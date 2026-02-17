Гороскоп на кінець лютого 2026 — у яких знаків Зодіаку кардинально зміниться життя

Життя цих знаків Зодіаку радикально зміниться до кінця лютого 2026
Кінець лютого стане переломним періодом для чотирьох знаків Зодіаку. Після складного періоду життя нарешті підкидатиме їм можливості для особистого зростання.
Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кого ж з представників зодіакального кола чекають найсильніші трансформації.
Водолій
Після сонячного затемнення 17 лютого ваше життя змінюється радикально. Це початок двох років трансформацій, під час яких відкриваються нові можливості для кар'єри, творчості та особистого розвитку. Зі вступом Плутона у ваш знак ви станете більш впевненими, а люди почнуть помічати ваші таланти. Водночас астрологи наголошують, будьте готові до певних жертв заради нових досягнень.
Овен
Для вас кінець лютого знаменує початок трирічного періоду трансформацій. Сатурн, планета карми, увійшла у ваш знак ще 13 лютого. Це означає, що ви можете розраховувати на справедливість. Ті хто, образив вас, отримають заслужене покарання. Водночас і ви не уникнете кармічних уроків. Якщо застосуєте знання, набуті раніше, і докладете зусиль, життя винагородить вас.
Риби
За словами астрологів, ви станете найщасливішим знаком лютого. Для вас завершуються три роки випробувань та розчарувань, пов'язаних із обмеженнями, затримками та труднощами. З виходом Сатурна з вашого знаку настає період, коли бажане приходить легко і в повному обсязі. Це особливо вдалий час для реалізації планів та особистих цілей.
Лев
Ви нарешті позбавитесь перешкод, що стримували особисте щастя. Проблеми у стосунках, маніпуляції та зради залишаться у минулому, а вперед виходить нова позитивна енергія. Очікуються значні зміни в мисленні та життєвих пріоритетах, які визначать подальший розвиток любовного життя на найближчі два роки.
