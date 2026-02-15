Як змусити орхідею випустити нову стрілку - догляд після цвітіння, обрізка і полив

Дві орхідеї стоять на підвіконні. Фото: Jardineria On

Після цвітіння орхідея не "засинає" назавжди — саме зараз закладається основа для нової стрілки. Достатньо правильно обрізати стебло та змінити догляд, і рослина прокинеться вже за кілька місяців.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за орхідеєю після цвітіння, щоб вона випустила нову квіткову стрілку.

Чому орхідея перестає цвісти

Опадання квітів може бути природним завершенням циклу або ознакою стресу. Протяги, перестановки вазона чи етилен від фруктів часто спричиняють раптове осипання бутонів. Якщо листя та корені виглядають здоровими — рослина готова до нового етапу.

Як правильно поводитися зі стеблом

Стебло висохло: зріжте його повністю, лишивши пеньок 1-2 см.

Стебло зелене: на ньому є "сплячі бруньки", які можуть дати бічну стрілку або "дітку".

Порада експертів: обрізати квітконос на 1,5-2 см вище третьої бруньки — це стимулює її пробудження.

Такий метод часто запускає повторне цвітіння значно швидше.

Догляд після цвітіння: що змінити

Перш за все скоротіть полив. Використовуйте занурення горщика на 15-20 хвилин у теплу, відстояну воду. Важливо слідкувати, щоб рідина не потрапила в пазухи листя — це може викликати гниль. У період спокою корисно дозволити кореням повністю просихати між поливами.

Як стимулювати появу нової стрілки

Забезпечити нічне зниження температури до +15…+16°C.

Обирати яскраве розсіяне світло без прямих променів.

Підживлювати добривами для орхідей у слабкій концентрації.

Температурний перепад діє як "сигнал" для рослини продовжити цвітіння, а підживлення допомагає наростити сили для формування стрілки.

