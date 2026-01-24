Гороскоп на лютий 2026 — яким знакам Зодіаку чекати на зміни у сімейному житті

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Для деяких знаків Зодіаку лютий стане місяцем, який витягне на поверхню важливі сімейні питання. Як попереджають астрологи, саме у цей час можуть вирішитися теми, які відкладалися місяцями або навіть роками. Можливі новини або відверті розмови, які стануть моментом зближення або ж крапкою у довгій історії.

Новини.LIVE розповідає, яким же знакам Зодіаку чекати на серйозні зміни в сімейному житті у лютому.

Рак

Для вас лютий стане місяцем ключових рішень. Можливі розмови про переїзд, розширення сім'ї або перерозподіл ролей у побуті. Астрологи радять не замовчувати образи або проблеми, які турбують найбільше. Саме щирість допоможе зміцнити сімейні стосунки.

Діва

Для вас лютий стане моментом наведення порядку, як у прямому, так і в переносному сенсі. Можливо з'явиться необхідність вирішувати питання з батьками, документами або спільним майном. Також цей місяць може стати часом примирення або, навпаки, чіткого розставлення меж.

Скорпіон

Лютий принесе емоційно насичені події. Можливі несподівані новини від родичів або ситуації, які змусять переглянути ставлення до близьких людей. Астрологи радять не діяти різко і не приймати рішень на емоціях.

Водолій

Перед вами у лютому постане тема сімейних обов'язків. Можливі розмови про шлюб, спільне проживання або відповідальність за когось із близьких. Ви можете усвідомити, що свобода і родина можуть співіснувати, якщо домовлятися відкрито. Не тікайте від серйозних тем, адже саме зараз закладається фундамент на майбутнє.

