Україна
Капризная орхидея снова зацветет — работающая схема ухода

Капризная орхидея снова зацветет — работающая схема ухода

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 10:00
Как заставить орхидею выпустить новую стрелку - уход после цветения, обрезка и полив
Две орхидеи стоят на подоконнике. Фото: Jardineria On

После цветения орхидея не "засыпает" навсегда — именно сейчас закладывается основа для новой стрелки. Достаточно правильно обрезать стебель и изменить уход, и растение проснется уже через несколько месяцев.

Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за орхидеей после цветения, чтобы она выпустила новую цветочную стрелку.

Читайте также:

Почему орхидея перестает цвести

Опадение цветов может быть естественным завершением цикла или признаком стресса. Сквозняки, перестановки вазона или этилен от фруктов часто вызывают внезапное осыпание бутонов. Если листья и корни выглядят здоровыми — растение готово к новому этапу.

Как правильно обращаться со стеблем

  • Стебель высох: срежьте его полностью, оставив пенек 1-2 см.
  • Стебель зеленый: на нем есть "спящие почки", которые могут дать боковую стрелку или "детку".
  • Совет экспертов: обрезать цветонос на 1,5-2 см выше третьей почки — это стимулирует ее пробуждение.

Такой метод часто запускает повторное цветение значительно быстрее.

Уход после цветения: что изменить

Прежде всего сократите полив. Используйте погружение горшка на 15-20 минут в теплую, отстоянную воду. Важно следить, чтобы жидкость не попала в пазухи листьев — это может вызвать гниль. В период покоя полезно позволить корням полностью просыхать между поливами.

Как стимулировать появление новой стрелки

  • Обеспечить ночное снижение температуры до +15...+16°C.
  • Выбирать яркий рассеянный свет без прямых лучей.
  • Подкармливать удобрениями для орхидей в слабой концентрации.

Температурный перепад действует как "сигнал" для растения продолжить цветение, а подкормка помогает нарастить силы для формирования стрелки.

Мы уже писали о том, как выбрать семена овощей, чтобы обеспечить высокую всхожесть и рекордный урожай.

Ранее объясняли то, что сделать с семенами кабачков перед посадкой, чтобы получить ровные ряды без пробелов.

Подробнее рассказывали о том, как ухаживать за арекой зимой, чтобы избежать пожелтения листьев и обеспечить растению комфорт.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
