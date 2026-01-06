Для каких знаков Зодиака черная полоса подходит к концу в январе 2026 — гороскоп

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Для трех знаков Зодиака январь 2026 года обещает стать временем перемен к лучшему. После предыдущих месяцев испытаний и неопределенности астрологи прогнозируют счастливчикам волну новой энергии, несущую настоящую удачу.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, для каких знаков Зодиака черная полоса подходит к концу.

Три знака Зодиака, для которых черная полоса в январе подходит к концу

Рыбы

Прошлый год был непростым для вас, полный проблем, строгих дедлайнов и неопределенности. В январе этот цикл несчастий наконец подходит к концу. Астрологи обещают вам время, когда все станет на свои места, а решения будут приниматься без страха. Также именно в этот месяц вы сможете укрепить свое финансовое положение.

Дева

Определенный период вы переживали недоразумения с окружающими. Запутанные ситуации, сложные диалоги и чужие решения вызывали у вас страшное истощение. Первый месяц 2026 года принесет вам облегчение. Вы увидите истинные мотивы людей, лучше поймете себя во взаимодействии с другими и сможете отпустить то, что истощало. А еще вы больше не будете тратить энергию на то, что не имеет перспективы.

Близнецы

Долгое время вы могли чувствовать, что работаете больше, чем получаете результат, или же вы не видели развития вашей карьеры. Январь вернет вам ясность, стабильность и понимание "куда двигаться дальше". Вы входите в период, где творчество, вдохновение и стабильность будут работать вместе, помогая строить будущее без помех.

