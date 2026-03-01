Видео
Україна
Видео

Эти комнатные цветы можно дарить на 8 марта на удачу и радость

Дата публикации 1 марта 2026 05:04
Какие комнатные цветы дарить на 8 марта 2026 — будут радовать долгие годы
Комнатные растения в подарок. Коллаж: Новини.LIVE

Цветы — универсальный подарок, который не только дарит улыбку, а и несет особый символизм. Красивые букеты на 8 марта давно стали традицией. Однако срезанные растения быстро завянут и забудутся, когда в горшках могут радовать не один год и напоминать о том, кто их подарил.

Новини.LIVE рассказывает, какие цветы в горшках можно дарить на 8 марта, чтобы они долго радовали глаз.

Крокусы

Эти нежные цветы появляются одни из самых первых. Их можно выращивать не только в горшке на подоконнике, но и высаживать на клумбах. Бутоны бывают нежных белых, фиолетовых оттенков или яркого желтого. По приметам, крокусы дарят близким как оберег, а также женщинам, которым не везет в личной жизни, чтобы привлечь в жизнь любовь и романтику.

Азалия

Азалия поражает густыми кустиками и пышными соцветиями белого, розового или красного цвета. Период ее цветения приходится именно на конец зимы — начало весны, что делает азалию актуальным подарком к 8 марта. По приметам, аромат растения помогает настроиться на позитив, прояснить мысли и снять усталость. А еще азалия помогает найти вторую половинку одиноким.

Гиацинты

Этот цветок станет ярким акцентом в любой комнате или офисе. Он буквально настраивает на легкое весеннее настроение, а еще радует выразительным ароматом. Пышные соцветия-колокольчики бывают от белого и розового до синего и насыщенно-фиолетового оттенков. После завершения цветения луковицу также можно сохранить и высадить в открытый грунт.

Гиацинты можно дарить творческим натурам. Верят, что цветок дарит вдохновение, эмоциональное равновесие, защищает от сглаза и прогоняет плохие сны.

Фиалки

Фиалка — один из лучших вариантов для подарка на 8 марта, ведь это комнатное растение неприхотливо в уходе и цветет, как минимум, несколько раз в год. Поскольку цветок компактный, его можно разместить где угодно. Кроме того, селекционеры вывели сотни сортов с различными оттенками и формами лепестков. Поэтому, можно подобрать ту самую уникальную. А еще в народе верят, что фиалка нейтрализует негативную энергетику в доме.

Орхидеи

Орхидея — это настоящий женский оберег, который сохраняет здоровье, красоту и молодость. Однако, это комнатное растение требует внимания. Лучше дарить тем, кто любит выращивать комнатные растения. Орхидея может цвести несколько месяцев подряд, а при правильном уходе — повторно выпускать цветоносы каждый год.

Комнатные розы

Это универсальный подарок на 8 марта, который сочетает традицию и долговечность. Роза в горшке — это компактный кустик с полноценными бутонами. Да, она требует более внимательного ухода: регулярного полива, подкормки и достаточного освещения. Однако при надлежащих условиях комнатная роза может цвести каждые несколько месяцев.

Гербера

Гербера в горшке, которая является символом вечной любви и искренней радости, добавляет пространству ярких красок. Крупные цветы напоминают ромашки. Важно учитывать, что растение любит свет и умеренный полив.

Как надолго сохранить свежесть срезанных тюльпанов, что добавлять в воду и как правильно обрезать.

Как ухаживать за срезанными розами, чтобы они долго оставались свежими.

Как ухаживать за орхидеей, чтобы она зацвела.

растения цветы советы идеи 8 марта праздник
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
