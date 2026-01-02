Гороскоп на 2026 год — какой подарок готовит Вселенная каждому знаку Зодиака

Гороскоп для каждого знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году каждый знак Зодиака может рассчитывать на собственные уникальные подарки от Вселенной. Главным "дарителем" выступит Юпитер. В течение года планета удачи и достатка пройдет через знаки Рака и Льва. Эти мощные транзиты активируют счастливые изменения и возможности в разных сферах жизни. Первая часть года акцентирует внимание на укреплении семейных связей, прощении и любви, а вторая будет о креативности, новых проектах, романтике и страсти.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что подарит Вселенная каждому знаку Зодиака в 2026 году.

Овен

В первой половине года вы осознаете, что ваше место силы — дом, а главная опора — семья и близкие люди. Пройти это время в гармонии помогут Сатурн и Нептун, которые впервые почти за 200 лет войдут в ваш знак. После июня в вашу жизнь придет больше радости, творчества и яркости. Также это время для романтики и страсти. 2026 год будет благоприятным для рождения чего-то нового: будь то творческий проект, бизнес или появление ребенка.

Телец

Период с января по июнь откроет вам новые возможности через общение, поездки и важные знакомства. Ваша любознательность и сообразительность станут главными двигателями на пути к успеху. Во второй половине года Юпитер поможет удачно пережить серьезные жизненные изменения: переезд, новая работа, создание семьи.

Близнецы

Первые шесть месяцев — время для финансового развития, запуска инициатив, переговоров и инвестиций. Вы можете получить вознаграждение за то, что делаете лучше всего. После июня ваш голос звучит еще громче. Медиа, преподавание, блоги и публичные выступления могут стать каналом новых возможностей и заработка.

Рак

В начале года вы чувствуете подъем сил, ясность целей и легкость в решениях. Важно не перегрузить себя. Летом фокус смещается в финансы и самоценность: ваш эмоциональный интеллект и мудрость могут принести реальный успех в делах.

Лев

Начало 2026-го проходит во внутренней работе: духовность, творчество, работа с воображением и самоисцелением. В конце июня вы входите в свой самый яркий цикл: харизма, энергия, лидерские роли и смелость быть собой создают настоящий ренессанс.

Дева

Первая половина года будет временем для расширения круга единомышленников, командной работы и укрепления дружеских связей. Важно выбирать тех, кто вдохновляет. После июня наступает период тишины: отпустив обиды и лишнее, вы готовите почву для нового этапа.

Весы

С января по июнь есть шанс достичь успеха в сфере карьеры. Вторая половина года — время для укрепления дружеских связей и партнерства. Именно поддержка людей может стать тем подарком, который откроет двери к новым мечтам и совместным победам.

Скорпион

Начало года будет способствовать путешествиям, обучению, самопознанию, работе с документами, юридическим решениям. После июня приходят профессиональные прорывы: лидерские роли, повышение или новая независимость.

Стрелец

Первая половина 2026 года об эмоциональном и финансовом доверии, укреплении связей и прощании с тем, что мешает. После июня Юпитер во Льве возвращает вам жажду путешествий. Путешествия, обучение и менторство принесут вдохновение и развитие.

Козерог

Начало 2026 года будет благоприятным для партнерств, построенных на честности. Это хорошее время для брака или появления делового партнера. Вторая часть года может принести финансовые возможности через инвестиции или наследство.

Водолей

Юпитер в Раке активизирует ваши ежедневные привычки: легче формировать здоровые ритуалы, начинать проекты, заботиться о себе. Возможны изменения в быту, уходе за собой или новое дело. После июня начинается цикл партнерств — личных или деловых.

Рыбы

Январь-июнь возвращают радость через романтику, творчество или взаимодействие с детьми. Рисуйте, пойте, творите и любите без страха. Вторая половина года приносит стабильность в работе.

