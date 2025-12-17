Який вигляд має ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку — святковий гороскоп

Святковий гороскоп для кожного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Новорічна ялинка — це не тільки про свято та настрій, а й про характер господарів оселі. Астрологи стверджують, що знак Зодіаку може розповісти, яке ваше ідеальне святкове дерево, який стиль вам імпонує та які прикраси ви оберете. Деякі віддають перевагу класиці, тоді як інші — не проти креативу та нестандартних рішень.

Новини.LIVE пропонує дізнатися, яка ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку.

Реклама

Читайте також:

Який вигляд має ваша ідеальна ялинка за знаком Зодіаку

Овен

Темпераментні та пристрасні Овни обирають ялинки з характером. Жива, висока, з великими золотими іграшками, яскравими акцентами, червоними гірляндами та квітами.

Ідеальна ялинка для Овна. Фото: AI/Новини.LIVE

Телець

Ваш вибір — розкішна класика. Замість тренду та епатажу ви оберете натуральну ялинку з густими гілками, теплими вогниками, якісними та дорогими прикрасами. Ваша оселя на різдвяні свята просякнута затишком, ароматом хвої, чаю та мандаринів.

Ідеальна ялинка для Тельця. Фото: AI/Новини.LIVE

Близнюки

Близнюки, які ненавидять одноманітність та рутину, точно не оберуть одну звичайну ялинку. У вашій оселі можна побачити ялинку з несподіваних матеріалів, намальовану на стіні або кілька маленьких деревць, які сьогодні прикрашені кульками, а завтра — солодощами.

Ідеальна ялинка для Близнюків. Фото: AI/Новини.LIVE

Рак

Чуттєві та ніжні Раки оберуть ялинку з душею. Вона може бути не ідеальною, але з іграшками з дитинства, теплими гірляндами та сімейними прикрасами. Для вас важливі спогади, а не тренди, тому це дерево гріє серце.

Ідеальна ялинка для Рака. Фото: AI/Новини.LIVE

Лев

Яскраві та харизматичні Леви точно оберуть "різдвяну красуню", яка буде вражати: висока, пишна, з ефектним декором і блиском. На вашій ялинці точно будуть великі банти, золото та дизайнерські прикраси.

Ідеальна ялинка для Лева. Фото: AI/Новини.LIVE

Діва

Акуратність і стиль — ваші головні критерії ідеальної ялинки. Вона симетрична, декор у двох кольорах або відповідає одній конкретній тематиці. Жодної зайвої іграшки. Навіть гірлянда лежить рівно, бо хаос у свята неприпустимий.

Ідеальна ялинка для Діви. Фото: AI/Новини.LIVE

Терези

Терези обожнюють вишуканість та стиль. Тому ваша ялинка мрії схожа на витвір мистецтва: ніжні відтінки, гармонійні прикраси, баланс між класикою й трендами. Біля такого дерева точно хочеться влаштувати фотосесію та поділитися знімками в соцмережах.

Ідеальна ялинка для Терезів. Фото: AI/Новини.LIVE

Скорпіон

Загадкові Скорпіони створять в оселі містичну атмосферу. Ви точно не про класику, а про магію. Ваша ялинка може бути штучна й незвичного кольору, наприклад, чорна або темно синя, прикрашена свічками й незвичними іграшками.

Ідеальна ялинка для Скорпіона. Фото: AI/Новини.LIVE

Стрілець

Стрільці, які люблять свободу, замість класичної ялинки оберуть найнестандартніший варіант. У вашій оселі на місті новорічного дерева може опинитися пальма, прикрашена гірляндами, дощиком та подорожніми сувенірами.

Ідеальна ялинка для Стрільця. Фото: AI/Новини.LIVE

Козеріг

Практичність ваше все. Ви оберете акуратну штучну ялинку, яка служитиме не один рік, стриманий декор і чітку концепцію. Вона виглядає солідно, але без зайвого пафосу.

Ідеальна ялинка для Козерога. Фото: AI/Новини.LIVE

Водолій

Ви легко можете зробити ялинку з книг, коробок, гірлянд на стіні або навіть з підручних матеріалів. Чим дивніше, тим краще для вас.

Ідеальна ялинка для Водолія. Фото: AI/Новини.LIVE

Риби

У різдвяні та новорічні свята ви точно прагнутимете створити в оселі справжню казку. Якщо натуральна ялинка, то у пастельних тонах, з теплими вогниками та маленькими блискучими деталями. Але ви й не проти декору у вигляді ялинку з цукерок, печива або стрічок на стіні.

Ідеальна ялинка для Риб. Фото: AI/Новини.LIVE

Як прикрасити ялинку до свят, які кольори та декор обрати, щоб створити казкову атмосферу та привабити удачу.

Який подарунок можна зробити на Різдво та Новий рік, орієнтуючись на знак Зодіаку.

Які знаки Зодіаку знайдуть пару до Нового 2026 року.

Який буде ваш найщасливіший місяць у 2026 році за знаком Зодіаку.

Від яких шкідливих звичок потрібно позбутися до 2026 року кожному знаку Зодіаку.