Почему не цветет гиппеаструм и что делать - главные ошибки и правила ухода

Гиппеаструм может цвести каждый год, но нарушение периода покоя, неправильный горшок или полив полностью блокируют формирование цветоноса. Исправив эти ошибки, растение быстро восстанавливает цветение.

Новини.LIVE рассказывает, какие условия нужны гиппеаструму, чтобы он стабильно выпускал бутоны дома.

Ключевые причины, почему гиппеаструм не формирует цветы

Растение не цветет, если горшок слишком большой, луковица заглублена или отсутствует период покоя. Также важны: достаточное освещение, правильный температурный режим и избежание чрезмерного полива, который провоцирует гниль.

Типичные уходовые ошибки, блокирующие цветение

Чаще всего проблемы вызывают:

регулярные поливы без просушки почвы;

избыток азотных удобрений;

обрезание листьев до их естественного отмирания;

использование холодной воды, что травмирует луковицу.

Все эти факторы истощают растение и заставляют его наращивать зелень вместо бутонов.

Что сделать, чтобы гиппеаструм зацвел

Самое важное — дать растению отдохнуть. Осенью полив сокращают, а после увядания листьев горшок ставят в темное прохладное место на 6-8 недель. Весной гиппеаструм возвращают на свет, постепенно возобновляют полив и подкармливают удобрениями с фосфором и калием.

Как обеспечить регулярное ежегодное цветение

Для стабильного результата нужны: тесный горшок, частично открытые луковицы, яркий свет и умеренный полив. Соблюдение этих условий позволяет растению формировать крупные цветы каждый сезон и оставаться декоративным много лет подряд.

