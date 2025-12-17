Какие знаки Зодиака станут любимцами фортуны в 2026 году — прогноз мольфара

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

До нового 2026 года Красной Огненной Лошади осталось совсем немного. Он ворвется в нашу жизнь с мощной энергией позитивных изменений. Но почувствуют это далеко не все. Фаворитами удачи станут три знака Зодиака. Именно для них 2026 год станет периодом роста, побед и судьбоносных шансов.

Кто же из представителей зодиакального круга будет главным счастливчиком 2026 года, рассказал известный украинский мольфар Максим Гордеев.

Главные счастливчики 2026 года

Лев

Вы окажетесь в центре внимания. Это период, когда ваша уверенность будет расти вместе с вашим авторитетом. Ваша внутренняя сила выйдет на новый уровень, заставляя окружающих считаться с вашим мнением. 2026 год принесет бешеную удачу в сферах карьеры и финансов. По словам мольфара, огненная энергия года поможет вам сиять еще ярче и вдохновлять других собственным примером.

Стрелец

Для вас 2026 год — период открытий и расширения горизонтов. Вы почувствуете поддержку высших сил во всем, что связано с обучением, путешествиями и развитием. Мольфар отмечает, что этот период способен вознаградить вас за смелость и открытость к переменам. Главное — верить в себя, не терять оптимизм и стремиться познавать новое.

Овен

По прогнозу мольфара, именно вы станете главным счастливчиком 2026 года, если будете действовать и не упустите шансы, которые будет подбрасывать судьба. В будущем году вы окажетесь под двойной энергетической защитой. Огненная Лошадь будет усиливать вашу природную решительность, добавляя еще больше силы, драйва и уверенности. Этот период идеально подходит для старта новых проектов, важных решений и личных побед.

