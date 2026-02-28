Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Букет на 8 марта 2026 — какие цветы подарить по знаку Зодиака

Букет на 8 марта 2026 — какие цветы подарить по знаку Зодиака

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 20:20
Праздник 8 марта 2026 — как выбрать цветы на удачу по знаку Зодиака
Идеальные цветы на праздник по знаку Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Традиционно 8 марта мы отмечаем Международный женский день, который посвящен правам женщин. А также напоминает нам о достижениях и вкладе женщин в развитие общества, науки, культуры, экономики. Это еще дна возможность выразить благодарность и украсить эту дату цветами. Как утверждают астрологи, правильно подобранный букет по знаку Зодиака способен подчеркнуть сильные стороны характера и даже привлечь удачу.

Новини.LIVE делится советами астрологов, как выбрать идеальный букет на 8 марта по знаку Зодиака, чтобы он принес не только радость, но и удачу.

Реклама
Читайте также:

Цветы на 8 марта 2026 по знаку Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля)

Женщины-Овны — решительные, энергичные и яркие. Они любят внимание. Выбирайте насыщенные цвета и выразительные формы, символизирующие страсть. Такой букет подчеркнет их харизму и уверенность. Идеальный выбор для Овнов:

  • красные или коралловые розы;
  • пионы насыщенного цвета с крупными бутонами;
  • герберы ярких оттенков;
  • нарциссы.
Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы ценят комфорт и утонченную красоту. Они обращают внимание на детали, поэтому важно не только наполнение, но и оформление. Лучше выбирать пастельные оттенки и классические композиции. Хороший вариант для букета:

  • белые или нежно-розовые розы;
  • ароматные лилии;
  • нежные пионы.
Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы любят креатив. Чем интереснее букет, тем больше он будет соответствовать их переменчивой натуре. Обратите внимание на миксы из разных цветов и необычные сочетания. Представительницам этого знака понравятся:

  • орхидеи;
  • альстромерии;
  • фрезии;
  • дельфиниумы.
Рак (22 июня — 22 июля)

Раки — чувствительные, романтичные и домашние. Им важна уютная атмосфера и искренность. Выбирайте нежные весенние цветы, чтобы букет на 8 марта подчеркнул заботу и глубину чувств:

  • тюльпаны;
  • пионы;
  • гортензии.
Лев (23 июля — 21 августа)

Львы обожают эффектные подарки и большие жесты. Маленький букет может затеряться на фоне их яркой личности. Делайте ставку на роскошь:

  • крупные розы насыщенных оттенков;
  • пышные пионы;
  • герберы в красных и оранжевых тонах;
  • лилии с выразительным ароматом.
Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы отдают предпочтение сдержанности и практичности. Им могут понравиться не только срезанные цветы, но и растения в горшках, которые будут долго радовать глаз. Такой подарок подчеркнет их любовь к порядку и долговременной красоте. Обратите внимание на:

  • гвоздики;
  • хризантемы;
  • пионы;
  • герберы;
  • розы в горшке;
  • гиацинты;
  • азалии;
  • бегонии;
  • орхидеи.
Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы обладают утонченным вкусом и ценят гармонию в цветах. Для них важна эстетика композиции. Букет должен быть сбалансированным и стильным, без излишеств. Лучший выбор:

  • эустомы;
  • ирисы;
  • лилии;
  • фрезии.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Женщины-Скорпионы — страстные и загадочные. Их привлекают глубокие, насыщенные оттенки. Если ищете, какие цветы подарить на 8 марта представительнице этого знака, выбирайте:

  • бордовые или темно-красные розы;
  • тигровые лилии;
  • синие или фиолетовые орхидеи.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы любят свободу, новизну и яркие впечатления. Им подойдут нестандартные композиции с элементом экзотики:

  • герберы;
  • антуриум;
  • стрелиция;
  • декоративный мак;
  • брассика.
Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги ценят классику и статусность. Они не гонятся за трендами, но уважают традиции. Букет на 8 марта должен выглядеть сдержанно, но благородно. Идеальными станут:

  • ландыши;
  • розы;
  • хризантемы;
  • эустомы;
  • пеларгония;
  • гардения;
  • ранункулюс.
Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолейки — творческие и креативные. Их привлекают необычное сочетание форм и оттенков. Если хотите удивить, выбирайте легкие, воздушные композиции:

  • фрезии;
  • альстромерии;
  • гиацинты;
  • ранункулюсы.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Женщины-Рыбы — нежные и мечтательные. Они ценят романтику. Легкий, изящный букет подчеркнет их чувствительность. Лучше всего подойдут цветы в светлых и пастельных тонах:

  • пионы;
  • тюльпаны;
  • гиацинты;
  • эустомы;
  • фиалки.

Ранее мы рассказывали, какой подарок можно сделать на 8 марта по знаку Зодиака.

Напомним, мы писали, будет ли дополнительный выходной в Международный женский день.

гороскоп цветы Астрология знаки Зодиака 8 марта
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации