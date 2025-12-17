Які знаки Зодіаку стануть улюбленцями фортуни у 2026 році — прогноз мольфара

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

До нового 2026 року Червоного Вогняного Коня залишилось зовсім трохи. Він увірветься у наше життя із потужною енергією позитивних змін. Але відчують це далеко не всі. Фаворитами удачі стануть три знаки Зодіаку. Саме для них 2026 рік стане періодом зростання, перемог і доленосних шансів.

Хто ж з представників зодіакального кола буде головним щасливчиком 2026 року, розповів відомий український мольфар Максим Гордєєв.

Головні щасливчики 2026 року

Лев

Ви опинитесь у центрі уваги. Це період, коли ваша впевненість ростиме разом із вашим авторитетом. Ваша внутрішня сила вийде на новий рівень, змушуючи оточення рахуватися з вашою думкою. 2026 рік принесе шалену удачу у сферах кар'єри та фінансів. За словами мольфара, вогняна енергія року допоможе вам сяяти ще яскравіше та надихати інших власним прикладом.

Стрілець

Для вас 2026 рік — період відкриттів і розширення горизонтів. Ви відчуєте підтримку вищих сил у всьому, що пов'язано з навчанням, подорожами та розвитком. Мольфар зазначає, що цей період здатен винагородити вас за сміливість і відкритість до змін. Головне — вірити у себе, не втрачати оптимізм та прагнути пізнавати нове.

Овен

За прогнозом мольфара, саме ви станете головним щасливчиком 2026 року, якщо будете діяти та не проґавите шанси, які підкидатиме доля. У майбутньому році ви опинитеся під подвійним енергетичним захистом. Вогняний Кінь посилюватиме вашу природну рішучість, додаючи ще більше сили, драйву та впевненості. Цей період ідеально підходить для старту нових проєктів, важливих рішень і особистих перемог.

