Що подарувати на 8 березня 2026 за знаком Зодіаку — ідеї, які точно сподобаються

До 8 березня залишилося менше двох тижнів, тож варто вже подумати, який сюрприз зробити у свято. Астрологи кажуть, що кожен знак Зодіаку має свої маленькі слабкості, мрії та речі, які відгукуються в серці. Тому обрати найкращий подарунок можна звернувшись до астрології.

Новини.LIVE розповідає, що подарувати на 8 березня 2026 року за знаком Зодіаку, щоб подарунок точно сподобався.

Овен

Жінки-Овни активні та енергійні. Вони люблять речі, які підкреслюють їхню силу характеру та незалежність. Тому вдалим подарунком буде:

спортивний аксесуар;

сертифікат на екстримальний відпочинок;

фітнес-браслет;

щось для роботи.

Телець

Жінки-Тельці цінують комфорт, естетику та якість. Подарунок на 8 березня має бути приємним на дотик і гарним зовні. Хорошим вибором буде:

ароматна парфумерія;

прикраса з витонченим дизайном;

вишукану постільну білизну;

набір натуральної косметики для догляду за тілом.

Близнюки

Представниці цього знака люблять нові знання та враження. Тому презент має бути таким, який не дасть занудьгувати. Підійде:

сучасний гаджет;

цікава книга;

стильні навушники;

сертифікат на навчання чи майстер-клас.

Рак

Чутливі Раки оцінять подарунки, які кажуть про турботу та увагу. Також вони оцінять речі, які несуть символізм. Ви можете подарувати жінці-Раку:

фоторамку з підбіркою спільних фото;

прикрасу з символічним значенням;

домашній декор;

м'який текстиль для дому;

ароматичну свічку.

Лев

Жінки-Леви люблять розкіш, а також речі, які підкреслюють та підтримують їх красу й сяйво. Вони будуть раді, якщо отримають на 8 березня:

стильну прикрасу;

брендовий аксесуар;

косметику преміум-класу;

сертифікат у спа-салон.

Діва

Практичні Діви цінують корисні та продумані подарунки. Важливо, щоб презент виглядав акуратно і був корисним у повсякденному житті. Оберіть:

якісний органайзер;

стильну та практичну сумку;

доглядову косметику;

книгу, що несе сенс та збагачує;

сертифікат на майстер-клас або курси.

Терези

Жінки-Терези люблять гармонію та красу у всьому. Ідеальним вибором стане:

елегантна прикраса;

декоративний елемент інтер'єру;

сертифікат у магазин модного одягу;

парфуми з ніжним звучанням.

Скорпіон

Таємничі Скорпіони оцінять дорогий та якісний подарунок з глибоким змістом. Подаруйте на свято:

парфум з виразним запахом;

стильний аксесуар;

книгу з психології.

Стрілець

Жінки-Стрільці люблять свободу та подорожі. Вони завжди в русі й для них важливо отримувати досвід та розвиток. На 8 березня їм можна подарувати:

дорожній аксесуар;

книгу про мандри;

квиток на цікаву подію;

сертифікат на майстер-клас.

Козеріг

Козероги цінують статус і якість. Хорошим подарунком буде:

дорогий щоденник;

класична прикраса;

професійний аксесуар для роботи.

Водолій

Жінки-Водолії обожнюють незвичайні та сучасні речі. Важливо, щоб подарунок виглядав оригінально. Підберіть:

розумний аксесуар;

креативний світильник або проєктор зоряного неба;

сертифікат на курс з нової сфери, яка її цікавить;

виток на незвичайну подію;

настільну гру або інтелектуальний квест.

Риби

Романтичним Рибам сподобається подарунок, у який вкладені турбота та любов. Це може бути:

прикраса;

набір ароматної косметики;

красива шовкова хустка;

книга, що надихає;

сертифікат на спа-процедури;

квитки на концерт або романтичну виставу.

