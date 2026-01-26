Який знак Зодіаку здійснить мрію в останній тиждень січня 2026 — гороскоп

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Січень 2026 року плавно добігає кінця. Але цей останній тиждень обіцяє бути незвичайним для одного знаку Зодіаку. Астрологічні аспекти цього періоду підкидають йому унікальний шанс втілити свою найсміливішу мрію у життя. Всесвіт буквально підштовхуватиме до сміливих рішень.

Новини.LIVE розповідає, якому ж представнику зодіакального кола вдасться досягнути головної мети в останній тиждень січня.

Знак Зодіаку, чия мрія стане реальністю в останній тиждень січня 2026

Останні дні січня можуть стати по-справжньому доленосними для Водоліїв. Скупчення п'яти планет у вашому знаку створюють сприятливі умови для рішучих дій та втілення задуманого. Особливо сильними будуть дні з 27 по 30 січня, коли енергія цих планет працюватиме максимально.

Так, Сонце і Марс підсилять вашу впевненість, рішучість, допоможуть опинитися у центрі подій. Меркурій дасть ясність думок, Венера — допоможе притягувати потрібних людей та знаходити спільну мову з будь-ким. А Плутон у цей період запустить глибокі трансформації, змінюючи ваше ставлення до себе, цілей і власної сили.

Як зазначають астрологи, здійснення мрії буде пов'язане з роботою, самореалізацією або важливим рішенням, яке відкриває новий життєвий етап. Це може бути довгоочікувана пропозиція, запуск власної справи, переїзд або можливість вийти з тіні та заявити про себе. Астрологи радять прислухатися до інтуїції та не знецінювати власні ідеї — саме вони відкриють потрібні двері.

