Головна Свята Один знак Зодіаку от-от опинеться на порозі доленосних подій

Один знак Зодіаку от-от опинеться на порозі доленосних подій

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 22:43
Який знак Зодіаку опиниться на порозі доленосних подій у лютому 2026 — гороскоп
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Останній місяць зими 2026 обіцяє стати переломним для одного знаку Зодіаку. Для нього лютий стане часом серйозних фінансових зрушень, важливих рішень щодо родини та дому.

Кому з представників зодіакального кола у лютому слід чекати на події, що назавжди змінять життя, розповіла астрологиня Анжела Перл.

Читайте також:

Знак Зодіаку, який стикнеться з доленосними подіями у лютому 2026

За прогнозом Анжели Перл, лютий стане місяцем великих трансформацій для Козерогів. Вже з 2 лютого повний Місяць у вашому восьмому домі підсвітить фінансові питання — спільні гроші, бізнес-партнерства, страховки, кредити та спадщина. Ви можете отримати важливі новини, пов'язані з доходами, або нові можливості для фінансового росту.

 

Який знак Зодіаку опиниться на порозі доленосних подій у лютому 2026 — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

15 лютого ваша планета-управитель Сатурн перейде у четвертий дім, відкривши новий дво-річний цикл, пов'язаний з житлом, документами, реєстраціями. Можливі ремонти, переїзди або оформлення житлових документів. 17 лютого сонячне затемнення у другому домі грошей, доходів і цінностей відкриє нові фінансові горизонти.

20 лютого Нептун з'єднається із Сатурном у нульовому градусі вашого четвертого дому. Це рідкісне астрономічне явище створює потужний цикл на довгі роки. Можливі значні зміни: створення родини, купівля нерухомості, імміграція або оформлення важливих документів.

Водночас, з 17 лютого по 3 березня триватиме коридор затемнень. У цей час Анжела Перл радить уникати підписання важливих документів та ухвалення доленосних рішень.

гороскоп прогнози лютий Астрологія знаки Зодіаку
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
