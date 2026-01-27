Яким знакам Зодіаку чекати на романтичний сюрприз до кінця тижня — гороскоп

Гороскоп для п'яти знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Справжнє романтичне диво чекає на п'ять знаків Зодіаку вже на цьому тижні з 26 січня по 1 лютого. За прогнозом астрологів, Всесвіт готує щасливчикам несподівані приємні сюрпризи у стосунках, а також нові можливості для тих, хто мріє про щире кохання.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому цього тижня варто очікувати на романтичний подарунок.

Терези

З 26 січня Нептун перейшов у знак Овна, тож його неприборкана вогняна енергія приносить у ваше життя романтику, але водночас закликає бути обережними. Якщо ви вже у стосунках, важливо визначити свої межі та говорити про проблеми відверто. Це зблизить вас із коханою людиною та подарує гармонію. Для самотніх цей тиждень стане особливо магічним, адже є всі шанси познайомитися з людиною, яка полонить ваше серце.

Стрілець

Нептун в Овні принесе у вашу любовну сферу нові барви. Тим, хто у стосунках, тиждень подарує приємні моменти, у яких хочеться залишитися назавжди, щирі розмови та зізнання. Якщо ви самотні, це ідеальний час для того, щоб сформувати чітке уявлення про стосунки та вашого ідеального партнера. Деякі Стрільці можуть відчути, що вже знайшли "ту єдину" людину.

Лев

27 січня Меркурій об'єднується з Венерою у Водолії. Такий астрологічний аспект обіцяє підсилити ваш зв'язок із другою половинкою. Тож, тиждень стане особливо сприятливий для планування спільного майбутнього. Приділіть час відвертим розмовам про спільне життя та плани. Самотні можуть отримати безліч пропозицій та запрошень, тож цей час сприятливий для нових романтичних пригод. Будьте відкриті до спілкування і не соромтеся робити перший крок.

Близнюки

З 28 січня поєднання Марса та Плутона у Водолії принесе потужну енергію змін у ваше любовне життя. Події розвиватимуться не за планом, але саме це і принесе щось особливе. Ви можете отримати повідомлення, зізнання або запрошення, яке змусить подивитися на людину поруч зовсім по-іншому. Якщо ви у стосунках, можливий момент щирої розмови, після якої зникнуть сумніви і напруга. Це вдалий час, щоб говорити про почуття прямо.

Риби

30 січня Меркурій у Водолії створить гармонійний зв'язок із Юпітером у Раку, що дозволить вам будувати сміливі плани на майбутнє. Ви зможете відкрити свої почуття та сказати те, що раніше тримали в собі. Це час для розвитку здорових і серйозних стосунків або для нових важливих знайомств. Слухайте свою інтуїцію та будьте готові до нових почуттів.

