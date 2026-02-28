Праздник 8 марта 2026 — как выбрать цветы на удачу по знаку Зодиака

Идеальные цветы на праздник по знаку Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Традиционно 8 марта мы отмечаем Международный женский день, который посвящен правам женщин. А также напоминает нам о достижениях и вкладе женщин в развитие общества, науки, культуры, экономики. Это еще дна возможность выразить благодарность и украсить эту дату цветами. Как утверждают астрологи, правильно подобранный букет по знаку Зодиака способен подчеркнуть сильные стороны характера и даже привлечь удачу.

Новини.LIVE делится советами астрологов, как выбрать идеальный букет на 8 марта по знаку Зодиака, чтобы он принес не только радость, но и удачу.

Реклама

Читайте также:

Цветы на 8 марта 2026 по знаку Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля)

Женщины-Овны — решительные, энергичные и яркие. Они любят внимание. Выбирайте насыщенные цвета и выразительные формы, символизирующие страсть. Такой букет подчеркнет их харизму и уверенность. Идеальный выбор для Овнов:

красные или коралловые розы;

пионы насыщенного цвета с крупными бутонами;

герберы ярких оттенков;

нарциссы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы ценят комфорт и утонченную красоту. Они обращают внимание на детали, поэтому важно не только наполнение, но и оформление. Лучше выбирать пастельные оттенки и классические композиции. Хороший вариант для букета:

белые или нежно-розовые розы;

ароматные лилии;

нежные пионы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы любят креатив. Чем интереснее букет, тем больше он будет соответствовать их переменчивой натуре. Обратите внимание на миксы из разных цветов и необычные сочетания. Представительницам этого знака понравятся:

орхидеи;

альстромерии;

фрезии;

дельфиниумы.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки — чувствительные, романтичные и домашние. Им важна уютная атмосфера и искренность. Выбирайте нежные весенние цветы, чтобы букет на 8 марта подчеркнул заботу и глубину чувств:

тюльпаны;

пионы;

гортензии.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы обожают эффектные подарки и большие жесты. Маленький букет может затеряться на фоне их яркой личности. Делайте ставку на роскошь:

крупные розы насыщенных оттенков;

пышные пионы;

герберы в красных и оранжевых тонах;

лилии с выразительным ароматом.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Девы отдают предпочтение сдержанности и практичности. Им могут понравиться не только срезанные цветы, но и растения в горшках, которые будут долго радовать глаз. Такой подарок подчеркнет их любовь к порядку и долговременной красоте. Обратите внимание на:

гвоздики;

хризантемы;

пионы;

герберы;

розы в горшке;

гиацинты;

азалии;

бегонии;

орхидеи.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы обладают утонченным вкусом и ценят гармонию в цветах. Для них важна эстетика композиции. Букет должен быть сбалансированным и стильным, без излишеств. Лучший выбор:

эустомы;

ирисы;

лилии;

фрезии.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Женщины-Скорпионы — страстные и загадочные. Их привлекают глубокие, насыщенные оттенки. Если ищете, какие цветы подарить на 8 марта представительнице этого знака, выбирайте:

бордовые или темно-красные розы;

тигровые лилии;

синие или фиолетовые орхидеи.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы любят свободу, новизну и яркие впечатления. Им подойдут нестандартные композиции с элементом экзотики:

герберы;

антуриум;

стрелиция;

декоративный мак;

брассика.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги ценят классику и статусность. Они не гонятся за трендами, но уважают традиции. Букет на 8 марта должен выглядеть сдержанно, но благородно. Идеальными станут:

ландыши;

розы;

хризантемы;

эустомы;

пеларгония;

гардения;

ранункулюс.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолейки — творческие и креативные. Их привлекают необычное сочетание форм и оттенков. Если хотите удивить, выбирайте легкие, воздушные композиции:

фрезии;

альстромерии;

гиацинты;

ранункулюсы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Женщины-Рыбы — нежные и мечтательные. Они ценят романтику. Легкий, изящный букет подчеркнет их чувствительность. Лучше всего подойдут цветы в светлых и пастельных тонах:

пионы;

тюльпаны;

гиацинты;

эустомы;

фиалки.

Ранее мы рассказывали, какой подарок можно сделать на 8 марта по знаку Зодиака.

Напомним, мы писали, будет ли дополнительный выходной в Международный женский день.