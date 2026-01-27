Видео
Главная Праздники Один знак Зодиака вот-вот окажется на пороге судьбоносных событий

Один знак Зодиака вот-вот окажется на пороге судьбоносных событий

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 22:43
Какой знак Зодиака окажется на пороге судьбоносных событий в феврале 2026 — гороскоп
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Последний месяц зимы 2026 обещает стать переломным для одного знака Зодиака. Для него февраль станет временем серьезных финансовых сдвигов, важных решений относительно семьи и дома.

Кому из представителей зодиакального круга в феврале следует ждать событий, которые навсегда изменят жизнь, рассказала астролог Анжела Перл.

Читайте также:

Знак Зодиака, который столкнется с судьбоносными событиями в феврале 2026

По прогнозу Анжелы Перл, февраль станет месяцем больших трансформаций для Козерогов. Уже со 2 февраля Полнолуние в вашем восьмом доме подсветит финансовые вопросы — совместные деньги, бизнес-партнерства, страховки, кредиты и наследство. Вы можете получить важные новости, связанные с доходами, или новые возможности для финансового роста.

 

Какой знак Зодиака окажется на пороге судьбоносных событий в феврале 2026 — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

15 февраля ваша планета-управитель Сатурн войдет в четвертый дом, открыв новый двухлетний цикл, связанный с жильем, документами, регистрациями. Возможны ремонты, переезды или оформление жилищных документов. 17 февраля солнечное затмение во втором доме денег, доходов и ценностей откроет новые финансовые горизонты.

20 февраля Нептун соединится с Сатурном в нулевом градусе вашего четвертого дома. Это редкое астрономическое явление создает мощный цикл на долгие годы. Возможны значительные изменения: создание семьи, покупка недвижимости, иммиграция или оформление важных документов.

В то же время, с 17 февраля по 3 марта будет продолжаться коридор затмений. В это время Анжела Перл советует избегать подписания важных документов и принятия судьбоносных решений.

Также предлагаем другие интересные прогнозы астрологов

Кому из женщин после 30 лет февраль подарит головокружительный роман.

Каким знакам Зодиака ждать серьезных изменений в семейной жизни в феврале.

Какие знаки Зодиака отправятся в путешествие мечты в 2026 году.

гороскоп прогнозы февраль Астрология знаки Зодиака
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
