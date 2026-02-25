Видео
Главная Праздники Праздник 8 марта 2026 — сколько украинцы будут отдыхать

Праздник 8 марта 2026 — сколько украинцы будут отдыхать

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 06:01
Будет ли выходной 8 марта 2026 — что известно о празднике в Украине
Девушка отмечает дату в календаре. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине 8 марта отмечается Международный женский день. Этот праздник посвящен женским достижениям и борьбе за права женщин. Также это еще одна возможность выразить благодарность матерям, женам, сестрам, бабушкам и подругам.

Будем ли мы отдыхать в Международный женский день и является ли праздник официальным, узнавайте в статье Новини.LIVE.

В 2023 году в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №9009, которым предлагалось отменить Международный женский день 8 марта и заменить его "Днем украинской женщины" 25 февраля (день рождения Леси Украинки). Но решение так и не приняли, поэтому по состоянию на 2026 год 8 марта остается официальным праздником.

 

Будет ли дополнительный выходной на 8 марта
Девушка с большим букетом тюльпанов. Фото: УНИАН

Будет ли дополнительный выходной на 8 марта

В 2026 году Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому и так у большинства украинцев будет возможность отдохнуть и отпраздновать событие.

До полномасштабного вторжения россии понедельник 9 марта был бы выходным днем. Но сейчас в Украине продолжается военное положение, поэтому дополнительного выходного не будет. Это предусмотрено ст. 6 ЗУ "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", которая временно отменяет действия других статей, касающихся праздничных дней.

В то же время работодатели в частных компаниях могут по своему усмотрению предоставить работникам дополнительный выходной. Такие решения оформляются внутренними приказами и не являются обязательными для всех.

Напомним, мы писали, как выбрать подарок на 8 марта по знаку Зодиака.

Также делимся календарем праздников на март 2026 года, который подскажет, когда и какие важные события встретим в первый месяц весны.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
