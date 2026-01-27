Який знак Зодіаку опиниться на порозі доленосних подій у лютому 2026 — гороскоп

Один знак Зодіаку от-от опинеться на порозі доленосних подій
Останній місяць зими 2026 обіцяє стати переломним для одного знаку Зодіаку. Для нього лютий стане часом серйозних фінансових зрушень, важливих рішень щодо родини та дому.
Кому з представників зодіакального кола у лютому слід чекати на події, що назавжди змінять життя, розповіла астрологиня Анжела Перл.
Знак Зодіаку, який стикнеться з доленосними подіями у лютому 2026
За прогнозом Анжели Перл, лютий стане місяцем великих трансформацій для Козерогів. Вже з 2 лютого повний Місяць у вашому восьмому домі підсвітить фінансові питання — спільні гроші, бізнес-партнерства, страховки, кредити та спадщина. Ви можете отримати важливі новини, пов'язані з доходами, або нові можливості для фінансового росту.
15 лютого ваша планета-управитель Сатурн перейде у четвертий дім, відкривши новий дво-річний цикл, пов'язаний з житлом, документами, реєстраціями. Можливі ремонти, переїзди або оформлення житлових документів. 17 лютого сонячне затемнення у другому домі грошей, доходів і цінностей відкриє нові фінансові горизонти.
20 лютого Нептун з'єднається із Сатурном у нульовому градусі вашого четвертого дому. Це рідкісне астрономічне явище створює потужний цикл на довгі роки. Можливі значні зміни: створення родини, купівля нерухомості, імміграція або оформлення важливих документів.
Водночас, з 17 лютого по 3 березня триватиме коридор затемнень. У цей час Анжела Перл радить уникати підписання важливих документів та ухвалення доленосних рішень.
Також пропонуємо інші цікаві прогнози астрологів
Кому з жінок після 30 років лютий подарує запаморочливий роман.
Яким знакам Зодіаку чекати на серйозні зміни у сімейному житті в лютому.
Які знаки Зодіаку відправляться у подорож мрії у 2026 році.
Читайте Новини.LIVE!