Будет ли выходной 8 марта 2026 — что известно о празднике в Украине

Праздник 8 марта 2026 — сколько украинцы будут отдыхать
В Украине 8 марта отмечается Международный женский день. Этот праздник посвящен женским достижениям и борьбе за права женщин. Также это еще одна возможность выразить благодарность матерям, женам, сестрам, бабушкам и подругам.
8 марта — является ли праздник официальным в Украине
В 2023 году в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9009, которым предлагалось отменить Международный женский день 8 марта и заменить его "Днем украинской женщины" 25 февраля (день рождения Леси Украинки). Но решение так и не приняли, поэтому по состоянию на 2026 год 8 марта остается официальным праздником.
Будет ли дополнительный выходной на 8 марта
В 2026 году Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому и так у большинства украинцев будет возможность отдохнуть и отпраздновать событие.
До полномасштабного вторжения россии понедельник 9 марта был бы выходным днем. Но сейчас в Украине продолжается военное положение, поэтому дополнительного выходного не будет. Это предусмотрено ст. 6 ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", которая временно отменяет действия других статей, касающихся праздничных дней.
В то же время работодатели в частных компаниях могут по своему усмотрению предоставить работникам дополнительный выходной. Такие решения оформляются внутренними приказами и не являются обязательными для всех.
