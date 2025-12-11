Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Ці знаки Зодіаку вирушать у романтичну мандрівку на старті 2026

Ці знаки Зодіаку вирушать у романтичну мандрівку на старті 2026

Ua en ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 13:21
Які знаки Зодіаку вирушать у романтичну подорож вже на початку 2026 року
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Початок 2026 року готує справді неймовірні сюрпризи. У перші кілька місяців Всесвіт налаштовуватиме на хвилю романтики, коли хочеться вирватися з буденності та наповнити життя яскравими барвами. Астрологи кажуть, що саме у цей період деякі знаки Зодіаку поринуть у любовні пригоди. Для когось це може бути ціла мандрівка, а для когось — коротка поїздка на вихідні у місце, що має особливе значення. 

Новини.LIVE з посиланням на Lifestyle 24 розповідає, кому початок 2026 року обіцяє романтичну мандрівку, що подарує щирі емоції.

Реклама
Читайте також:

Знаки Зодіаку, які вирушать у романтичну подорож на початку 2026 року

Телець

Ви опинетесь під потужним впливом Венери, яка спонукатиме до відвертих розмов із другою половинкою. Завдяки цьому ваші стосунки вийдуть на новий рівень. І вже січень 2026 року принесе сюрприз: подорож у місце, що має особливе значення для вас обох. Астрологи радять уже зараз обережно натякнути партнеру про ваші бажання.

Лев

Для вас 2026 рік розпочнеться на надзвичайно позитивній ноті. Романтика буквально відчуватиметься у повітрі. У стосунках пануватимуть гармонія та емоційне тепло. Саме у цей момент кохана людина може запропонувати невелику авантюру — це буде романтична подорож, у якій ви відчуєте себе по-справжньому живими та закоханими. Не відмовляйтеся від можливості створити спогади, до яких ви повертатиметеся з усмішкою.

Водолій

Астрологи радять вам не чекати, а діяти. Плануйте романтичну поїздку на січень або лютий 2026 року. Цей період є ідеальним для зміцнення емоційного зв'язку із другоюю половинкою. Спільна любовна пригода допоможе вам відкритися одне одному по-новому. Головне — їхати удвох. Жодних компаній, друзів чи знайомих.

Також ділимося іншими прогнозами астрологів

Які знаки Зодіаку досягнуть великих цілей до кінця 2025 року.

Кому зі знаків Зодіаку вдасться відродитися з попелу вже цієї зими.

Які знаки Зодіаку вже у 2026 році здійснять мрії.

Хто досягне фінансового успіху у 2026 році.

Які несподіванки у кар'єрі принесе 2026 рік кожному знаку Зодіаку.

гороскоп подорож Астрологія знаки Зодіаку кохання 2026 рік
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації