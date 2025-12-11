Новий рік 2026 — як обрати подарунок на щастя за знаком Зодіаку

Що дарувати на Новий рік 2026 — ідеї за знаком Зодіаку
Зимові свята підбираються все ближче, а це означає, що час купувати подарунки на Різдво та Новий рік. Часом буває дуже складно обрати той самий презент, який буде справді радувати. Астрологи запевняють, не помилитися з вибором допоможе знак Зодіаку. Адже кожен знак має свої унікальні риси характеру, вподобання та стиль. А ще подарунок, обраний за гороскопом, здатний принести удачу.
Що дарувати на Різдво та Новий рік 2026 за знаком Зодіаку
Овен (21 березня — 19 квітня)
Подарунки для чоловіків
Овни — люди руху, драйву та перемоги, тому найкраще для них те, що підтримує їхню активність:
- фітнес-браслет, що допоможе тримати форму;
- стильна шкіряна куртка для сміливих образів;
- персоналізований віскі-сет, який підкреслить їхній характер і любов до статусних речей.
Подарунки для жінок
Жінки-Овни не зупиняються ні на мить, тому подарунок має підсилювати їхню енергію:
- якісний килимок для тренувань;
- помітна прикраса;
- бездротові навушники, які дозволять залишатися в русі та робити кілька справ одночасно.
Телець (20 квітня — 20 травня)
Подарунки для чоловіків
Чоловіки-Тельці цінують комфорт і якість. Їм сподобаються:
- набір елітного парфуму;
- святковий гастрономічний набір із делікатесами;
- важка плед-ковдра, що створює відчуття спокою й затишку.
Подарунки для жінок
Жінки-Тельці — поціновувачки краси, спокою та відчуттів. Ідеальним вибором буде:
- дизайнерська шовкова хустка;
- сертифікат до спа-салону;
- набір ароматичних свічок із особливим дизайном для домашнього затишку.
Близнюки (21 травня — 20 червня)
Подарунки для чоловіків
Чоловік-Близнюк — це вічний рух, комунікація та зацікавленість новим. Йому підійдуть:
- сучасні бездротові навушники;
- ноутбук;
- складна інтелектуальна гра, яка триматиме мозок у тонусі.
Подарунки для жінок
Близнючки люблять спілкування, навчання та новий досвід. Подаруйте їй:
- персоналізований щоденник;
- портативну колонку для зустрічей із друзями;
- підписку на аудіокниги, аби вона завжди могла дізнаватися щось нове в дорозі.
Рак (21 червня — 22 липня)
Подарунки для чоловіків
Чоловіки-Раки дуже цінують сімейні моменти та домашній затишок. Їм підійде:
- стильна рамка для важливої фотографії;
- набір для готування вдома;
- теплі домашні капці, що допоможуть створити атмосферу спокою.
Подарунки для жінок
Жінкам-Ракам важливо мати речі, що дарують тепло й символічність. Це може бути:
- прикраса, натхненна місячною тематикою;
- м'який халат;
- набір для виготовлення домашніх свічок.
Лев (23 липня — 22 серпня)
Подарунки для чоловіків
Чоловіки-Леви прагнуть уваги та розкоші. Їм підійде усе, що підкреслює статус і стиль:
- статусний годинник;
- дизайнерські окуляри;
- преміальний догляд для шкіри.
Подарунки для жінок
Жінка-Лев хоче сяяти, куди б не прийшла. Їй подаруйте:
- ефектну вечірню сукню;
- золотисті сережки;
- персоналізований косметичний набір.
Діва (23 серпня — 22 вересня)
Подарунки для чоловіків
Чоловік-Діва — практичний і уважний до деталей. Він оцінить:
- розумний нотатник;
- продуманий набір інструментів;
- фітнес-браслет із точними метриками.
Подарунки для жінок
Жінка-Діва обирає якість, природність і порядок. Вдалим подарунком буде:
- мінімалістичний планер;
- дифузор із натуральними ефірними оліями;
- містка багаторазова торба з екологічних матеріалів.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Подарунки для чоловіків
Чоловіки-Терези цінують красу, гармонію та продуманість у речах. Потрібен подарунок, який дозволить відчути баланс, комфорт і естетику у кожній деталі. Їм підійде:
- класичний шкіряний гаманець, який поєднує стиль і практичність;
- набір преміальної кави для витонченого ранкового ритуалу;
- навушники з шумопоглинанням.
