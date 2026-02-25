Відео
Головна Свята Свято 8 березня 2026 — чи буде в українців додатковий вихідний

Свято 8 березня 2026 — чи буде в українців додатковий вихідний

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 06:01
Чи будемо відпочивати 8 березня 2026 — календар вихідних на перший місяць весни
Дівчина відмічає дату в календарі. Колаж: Новини.LIVE

Традиційно 8 березня в Україні відзначають Міжнародний жіночий день — свято, яке присвячене жіночим досягненням та боротьбі за права жінок. Для українців це ще й чудова нагода, щоб висловити вдячність і турботу матерям, дружинам, сестрам, бабусям та подругам. 

Чи є Міжнародний жіночий день офіційним святом та чи буде додатковий вихідний, дізнавайтесь у статті Новини.LIVE.

8 березня — чи є свято офіційним в Україні

У 2023 році у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №9009, яким пропонувалося скасувати Міжнародний жіночий день 8 березня та замінити його "Днем української жінки" 25 лютого (день народження Лесі Українки). Але рішення так і не прийняли, тож станом на 2026 рік 8 березня залишається офіційним святом.

 

Чи буде додатковий вихідний на 8 березня
Дівчина з великим букетом тюльпанів. Фото: УНІАН

Чи буде додатковий вихідний на 8 березня

У 2026 році Міжнародний жіночий день припадає на неділю, тож й так у більшості українців буде можливість відпочити та відсвяткувати подію. 

До повномасштабного вторгнення росії понеділок 9 березня був би вихідним днем. Але зараз в Україні триває воєнний стан, тому додаткового вихідного не буде. Це передбачено ст. 6 ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", яка тимчасово скасовує дії інших статей, що стосуються святкових днів.

Водночас роботодавці у приватних компаніях можуть на власний розсуд надати працівникам додатковий вихідний. Такі рішення оформлюються внутрішніми наказами й не є обов'язковими для всіх.

Нагадаємо, ми писали, як обрати подарунок на 8 березня за знаком Зодіаку.

Також ділимося календарем свят на березень 2026 року, який підкаже, коли та які важливі події зустрінемо у перший місяць весни.

вихідні Україна 8 березня Міжнародний жіночий день свято 2026 рік
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
