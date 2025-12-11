Новий рік 2026 — як обрати подарунок на щастя за знаком Зодіаку

Подарунок на Новий рік за знаком Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Зимові свята підбираються все ближче, а це означає, що час купувати подарунки на Різдво та Новий рік. Часом буває дуже складно обрати той самий презент, який буде справді радувати. Астрологи запевняють, не помилитися з вибором допоможе знак Зодіаку. Адже кожен знак має свої унікальні риси характеру, вподобання та стиль. А ще подарунок, обраний за гороскопом, здатний принести удачу.

Новини.LIVE з посиланням на Astrosofa розповідає, які практичні, стильні, емоційні та символічні подарунки можна зробити близьким та друзям за знаком Зодіаку.

Реклама

Читайте також:

Що дарувати на Різдво та Новий рік 2026 за знаком Зодіаку

Овен (21 березня — 19 квітня)

Подарунки для чоловіків

Овни — люди руху, драйву та перемоги, тому найкраще для них те, що підтримує їхню активність:

фітнес-браслет, що допоможе тримати форму;

стильна шкіряна куртка для сміливих образів;

персоналізований віскі-сет, який підкреслить їхній характер і любов до статусних речей.

Подарунки для жінок

Жінки-Овни не зупиняються ні на мить, тому подарунок має підсилювати їхню енергію:

якісний килимок для тренувань;

помітна прикраса;

бездротові навушники, які дозволять залишатися в русі та робити кілька справ одночасно.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (20 квітня — 20 травня)

Подарунки для чоловіків

Чоловіки-Тельці цінують комфорт і якість. Їм сподобаються:

набір елітного парфуму;

святковий гастрономічний набір із делікатесами;

важка плед-ковдра, що створює відчуття спокою й затишку.

Подарунки для жінок

Жінки-Тельці — поціновувачки краси, спокою та відчуттів. Ідеальним вибором буде:

дизайнерська шовкова хустка;

сертифікат до спа-салону;

набір ароматичних свічок із особливим дизайном для домашнього затишку.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Подарунки для чоловіків

Чоловік-Близнюк — це вічний рух, комунікація та зацікавленість новим. Йому підійдуть:

сучасні бездротові навушники;

ноутбук;

складна інтелектуальна гра, яка триматиме мозок у тонусі.

Подарунки для жінок

Близнючки люблять спілкування, навчання та новий досвід. Подаруйте їй:

персоналізований щоденник;

портативну колонку для зустрічей із друзями;

підписку на аудіокниги, аби вона завжди могла дізнаватися щось нове в дорозі.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (21 червня — 22 липня)

Подарунки для чоловіків

Чоловіки-Раки дуже цінують сімейні моменти та домашній затишок. Їм підійде:

стильна рамка для важливої фотографії;

набір для готування вдома;

теплі домашні капці, що допоможуть створити атмосферу спокою.

Подарунки для жінок

Жінкам-Ракам важливо мати речі, що дарують тепло й символічність. Це може бути:

прикраса, натхненна місячною тематикою;

м'який халат;

набір для виготовлення домашніх свічок.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 22 серпня)

Подарунки для чоловіків

Чоловіки-Леви прагнуть уваги та розкоші. Їм підійде усе, що підкреслює статус і стиль:

статусний годинник;

дизайнерські окуляри;

преміальний догляд для шкіри.

Подарунки для жінок

Жінка-Лев хоче сяяти, куди б не прийшла. Їй подаруйте:

ефектну вечірню сукню;

золотисті сережки;

персоналізований косметичний набір.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Подарунки для чоловіків

Чоловік-Діва — практичний і уважний до деталей. Він оцінить:

розумний нотатник;

продуманий набір інструментів;

фітнес-браслет із точними метриками.

Подарунки для жінок

Жінка-Діва обирає якість, природність і порядок. Вдалим подарунком буде:

мінімалістичний планер;

дифузор із натуральними ефірними оліями;

містка багаторазова торба з екологічних матеріалів.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Подарунки для чоловіків

Чоловіки-Терези цінують красу, гармонію та продуманість у речах. Потрібен подарунок, який дозволить відчути баланс, комфорт і естетику у кожній деталі. Їм підійде:

класичний шкіряний гаманець, який поєднує стиль і практичність;

набір преміальної кави для витонченого ранкового ритуалу;

навушники з шумопоглинанням.

