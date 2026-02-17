Видео
Україна
Жизнь этих знаков Зодиака радикально изменится до конца февраля 2026

Жизнь этих знаков Зодиака радикально изменится до конца февраля 2026

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 21:43
Гороскоп на конец февраля 2026 — у каких знаков Зодиака кардинально изменится жизнь
Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Конец февраля станет переломным периодом для четырех знаков Зодиака. После сложного периода жизнь наконец-то будет подбрасывать им возможности для личного роста.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кого же из представителей зодиакального круга ждут самые сильные трансформации.

Водолей

После солнечного затмения 17 февраля ваша жизнь меняется радикально. Это начало двух лет трансформаций, во время которых открываются новые возможности для карьеры, творчества и личного развития. Со вступлением Плутона в ваш знак вы станете более уверенными, а люди начнут замечать ваши таланты. В то же время астрологи отмечают, будьте готовы к определенным жертвам ради новых достижений.

Овен

Для вас конец февраля знаменует начало трехлетнего периода трансформаций. Сатурн, планета кармы, вошла в ваш знак еще 13 февраля. Это означает, что вы можете рассчитывать на справедливость. Те кто, обидел вас, получат заслуженное наказание. В то же время и вы не избежите кармических уроков. Если примените знания, приобретенные ранее, и приложите усилия, жизнь вознаградит вас.

Рыбы

По словам астрологов, вы станете самым счастливым знаком февраля. Для вас завершаются три года испытаний и разочарований, связанных с ограничениями, задержками и трудностями. С выходом Сатурна из вашего знака наступает период, когда желаемое приходит легко и в полном объеме. Это особенно удачное время для реализации планов и личных целей.

Лев

Вы наконец-то избавитесь от препятствий, которые сдерживали личное счастье. Проблемы в отношениях, манипуляции и измены останутся в прошлом, а вперед выходит новая положительная энергия. Ожидаются значительные изменения в мышлении и жизненных приоритетах, которые определят дальнейшее развитие любовной жизни на ближайшие два года.

Ольга Зорич
Автор:
Ольга Зорич
