хвилин у теплу, відстояну воду. Важливо слідкувати, щоб рідина не потрапила в пазухи листя — це може викликати гниль. У період спокою корисно дозволити кореням повністю просихати між поливами.

Як стимулювати появу нової стрілки

  • Забезпечити нічне зниження температури до +15…+16°C.
  • Обирати яскраве розсіяне світло без прямих променів.
  • Підживлювати добривами для орхідей у слабкій концентрації.

Температурний перепад діє як "сигнал" для рослини продовжити цвітіння, а підживлення допомагає наростити сили для формування стрілки.

Ми вже писали про те, як вибрати насіння овочів, щоб забезпечити високу схожість і рекордний урожай.

Раніше пояснювали те, що зробити з насінням кабачків перед посадкою, щоб отримати рівні ряди без прогалин.

Детальніше розповідали про те, як доглядати ареку взимку, щоб уникнути пожовтіння листя та забезпечити рослині комфорт.

рослини поради орхідея догляд обрізання полив
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації