Класика чи креатив — яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку

Класика чи креатив — яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку

Дата публікації: 17 грудня 2025 07:31
Який вигляд має ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку — святковий гороскоп
Святковий гороскоп для кожного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Новорічна ялинка — це не тільки про свято та настрій, а й про характер господарів оселі. Астрологи стверджують, що знак Зодіаку може розповісти, яке ваше ідеальне святкове дерево, який стиль вам імпонує та які прикраси ви оберете. Деякі віддають перевагу класиці, тоді як інші — не проти креативу та нестандартних рішень. 

Новини.LIVE пропонує дізнатися, яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку. 

Який вигляд має ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку

Овен

Темпераментні та пристрасні Овни обирають ялинки з характером. Жива, висока, з великими золотими іграшками, яскравими акцентами, червоними гірляндами та квітами.

 

Яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку — Овен
Ідеальна ялинка для Овна. Фото: AI/Новини.LIVE
Телець

Ваш вибір — розкішна класика. Замість тренду та епатажу ви оберете натуральну ялинку з густими гілками, теплими вогниками, якісними та дорогими прикрасами. Ваша оселя на різдвяні свята просякнута затишком, ароматом хвої, чаю та мандаринів.

 

Яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку — Телець
Ідеальна ялинка для Тельця. Фото: AI/Новини.LIVE
Близнюки

Близнюки, які ненавидять одноманітність та рутину, точно не оберуть одну звичайну ялинку. У вашій оселі можна побачити ялинку з несподіваних матеріалів, намальовану на стіні або кілька маленьких деревць, які сьогодні прикрашені кульками, а завтра — солодощами.

 

Яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку — Близнюки
Ідеальна ялинка для Близнюків. Фото: AI/Новини.LIVE
Рак

Чуттєві та ніжні Раки оберуть ялинку з душею. Вона може бути не ідеальною, але з іграшками з дитинства, теплими гірляндами та сімейними прикрасами. Для вас важливі спогади, а не тренди, тому це дерево гріє серце.

 

Яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку — Рак
Ідеальна ялинка для Рака. Фото: AI/Новини.LIVE
Лев

Яскраві та харизматичні Леви точно оберуть "різдвяну красуню", яка буде вражати: висока, пишна, з ефектним декором і блиском. На вашій ялинці точно будуть великі банти, золото та дизайнерські прикраси.

 

Яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку — Лев
Ідеальна ялинка для Лева. Фото: AI/Новини.LIVE
Діва

Акуратність і стиль — ваші головні критерії ідеальної ялинки. Вона симетрична, декор у двох кольорах або відповідає одній конкретній тематиці. Жодної зайвої іграшки. Навіть гірлянда лежить рівно, бо хаос у свята неприпустимий.

 

Яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку — Діва
Ідеальна ялинка для Діви. Фото: AI/Новини.LIVE
Терези

Терези обожнюють вишуканість та стиль. Тому ваша ялинка мрії схожа на витвір мистецтва: ніжні відтінки, гармонійні прикраси, баланс між класикою й трендами. Біля такого дерева точно хочеться влаштувати фотосесію та поділитися знімками в соцмережах.

 

Яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку — Терези
Ідеальна ялинка для Терезів. Фото: AI/Новини.LIVE
Скорпіон

Загадкові Скорпіони створять в оселі містичну атмосферу. Ви точно не про класику, а про магію. Ваша ялинка може бути штучна й незвичного кольору, наприклад, чорна або темно синя, прикрашена свічками й незвичними іграшками.

 

Яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку — Скорпіон
Ідеальна ялинка для Скорпіона. Фото: AI/Новини.LIVE
Стрілець

Стрільці, які люблять свободу, замість класичної ялинки оберуть найнестандартніший варіант. У вашій оселі на місті новорічного дерева може опинитися пальма, прикрашена гірляндами, дощиком та подорожніми сувенірами.

 

Яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку — Стрілець
Ідеальна ялинка для Стрільця. Фото: AI/Новини.LIVE
Козеріг

Практичність ваше все. Ви оберете акуратну штучну ялинку, яка служитиме не один рік, стриманий декор і чітку концепцію. Вона виглядає солідно, але без зайвого пафосу.

 

Яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку — Козеріг
Ідеальна ялинка для Козерога. Фото: AI/Новини.LIVE
Водолій

Ви легко можете зробити ялинку з книг, коробок, гірлянд на стіні або навіть з підручних матеріалів. Чим дивніше, тим краще для вас. 

 

Яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку — Водолій
Ідеальна ялинка для Водолія. Фото: AI/Новини.LIVE
Риби

У різдвяні та новорічні свята ви точно прагнутимете створити в оселі справжню казку. Якщо натуральна ялинка, то у пастельних тонах, з теплими вогниками та маленькими блискучими деталями. Але ви й не проти декору у вигляді ялинку з цукерок, печива або стрічок на стіні.

 

Яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку — Риби
Ідеальна ялинка для Риб. Фото: AI/Новини.LIVE

гороскоп свята новорічна ялинка Астрологія знаки Зодіаку
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
