Чи будемо відпочивати 8 березня 2026 — календар вихідних на перший місяць весни

Свято 8 березня 2026 — чи буде в українців додатковий вихідний
Традиційно 8 березня в Україні відзначають Міжнародний жіночий день — свято, яке присвячене жіночим досягненням та боротьбі за права жінок. Для українців це ще й чудова нагода, щоб висловити вдячність і турботу матерям, дружинам, сестрам, бабусям та подругам.
Чи є Міжнародний жіночий день офіційним святом та чи буде додатковий вихідний, дізнавайтесь у статті Новини.LIVE.
8 березня — чи є свято офіційним в Україні
У 2023 році у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №9009, яким пропонувалося скасувати Міжнародний жіночий день 8 березня та замінити його "Днем української жінки" 25 лютого (день народження Лесі Українки). Але рішення так і не прийняли, тож станом на 2026 рік 8 березня залишається офіційним святом.
Чи буде додатковий вихідний на 8 березня
У 2026 році Міжнародний жіночий день припадає на неділю, тож й так у більшості українців буде можливість відпочити та відсвяткувати подію.
До повномасштабного вторгнення росії понеділок 9 березня був би вихідним днем. Але зараз в Україні триває воєнний стан, тому додаткового вихідного не буде. Це передбачено ст. 6 ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", яка тимчасово скасовує дії інших статей, що стосуються святкових днів.
Водночас роботодавці у приватних компаніях можуть на власний розсуд надати працівникам додатковий вихідний. Такі рішення оформлюються внутрішніми наказами й не є обов'язковими для всіх.
