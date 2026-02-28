Свято 8 березня 2026 — які квіти за знаком Зодіаку подарують удачу

Квіти на 8 березня 2026 — як обрати на удачу за знаком Зодіаку
Міжнародний жіночий день, який традиційно ми відзначаємо 8 березня, націлений на те, щоб гучно заявити про права жінок та нагадати про жіночі досягнення та вклад у розвиток суспільства, науки, культури, економіки. Також це ще одна нагода висловити вдячність. Чому б не прикрасити цю дату квітами? Як переконують астрологи, правильно підібраний букет здатен підкреслити сильні сторони характеру та навіть притягнути удачу.
Новини.LIVE ділиться порадами астрологів, як обрати ідеальний букет на 8 березня за знаком Зодіаку, щоб він приніс не лише радість, а й удачу.
Квіти на 8 березня 2026 за знаком Зодіаку
Овен (21 березня — 20 квітня)
Жінки-Овни — рішучі, енергійні та яскраві. Вони люблять увагу. Обирайте насичені кольори та виразні форми, що символізують пристрасть. Такий букет підкреслить їхню харизму та впевненість. Ідеальний вибір для Овнів:
- червоні або коралові троянди;
- півонії насиченого кольору з великими бутонами;
- гербери яскравих відтінків;
- нарциси.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Тельці цінують комфорт і витончену красу. Вони звертають увагу на деталі, тому важливе не лише наповнення, а й оформлення. Краще обирати пастельні відтінки та класичні композиції. Хороший варіант для букета:
- білі або ніжно-рожеві троянди;
- ароматні лілії;
- ніжні півонії.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Близнючки люблять креатив. Чим цікавіший букет, тим більше він відповідатиме їхній мінливій натурі. Зверніть увагу на мікси з різних квітів та незвичні поєднання. Представницям цього знаку сподобаються:
- орхідеї;
- альстромерії;
- фрезії;
- дельфініуми.
Рак (22 червня — 22 липня)
Раки — чутливі, романтичні та домашні. Їм важлива затишна атмосфера і щирість. Обирайте ніжні весняні квіти, щоб букет на 8 березня підкреслив турботу і глибину почуттів:
- тюльпани;
- півонії;
- гортензії.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Леви обожнюють ефектні подарунки та великі жести. Маленький букет може загубитися на фоні їхньої яскравої особистості. Робіть ставку на розкіш:
- великі троянди насичених відтінків;
- пишні півонії;
- гербери у червоних і помаранчевих тонах;
- лілії з виразним ароматом.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Діви віддають перевагу стриманості та практичності. Їм можуть сподобатися не лише зрізані квіти, а й рослини у горщиках, які довго тішитимуть око. Такий подарунок підкреслить їхню любов до порядку і довготривалої краси. Зверніть увагу на:
- гвоздики;
- хризантеми;
- півонії;
- гербери;
- троянди у горщику;
- гіацинти;
- азалії;
- бегонії;
- орхідеї.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Терези мають витончений смак і цінують гармонію в кольорах. Для них важлива естетика композиції. Букет має бути збалансованим і стильним, без надмірностей. Найкращий вибір:
- еустоми;
- іриси;
- лілії;
- фрезії.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Жінки-Скорпіони — пристрасні та загадкові. Їх приваблюють глибокі, насичені відтінки. Якщо шукаєте, які квіти подарувати на 8 березня представниці цього знака, обирайте:
- бордові або темно-червоні троянди;
- тигрові лілії;
- сині або фіолетові орхідеї.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Стрільці люблять свободу, новизну та яскраві враження. Їм підійдуть нестандартні композиції з елементом екзотики:
- гербери;
- антуріум;
- стреліція;
- декоративний мак;
- брассіка.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Козероги цінують класику і статусність. Вони не женуться за трендами, але поважають традиції. Букет на 8 березня має виглядати стримано, але благородно. Ідеальними стануть:
- конвалії;
- троянди;
- хризантеми;
- еустоми;
- пеларгонія;
- гарденія;
- ранункулюс.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Водолійки — творчі та креативні. Їх приваблюють незвичне поєднання форм і відтінків. Якщо хочете здивувати, обирайте легкі, повітряні композиції:
- фрезії;
- альстромерії;
- гіацинти;
- ранункулюси.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Жінки-Риби — ніжні та мрійливі. Вони цінують романтику. Легкий, витончений букет підкреслить їхню чутливість. Найкраще підійдуть квіти у світлих і пастельних тонах:
- півонії;
- тюльпани;
- гіацинти;
- еустоми;
- фіалки.
