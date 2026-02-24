Відео
Подарунки на 8 березня за знаком Зодіаку — що точно сподобається

Подарунки на 8 березня за знаком Зодіаку — що точно сподобається

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 22:24
Що подарувати на 8 березня 2026 за знаком Зодіаку — ідеї, які точно сподобаються
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

До 8 березня залишилося менше двох тижнів, тож варто вже подумати, який сюрприз зробити у свято. Астрологи кажуть, що кожен знак Зодіаку має свої маленькі слабкості, мрії та речі, які відгукуються в серці. Тому обрати найкращий подарунок можна звернувшись до астрології.

Новини.LIVE розповідає, що подарувати на 8 березня 2026 року за знаком Зодіаку, щоб подарунок точно сподобався.

Читайте також:
Овен

Жінки-Овни активні та енергійні. Вони люблять речі, які підкреслюють їхню силу характеру та незалежність. Тому вдалим подарунком буде:

  • спортивний аксесуар;
  • сертифікат на екстримальний відпочинок;
  • фітнес-браслет;
  • щось для роботи.
Телець

Жінки-Тельці цінують комфорт, естетику та якість. Подарунок на 8 березня має бути приємним на дотик і гарним зовні. Хорошим вибором буде:

  • ароматна парфумерія;
  • прикраса з витонченим дизайном; 
  • вишукану постільну білизну;
  • набір натуральної косметики для догляду за тілом.
Близнюки

Представниці цього знака люблять нові знання та враження. Тому презент має бути таким, який не дасть занудьгувати. Підійде:

  • сучасний гаджет;
  • цікава книга;
  • стильні навушники;
  • сертифікат на навчання чи майстер-клас.
Рак

Чутливі Раки оцінять подарунки, які кажуть про турботу та увагу. Також вони оцінять речі, які несуть символізм. Ви можете подарувати жінці-Раку:

  • фоторамку з підбіркою спільних фото;
  • прикрасу з символічним значенням;
  • домашній декор;
  • м'який текстиль для дому;
  • ароматичну свічку.
Лев

Жінки-Леви люблять розкіш, а також речі, які підкреслюють та підтримують їх красу й сяйво. Вони будуть раді, якщо отримають на 8 березня:

  • стильну прикрасу;
  • брендовий аксесуар;
  • косметику преміум-класу;
  • сертифікат у спа-салон.
Діва

Практичні Діви цінують корисні та продумані подарунки. Важливо, щоб презент виглядав акуратно і був корисним у повсякденному житті. Оберіть:

  • якісний органайзер;
  • стильну та практичну сумку;
  • доглядову косметику;
  • книгу, що несе сенс та збагачує;
  • сертифікат на майстер-клас або курси.
Терези

Жінки-Терези люблять гармонію та красу у всьому. Ідеальним вибором стане:

  • елегантна прикраса;
  • декоративний елемент інтер'єру;
  • сертифікат у магазин модного одягу;
  • парфуми з ніжним звучанням.
Скорпіон

Таємничі Скорпіони оцінять дорогий та якісний подарунок з глибоким змістом. Подаруйте на свято:

  • парфум з виразним запахом;
  • стильний аксесуар;
  • книгу з психології. 
Стрілець

Жінки-Стрільці люблять свободу та подорожі. Вони завжди в русі й для них важливо отримувати досвід та розвиток. На 8 березня їм можна подарувати: 

  • дорожній аксесуар;
  • книгу про мандри;
  • квиток на цікаву подію;
  • сертифікат на майстер-клас.
Козеріг

Козероги цінують статус і якість. Хорошим подарунком буде:

  • дорогий щоденник;
  • класична прикраса;
  • професійний аксесуар для роботи.
Водолій

Жінки-Водолії обожнюють незвичайні та сучасні речі. Важливо, щоб подарунок виглядав оригінально. Підберіть:

  • розумний аксесуар;
  • креативний світильник або проєктор зоряного неба;
  • сертифікат на курс з нової сфери, яка її цікавить;
  • виток на незвичайну подію;
  • настільну гру або інтелектуальний квест.
Риби

Романтичним Рибам сподобається подарунок, у який вкладені турбота та любов. Це може бути:

  • прикраса;
  • набір ароматної косметики;
  • красива шовкова хустка;
  • книга, що надихає;
  • сертифікат на спа-процедури;
  • квитки на концерт або романтичну виставу.

гороскоп подарунки Астрологія знаки Зодіаку 8 березня Міжнародний жіночий день
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
