Які знаки Зодіаку ухвалять важливе рішення вже у лютому 2026 — гороскоп

В останній місяць зими потужні астрологічні аспекти підштовхуватимуть багатьох знаків Зодіаку до сміливих кроків та важливих рішень. Хтось наважиться змінити роботу, хтось — розірвати токсичні зв'язки, а хтось — зробити крок до мрії, яку довго відкладав.

Новини.LIVE розповідає, хто зі знаків Зодіаку у лютому нарешті ухвалить для себе дійсно доленосне рішення.

Овен

Сонце у Водолії на початку місяця активує сферу планів, майбутнього та соціальних зв'язків, а наприкінці лютого перехід Сонця в Риби торкнеться вашої підсвідомості. Доленосне рішення буде пов'язане з роботою або зміною життєвого напрямку. У цей період ви опинитесь між бажанням діяти і потребою все переосмислити. Не варто боятися змін, але ухвалюйте рішення холодним розумом.

Телець

У лютому ви можете відчути тиск через надмірну відповідальність, яку на вас поклали. Підсилюватимуть це відчуття напружені аспекти між Марсом і Сатурном. Вам доведеться постати перед вибором між стабільністю та розвитком. Рішення може стосуватися місця проживання, великих фінансових зобов'язань або стосунків. Керуйтесь не страхом, а логікою.

Рак

На вас у лютому особливо сильно впливатимуть Місяць та Венера. Ви будете особливо чутливими. Та водночас перед вами постануть серйозні питання у сфері стосунків: шлюб, розрив, переїзд, серйозна зміна формату стосунків. Не ухвалюйте рішення на емоціях та не намагайтеся зберегти те, що давно втратило сенс.

Діва

Меркурій у напружених аспектах до Нептуна створить період сумнівів, але водночас — сильних інтуїтивних підказок. Доленосне рішення буде пов'язане з партнерством, контрактами або важливою домовленістю. Ви зрозумієте, що більше не можете погоджуватись на компроміси, які шкодять вам. Астрологи радять перевіряти факти, але не ігноруйте внутрішній голос — саме поєднання логіки й інтуїції приведе до правильного вибору.

Скорпіон

У лютому ваші планети-управителі Плутон та Марс активують глибокі внутрішні трансформації. Вам доведеться робити непрості кроки у бізнесі, кар'єрі чи фінансах. Можливо ви вагатиметесь, чи варто міняти свій спосіб життя. Зважуйте всі "за" та "проти".

Водолій

Сонце у вашому знаку на початку лютого підсилить тему особистого вибору, а перехід Сонця в Риби змусить сфокусуватися на цінностях та ресурсах. Доленосне рішення стосуватиметься грошей, самореалізації або життєвої стратегії. Ви можете змінити джерело доходу, життєву мету або формат діяльності. Обирайте не те, що безпечніше, а те, що дає відчуття сенсу і внутрішньої свободи.