Подарунки для жінок
Жінки-Терези люблять красу у всіх її проявах. Усе, що дарує комфорт, витонченість і відчуття гармонії, стане для неї справжньою радістю. Вони оцінять:
- елегантні парфуми з тонким ароматом;
- розкішний шовковий халат для вечірніх ритуалів;
- стильну скриньку для прикрас.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Подарунки для чоловіків
Чоловік-Скорпіон — це глибина, інтелект і внутрішній вогонь. Потрібні подарунки, які підкреслюють його загадковість і допомагають поринути у світ власних пристрастей. Йому підійде:
- серія детективних романів, що захоплюють з перших сторінок;
- стильний шкіряний щоденник для особистих думок;
- витончений віскі-набір для тихих вечорів.
Подарунки для жінок
Жінки-Скорпіони мають сильну інтуїцію і тягнуться до всього містичного й емоційного. Подарунок має нести глибину та інтимність — саме такі речі Скорпіони цінують найбільше. Їй сподобається:
- прикраса з темним камінням;
- колода стильних карт Таро;
- м'яка шовкова маска для сну.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Подарунки для чоловіків
Стрільці — справжні мандрівники, для яких життя — це шлях. Даруйте те, що надихає і дає відчуття свободи. Їм варто дарувати:
- місткий тревел-рюкзак;
- зручні трекінгові черевики;
- велику карту світу, на якій можна відзначати вже пройдені маршрути та планувати нові.
Подарунки для жінок
Жінка-Стрілець завжди в русі й прагне пригод. Потрібен подарунок створить відчуття мандрів і свободи, навіть якщо вона поки що вдома. Її порадує:
- красивий тревел-щоденник;
- портативний гамак для відпочинку в будь-якому куточку світу;
- підписка на мовний застосунок, який допоможе розширити горизонти.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Подарунки для чоловіків
Козероги цінують якість, практичність і статусність. Необхідно обирати подарунки, що резонують із характером та підтримують їх шлях до успіху. Чудовим вибором стане:
- шкіряний портфель;
- класична дорога ручка;
- планер, який допоможе організувати цілі та задачі на рік.
Подарунки для жінок
Жінка-Козоріг оцінить речі, що поєднують елегантність і користь. Її стиль — стримана розкіш, і саме такі подарунки викликають щиру вдячність, наприклад:
- дизайнерська сумка;
- персоналізований органайзер для робочого столу;
- мінімалістична прикраса.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Подарунки для чоловіків
Чоловіки-Водолії — новатори й мислителі, які завжди прагнуть до чогось незвичного. Йому потрібні речі, які відповідають їхній любові до технологій та нестандартних ідей. Ідеальним подарунком буде:
- VR-шолом;
- сонячний зарядний гаджет;
- ручка з 3D-принтом для творчих експериментів.
Подарунки для жінок
Жінки-Водолії обожнюють усе унікальне та інноваційне. Водолії високо цінують творчість, свободу й індивідуальність — саме це варто враховувати при виборі подарунка. Їм сподобається:
- сучасний смарт-годинник;
- дизайнерський арт-постер;
- набір екологічної косметики.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Подарунки для чоловіків
Риби — тонкі, творчі та емоційні натури. Їм можна підібрати подарунки, які допомагають творити та відновлювати власну енергію. Можна обрати:
- акустичну гітару для самовираження;
- набір для живопису;
- спеціальну медитаційну подушку, що сприяє спокою й внутрішньому балансу.
Подарунки для жінок
Жінка-Риби — мрійлива, інтуїтивна та ніжна. Їй важливо, щоб речі дарували натхнення та емоційний комфорт — саме такі подарунки будуть влучними. Вона оцінить:
- щоденник для сновидінь;
- набір акварелі;
- красиву ароматичну свічку для створення затишку.
