Видео

Шесть знаков Зодиака в феврале 2026 примут судьбоносное решение

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 22:43
Какие знаки Зодиака примут важное решение уже в феврале 2026 — гороскоп
Гороскоп для шести знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В последний месяц зимы мощные астрологические аспекты будут подталкивать многих знаков Зодиака к смелым шагам и важным решениям. Кто-то решится сменить работу, кто-то — разорвать токсичные связи, а кто-то — сделать шаг к мечте, которую долго откладывал.

Новини.LIVE рассказывает, кто из знаков Зодиака в феврале наконец примет для себя действительно судьбоносное решение.

Читайте также:
Овен

Солнце в Водолее в начале месяца активирует сферу планов, будущего и социальных связей, а в конце февраля переход Солнца в Рыбы коснется вашего подсознания. Судьбоносное решение будет связано с работой или сменой жизненного направления. В этот период вы окажетесь между желанием действовать и потребностью все переосмыслить. Не стоит бояться перемен, но принимайте решения холодным умом.

Телец

В феврале вы можете почувствовать давление из-за чрезмерной ответственности, которую на вас возложили. Усиливать это ощущение будут напряженные аспекты между Марсом и Сатурном. Вам придется встать перед выбором между стабильностью и развитием. Решение может касаться места жительства, больших финансовых обязательств или отношений. Руководствуйтесь не страхом, а логикой.

Рак

На вас в феврале особенно сильно будут влиять Луна и Венера. Вы будете особенно чувствительными. Но в то же время перед вами встанут серьезные вопросы в сфере отношений: брак, разрыв, переезд, серьезное изменение формата отношений. Не принимайте решения на эмоциях и не пытайтесь сохранить то, что давно потеряло смысл.

Дева

Меркурий в напряженных аспектах к Нептуну создаст период сомнений, но в то же время — сильных интуитивных подсказок. Судьбоносное решение будет связано с партнерством, контрактами или важной договоренностью. Вы поймете, что больше не можете соглашаться на компромиссы, которые вредят вам. Астрологи советуют проверять факты, но не игнорируйте внутренний голос — именно сочетание логики и интуиции приведет к правильному выбору.

Скорпион

В феврале ваши планеты-управители Плутон и Марс активируют глубокие внутренние трансформации. Вам придется делать непростые шаги в бизнесе, карьере или финансах. Возможно вы будете колебаться, стоит ли менять свой образ жизни. Взвешивайте все "за" и "против".

Водолей

Солнце в вашем знаке в начале февраля усилит тему личного выбора, а переход Солнца в Рыбы заставит сфокусироваться на ценностях и ресурсах. Судьбоносное решение будет касаться денег, самореализации или жизненной стратегии. Вы можете изменить источник дохода, жизненную цель или формат деятельности. Выбирайте не то, что безопаснее, а то, что дает ощущение смысла и внутренней свободы.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
