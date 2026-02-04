Любовный гороскоп на февраль 2026 — какие знаки Зодиака забудут об одиночестве

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Для некоторых знаков Зодиака февраль станет месяцем романтики и судьбоносных встреч. Как говорят астрологи, именно в этот период энергия планет будет способствовать началу любовных историй. Это шанс пересмотреть свое отношение к чувствам, отпустить прошлые разочарования и позволить себе любовь.

Кому же из одиноких представителей зодиакального круга суждено найти особенного человека в феврале, Новини.LIVE делится с вами прогнозом астрологов.

Телец

В этом месяце Вселенная усилит ваши магнетизм и привлекательность. Вас в феврале может ждать интересное знакомство, которое произойдет через друзей или знакомых на мероприятии. Поэтому, чтобы не упустить свой шанс, стоит чаще выходить в свет. Не бойтесь проявлять инициативу. Ваша искренность будет притягивать интересных людей.

Лев

Февраль для вас будет особенно ярким и богатым на теплые чувства. Вы можете оказаться в центре внимания и неожиданно встретить человека, который очарует своей харизмой. Новые знакомства могут иметь глубокий эмоциональный подтекст. Речь идет не только о легком флирте, но и о возможности создать настоящий союз. Астрологи советуют быть открытыми, чтобы привлечь к себе нужного человека.

Дева

Для вас февраль станет месяцем внутренних изменений. Вы наконец поймете, чего именно хотите от отношений, и благодаря этому привлечете к себе нужного человека. Возможны знакомства, которые начнутся с дружеского общения или профессионального взаимодействия, но со временем перерастут в нечто большее. Позвольте себе быть немного спонтанными.

