Как заставить орхидею выпустить новую стрелку - уход после цветения, обрезка и полив

Капризная орхидея снова зацветет — работающая схема ухода
После цветения орхидея не "засыпает" навсегда — именно сейчас закладывается основа для новой стрелки. Достаточно правильно обрезать стебель и изменить уход, и растение проснется уже через несколько месяцев.
Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за орхидеей после цветения, чтобы она выпустила новую цветочную стрелку.
Почему орхидея перестает цвести
Опадение цветов может быть естественным завершением цикла или признаком стресса. Сквозняки, перестановки вазона или этилен от фруктов часто вызывают внезапное осыпание бутонов. Если листья и корни выглядят здоровыми — растение готово к новому этапу.
Как правильно обращаться со стеблем
- Стебель высох: срежьте его полностью, оставив пенек 1-2 см.
- Стебель зеленый: на нем есть "спящие почки", которые могут дать боковую стрелку или "детку".
- Совет экспертов: обрезать цветонос на 1,5-2 см выше третьей почки — это стимулирует ее пробуждение.
Такой метод часто запускает повторное цветение значительно быстрее.
Уход после цветения: что изменить
Прежде всего сократите полив. Используйте погружение горшка на 15-20 минут в теплую, отстоянную воду. Важно следить, чтобы жидкость не попала в пазухи листьев — это может вызвать гниль. В период покоя полезно позволить корням полностью просыхать между поливами.
Как стимулировать появление новой стрелки
- Обеспечить ночное снижение температуры до +15...+16°C.
- Выбирать яркий рассеянный свет без прямых лучей.
- Подкармливать удобрениями для орхидей в слабой концентрации.
Температурный перепад действует как "сигнал" для растения продолжить цветение, а подкормка помогает нарастить силы для формирования стрелки.
