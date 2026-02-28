Свято 8 березня 2026 — які квіти за знаком Зодіаку подарують удачу

Ідеальні квіти на свято за знаком Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Міжнародний жіночий день, який традиційно ми відзначаємо 8 березня, націлений на те, щоб гучно заявити про права жінок та нагадати про жіночі досягнення та вклад у розвиток суспільства, науки, культури, економіки. Також це ще одна нагода висловити вдячність. Чому б не прикрасити цю дату квітами? Як переконують астрологи, правильно підібраний букет здатен підкреслити сильні сторони характеру та навіть притягнути удачу.

Новини.LIVE ділиться порадами астрологів, як обрати ідеальний букет на 8 березня за знаком Зодіаку, щоб він приніс не лише радість, а й удачу.

Реклама

Читайте також:

Квіти на 8 березня 2026 за знаком Зодіаку

Овен (21 березня — 20 квітня)

Жінки-Овни — рішучі, енергійні та яскраві. Вони люблять увагу. Обирайте насичені кольори та виразні форми, що символізують пристрасть. Такий букет підкреслить їхню харизму та впевненість. Ідеальний вибір для Овнів:

червоні або коралові троянди;

півонії насиченого кольору з великими бутонами;

гербери яскравих відтінків;

нарциси.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці цінують комфорт і витончену красу. Вони звертають увагу на деталі, тому важливе не лише наповнення, а й оформлення. Краще обирати пастельні відтінки та класичні композиції. Хороший варіант для букета:

білі або ніжно-рожеві троянди;

ароматні лілії;

ніжні півонії.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнючки люблять креатив. Чим цікавіший букет, тим більше він відповідатиме їхній мінливій натурі. Зверніть увагу на мікси з різних квітів та незвичні поєднання. Представницям цього знаку сподобаються:

орхідеї;

альстромерії;

фрезії;

дельфініуми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки — чутливі, романтичні та домашні. Їм важлива затишна атмосфера і щирість. Обирайте ніжні весняні квіти, щоб букет на 8 березня підкреслив турботу і глибину почуттів:

тюльпани;

півонії;

гортензії.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви обожнюють ефектні подарунки та великі жести. Маленький букет може загубитися на фоні їхньої яскравої особистості. Робіть ставку на розкіш:

великі троянди насичених відтінків;

пишні півонії;

гербери у червоних і помаранчевих тонах;

лілії з виразним ароматом.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви віддають перевагу стриманості та практичності. Їм можуть сподобатися не лише зрізані квіти, а й рослини у горщиках, які довго тішитимуть око. Такий подарунок підкреслить їхню любов до порядку і довготривалої краси. Зверніть увагу на:

гвоздики;

хризантеми;

півонії;

гербери;

троянди у горщику;

гіацинти;

азалії;

бегонії;

орхідеї.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези мають витончений смак і цінують гармонію в кольорах. Для них важлива естетика композиції. Букет має бути збалансованим і стильним, без надмірностей. Найкращий вибір:

еустоми;

іриси;

лілії;

фрезії.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Жінки-Скорпіони — пристрасні та загадкові. Їх приваблюють глибокі, насичені відтінки. Якщо шукаєте, які квіти подарувати на 8 березня представниці цього знака, обирайте:

бордові або темно-червоні троянди;

тигрові лілії;

сині або фіолетові орхідеї.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці люблять свободу, новизну та яскраві враження. Їм підійдуть нестандартні композиції з елементом екзотики:

гербери;

антуріум;

стреліція;

декоративний мак;

брассіка.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги цінують класику і статусність. Вони не женуться за трендами, але поважають традиції. Букет на 8 березня має виглядати стримано, але благородно. Ідеальними стануть:

конвалії;

троянди;

хризантеми;

еустоми;

пеларгонія;

гарденія;

ранункулюс.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолійки — творчі та креативні. Їх приваблюють незвичне поєднання форм і відтінків. Якщо хочете здивувати, обирайте легкі, повітряні композиції:

фрезії;

альстромерії;

гіацинти;

ранункулюси.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Жінки-Риби — ніжні та мрійливі. Вони цінують романтику. Легкий, витончений букет підкреслить їхню чутливість. Найкраще підійдуть квіти у світлих і пастельних тонах:

півонії;

тюльпани;

гіацинти;

еустоми;

фіалки.

Раніше ми розповідали, який подарунок можна зробити на 8 березня за знаком Зодіаку.

Нагадаємо, ми писали, чи буде додатковий вихідний у Міжнародний жіночий день.