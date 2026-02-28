Відео
Квіти на 8 березня 2026 — як обрати на удачу за знаком Зодіаку

Квіти на 8 березня 2026 — як обрати на удачу за знаком Зодіаку

Ua ru
28 лютого 2026
Свято 8 березня 2026 — які квіти за знаком Зодіаку подарують удачу
Ідеальні квіти на свято за знаком Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Міжнародний жіночий день, який традиційно ми відзначаємо 8 березня, націлений на те, щоб гучно заявити про права жінок та нагадати про жіночі досягнення та вклад у розвиток суспільства, науки, культури, економіки. Також це ще одна нагода висловити вдячність. Чому б не прикрасити цю дату квітами? Як переконують астрологи, правильно підібраний букет здатен підкреслити сильні сторони характеру та навіть притягнути удачу.

Новини.LIVE ділиться порадами астрологів, як обрати ідеальний букет на 8 березня за знаком Зодіаку, щоб він приніс не лише радість, а й удачу.

Читайте також:

Квіти на 8 березня 2026 за знаком Зодіаку

Овен (21 березня — 20 квітня)

Жінки-Овни — рішучі, енергійні та яскраві. Вони люблять увагу. Обирайте насичені кольори та виразні форми, що символізують пристрасть. Такий букет підкреслить їхню харизму та впевненість. Ідеальний вибір для Овнів:

  • червоні або коралові троянди;
  • півонії насиченого кольору з великими бутонами;
  • гербери яскравих відтінків;
  • нарциси.
Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельці цінують комфорт і витончену красу. Вони звертають увагу на деталі, тому важливе не лише наповнення, а й оформлення. Краще обирати пастельні відтінки та класичні композиції. Хороший варіант для букета:

  • білі або ніжно-рожеві троянди;
  • ароматні лілії;
  • ніжні півонії.
Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнючки люблять креатив. Чим цікавіший букет, тим більше він відповідатиме їхній мінливій натурі. Зверніть увагу на мікси з різних квітів та незвичні поєднання. Представницям цього знаку сподобаються: 

  • орхідеї;
  • альстромерії;
  • фрезії;
  • дельфініуми.
Рак (22 червня — 22 липня)

Раки — чутливі, романтичні та домашні. Їм важлива затишна атмосфера і щирість. Обирайте ніжні весняні квіти, щоб букет на 8 березня підкреслив турботу і глибину почуттів:

  • тюльпани;
  • півонії;
  • гортензії.
Лев (23 липня — 21 серпня)

Леви обожнюють ефектні подарунки та великі жести. Маленький букет може загубитися на фоні їхньої яскравої особистості. Робіть ставку на розкіш:

  • великі троянди насичених відтінків;
  • пишні півонії;
  • гербери у червоних і помаранчевих тонах;
  • лілії з виразним ароматом.
Діва (22 серпня — 23 вересня)

Діви віддають перевагу стриманості та практичності. Їм можуть сподобатися не лише зрізані квіти, а й рослини у горщиках, які довго тішитимуть око. Такий подарунок підкреслить їхню любов до порядку і довготривалої краси. Зверніть увагу на:

  • гвоздики;
  • хризантеми;
  • півонії;
  • гербери;
  • троянди у горщику;
  • гіацинти;
  • азалії;
  • бегонії;
  • орхідеї.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терези мають витончений смак і цінують гармонію в кольорах. Для них важлива естетика композиції. Букет має бути збалансованим і стильним, без надмірностей. Найкращий вибір:

  • еустоми;
  • іриси;
  • лілії;
  • фрезії.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Жінки-Скорпіони — пристрасні та загадкові. Їх приваблюють глибокі, насичені відтінки. Якщо шукаєте, які квіти подарувати на 8 березня представниці цього знака, обирайте:

  • бордові або темно-червоні троянди;
  • тигрові лілії;
  • сині або фіолетові орхідеї.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці люблять свободу, новизну та яскраві враження. Їм підійдуть нестандартні композиції з елементом екзотики:

  • гербери;
  • антуріум;
  • стреліція;
  • декоративний мак;
  • брассіка.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги цінують класику і статусність. Вони не женуться за трендами, але поважають традиції. Букет на 8 березня має виглядати стримано, але благородно. Ідеальними стануть:

  • конвалії;
  • троянди;
  • хризантеми;
  • еустоми;
  • пеларгонія;
  • гарденія;
  • ранункулюс.
Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолійки — творчі та креативні. Їх приваблюють незвичне поєднання форм і відтінків. Якщо хочете здивувати, обирайте легкі, повітряні композиції:

  • фрезії;
  • альстромерії;
  • гіацинти;
  • ранункулюси.
Риби (19 лютого — 20 березня)

Жінки-Риби — ніжні та мрійливі. Вони цінують романтику. Легкий, витончений букет підкреслить їхню чутливість. Найкраще підійдуть квіти у світлих і пастельних тонах:

  • півонії;
  • тюльпани;
  • гіацинти;
  • еустоми;
  • фіалки.

Раніше ми розповідали, який подарунок можна зробити на 8 березня за знаком Зодіаку.

Нагадаємо, ми писали, чи буде додатковий вихідний у Міжнародний жіночий день.

гороскоп квіти Астрологія знаки Зодіаку 8 березня
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