Подарунки для жінок

Жінки-Терези люблять красу у всіх її проявах. Усе, що дарує комфорт, витонченість і відчуття гармонії, стане для неї справжньою радістю. Вони оцінять:

елегантні парфуми з тонким ароматом;

розкішний шовковий халат для вечірніх ритуалів;

стильну скриньку для прикрас.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Подарунки для чоловіків

Чоловік-Скорпіон — це глибина, інтелект і внутрішній вогонь. Потрібні подарунки, які підкреслюють його загадковість і допомагають поринути у світ власних пристрастей. Йому підійде:

серія детективних романів, що захоплюють з перших сторінок;

стильний шкіряний щоденник для особистих думок;

витончений віскі-набір для тихих вечорів.

Подарунки для жінок

Жінки-Скорпіони мають сильну інтуїцію і тягнуться до всього містичного й емоційного. Подарунок має нести глибину та інтимність — саме такі речі Скорпіони цінують найбільше. Їй сподобається:

прикраса з темним камінням;

колода стильних карт Таро;

м'яка шовкова маска для сну.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Подарунки для чоловіків

Стрільці — справжні мандрівники, для яких життя — це шлях. Даруйте те, що надихає і дає відчуття свободи. Їм варто дарувати:

місткий тревел-рюкзак;

зручні трекінгові черевики;

велику карту світу, на якій можна відзначати вже пройдені маршрути та планувати нові.

Подарунки для жінок

Жінка-Стрілець завжди в русі й прагне пригод. Потрібен подарунок створить відчуття мандрів і свободи, навіть якщо вона поки що вдома. Її порадує:

красивий тревел-щоденник;

портативний гамак для відпочинку в будь-якому куточку світу;

підписка на мовний застосунок, який допоможе розширити горизонти.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Подарунки для чоловіків

Козероги цінують якість, практичність і статусність. Необхідно обирати подарунки, що резонують із характером та підтримують їх шлях до успіху. Чудовим вибором стане:

шкіряний портфель;

класична дорога ручка;

планер, який допоможе організувати цілі та задачі на рік.

Подарунки для жінок

Жінка-Козоріг оцінить речі, що поєднують елегантність і користь. Її стиль — стримана розкіш, і саме такі подарунки викликають щиру вдячність, наприклад:

дизайнерська сумка;

персоналізований органайзер для робочого столу;

мінімалістична прикраса.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Подарунки для чоловіків

Чоловіки-Водолії — новатори й мислителі, які завжди прагнуть до чогось незвичного. Йому потрібні речі, які відповідають їхній любові до технологій та нестандартних ідей. Ідеальним подарунком буде:

VR-шолом;

сонячний зарядний гаджет;

ручка з 3D-принтом для творчих експериментів.

Подарунки для жінок

Жінки-Водолії обожнюють усе унікальне та інноваційне. Водолії високо цінують творчість, свободу й індивідуальність — саме це варто враховувати при виборі подарунка. Їм сподобається:

сучасний смарт-годинник;

дизайнерський арт-постер;

набір екологічної косметики.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Подарунки для чоловіків

Риби — тонкі, творчі та емоційні натури. Їм можна підібрати подарунки, які допомагають творити та відновлювати власну енергію. Можна обрати:

акустичну гітару для самовираження;

набір для живопису;

спеціальну медитаційну подушку, що сприяє спокою й внутрішньому балансу.

Подарунки для жінок

Жінка-Риби — мрійлива, інтуїтивна та ніжна. Їй важливо, щоб речі дарували натхнення та емоційний комфорт — саме такі подарунки будуть влучними. Вона оцінить:

щоденник для сновидінь;

набір акварелі;

красиву ароматичну свічку для створення затишку.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Які знаки Зодіаку відправляться у романтичну подорож вже на початку 2026 року.

Який буде ваш найщасливіший місяць у 2026 році за знаком Зодіаку.

Хто зі знаків Зодіаку вже у 2026 році здійснить заповітні мрії.

Хто досягне фінансового успіху у 2026 році.

Які несподіванки у кар'єрі принесе 2026 рік кожному знаку Зодіаку.