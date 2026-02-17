Гороскоп на кінець лютого 2026 — у яких знаків Зодіаку кардинально зміниться життя

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Кінець лютого стане переломним періодом для чотирьох знаків Зодіаку. Після складного періоду життя нарешті підкидатиме їм можливості для особистого зростання.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кого ж з представників зодіакального кола чекають найсильніші трансформації.

Реклама

Читайте також:

Водолій

Після сонячного затемнення 17 лютого ваше життя змінюється радикально. Це початок двох років трансформацій, під час яких відкриваються нові можливості для кар'єри, творчості та особистого розвитку. Зі вступом Плутона у ваш знак ви станете більш впевненими, а люди почнуть помічати ваші таланти. Водночас астрологи наголошують, будьте готові до певних жертв заради нових досягнень.

Овен

Для вас кінець лютого знаменує початок трирічного періоду трансформацій. Сатурн, планета карми, увійшла у ваш знак ще 13 лютого. Це означає, що ви можете розраховувати на справедливість. Ті хто, образив вас, отримають заслужене покарання. Водночас і ви не уникнете кармічних уроків. Якщо застосуєте знання, набуті раніше, і докладете зусиль, життя винагородить вас.

Риби

За словами астрологів, ви станете найщасливішим знаком лютого. Для вас завершуються три роки випробувань та розчарувань, пов'язаних із обмеженнями, затримками та труднощами. З виходом Сатурна з вашого знаку настає період, коли бажане приходить легко і в повному обсязі. Це особливо вдалий час для реалізації планів та особистих цілей.

Лев

Ви нарешті позбавитесь перешкод, що стримували особисте щастя. Проблеми у стосунках, маніпуляції та зради залишаться у минулому, а вперед виходить нова позитивна енергія. Очікуються значні зміни в мисленні та життєвих пріоритетах, які визначать подальший розвиток любовного життя на найближчі два роки.

Також ділимося іншими цікавими прогнозами астрологів

Які знаки Зодіаку матимуть фінансовий успіх на тижні 16-22 лютого.

Яким знакам Зодіаку слід готуватися до змін у сімейному житті у перший місяць зими.

Які знаки Зодіаку забудуть про самотність у лютому.