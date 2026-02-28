Праздник 8 марта 2026 — как выбрать цветы на удачу по знаку Зодиака

Букет на 8 марта 2026 — какие цветы подарить по знаку Зодиака
Традиционно 8 марта мы отмечаем Международный женский день, который посвящен правам женщин. А также напоминает нам о достижениях и вкладе женщин в развитие общества, науки, культуры, экономики. Это еще дна возможность выразить благодарность и украсить эту дату цветами. Как утверждают астрологи, правильно подобранный букет по знаку Зодиака способен подчеркнуть сильные стороны характера и даже привлечь удачу.
Новини.LIVE делится советами астрологов, как выбрать идеальный букет на 8 марта по знаку Зодиака, чтобы он принес не только радость, но и удачу.
Цветы на 8 марта 2026 по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля)
Женщины-Овны — решительные, энергичные и яркие. Они любят внимание. Выбирайте насыщенные цвета и выразительные формы, символизирующие страсть. Такой букет подчеркнет их харизму и уверенность. Идеальный выбор для Овнов:
- красные или коралловые розы;
- пионы насыщенного цвета с крупными бутонами;
- герберы ярких оттенков;
- нарциссы.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Тельцы ценят комфорт и утонченную красоту. Они обращают внимание на детали, поэтому важно не только наполнение, но и оформление. Лучше выбирать пастельные оттенки и классические композиции. Хороший вариант для букета:
- белые или нежно-розовые розы;
- ароматные лилии;
- нежные пионы.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецы любят креатив. Чем интереснее букет, тем больше он будет соответствовать их переменчивой натуре. Обратите внимание на миксы из разных цветов и необычные сочетания. Представительницам этого знака понравятся:
- орхидеи;
- альстромерии;
- фрезии;
- дельфиниумы.
Рак (22 июня — 22 июля)
Раки — чувствительные, романтичные и домашние. Им важна уютная атмосфера и искренность. Выбирайте нежные весенние цветы, чтобы букет на 8 марта подчеркнул заботу и глубину чувств:
- тюльпаны;
- пионы;
- гортензии.
Лев (23 июля — 21 августа)
Львы обожают эффектные подарки и большие жесты. Маленький букет может затеряться на фоне их яркой личности. Делайте ставку на роскошь:
- крупные розы насыщенных оттенков;
- пышные пионы;
- герберы в красных и оранжевых тонах;
- лилии с выразительным ароматом.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Девы отдают предпочтение сдержанности и практичности. Им могут понравиться не только срезанные цветы, но и растения в горшках, которые будут долго радовать глаз. Такой подарок подчеркнет их любовь к порядку и долговременной красоте. Обратите внимание на:
- гвоздики;
- хризантемы;
- пионы;
- герберы;
- розы в горшке;
- гиацинты;
- азалии;
- бегонии;
- орхидеи.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Весы обладают утонченным вкусом и ценят гармонию в цветах. Для них важна эстетика композиции. Букет должен быть сбалансированным и стильным, без излишеств. Лучший выбор:
- эустомы;
- ирисы;
- лилии;
- фрезии.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Женщины-Скорпионы — страстные и загадочные. Их привлекают глубокие, насыщенные оттенки. Если ищете, какие цветы подарить на 8 марта представительнице этого знака, выбирайте:
- бордовые или темно-красные розы;
- тигровые лилии;
- синие или фиолетовые орхидеи.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Стрельцы любят свободу, новизну и яркие впечатления. Им подойдут нестандартные композиции с элементом экзотики:
- герберы;
- антуриум;
- стрелиция;
- декоративный мак;
- брассика.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козероги ценят классику и статусность. Они не гонятся за трендами, но уважают традиции. Букет на 8 марта должен выглядеть сдержанно, но благородно. Идеальными станут:
- ландыши;
- розы;
- хризантемы;
- эустомы;
- пеларгония;
- гардения;
- ранункулюс.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Водолейки — творческие и креативные. Их привлекают необычное сочетание форм и оттенков. Если хотите удивить, выбирайте легкие, воздушные композиции:
- фрезии;
- альстромерии;
- гиацинты;
- ранункулюсы.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Женщины-Рыбы — нежные и мечтательные. Они ценят романтику. Легкий, изящный букет подчеркнет их чувствительность. Лучше всего подойдут цветы в светлых и пастельных тонах:
- пионы;
- тюльпаны;
- гиацинты;
- эустомы;
- фиалки.
Ранее мы рассказывали, какой подарок можно сделать на 8 марта по знаку Зодиака.
Напомним, мы писали, будет ли дополнительный выходной в Международный женский день.
Читайте Новини.LIVE!