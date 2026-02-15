Как заставить орхидею выпустить новую стрелку - уход после цветения, обрезка и полив

Две орхидеи стоят на подоконнике. Фото: Jardineria On

После цветения орхидея не "засыпает" навсегда — именно сейчас закладывается основа для новой стрелки. Достаточно правильно обрезать стебель и изменить уход, и растение проснется уже через несколько месяцев.

Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за орхидеей после цветения, чтобы она выпустила новую цветочную стрелку.

Реклама

Читайте также:

Почему орхидея перестает цвести

Опадение цветов может быть естественным завершением цикла или признаком стресса. Сквозняки, перестановки вазона или этилен от фруктов часто вызывают внезапное осыпание бутонов. Если листья и корни выглядят здоровыми — растение готово к новому этапу.

Как правильно обращаться со стеблем

Стебель высох: срежьте его полностью, оставив пенек 1-2 см.

Стебель зеленый: на нем есть "спящие почки", которые могут дать боковую стрелку или "детку".

Совет экспертов: обрезать цветонос на 1,5-2 см выше третьей почки — это стимулирует ее пробуждение.

Такой метод часто запускает повторное цветение значительно быстрее.

Уход после цветения: что изменить

Прежде всего сократите полив. Используйте погружение горшка на 15-20 минут в теплую, отстоянную воду. Важно следить, чтобы жидкость не попала в пазухи листьев — это может вызвать гниль. В период покоя полезно позволить корням полностью просыхать между поливами.

Как стимулировать появление новой стрелки

Обеспечить ночное снижение температуры до +15...+16°C.

Выбирать яркий рассеянный свет без прямых лучей.

Подкармливать удобрениями для орхидей в слабой концентрации.

Температурный перепад действует как "сигнал" для растения продолжить цветение, а подкормка помогает нарастить силы для формирования стрелки.

Мы уже писали о том, как выбрать семена овощей, чтобы обеспечить высокую всхожесть и рекордный урожай.

Ранее объясняли то, что сделать с семенами кабачков перед посадкой, чтобы получить ровные ряды без пробелов.

Подробнее рассказывали о том, как ухаживать за арекой зимой, чтобы избежать пожелтения листьев и обеспечить растению комфорт.