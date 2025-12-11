Какие знаки Зодиака отправятся в романтическое путешествие уже в начале 2026 года

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Начало 2026 года готовит действительно невероятные сюрпризы. В первые несколько месяцев Вселенная будет настраивать на волну романтики, когда хочется вырваться из обыденности и наполнить жизнь яркими красками. Астрологи говорят, что именно в этот период некоторые знаки Зодиака окунутся в любовные приключения. Для кого-то это может быть целое путешествие, а для кого-то — короткая поездка на выходные в место, имеющее особое значение.

Новини.LIVE со ссылкой на Lifestyle 24 рассказывает, кому начало 2026 года обещает романтическое путешествие, которое подарит искренние эмоции.

Знаки Зодиака, которые отправятся в романтическое путешествие в начале 2026 года

Телец

Вы окажетесь под мощным влиянием Венеры, которая будет побуждать к откровенным разговорам со второй половинкой. Благодаря этому ваши отношения выйдут на новый уровень. И уже январь 2026 года принесет сюрприз: путешествие в место, имеющее особое значение для вас обоих. Астрологи советуют уже сейчас осторожно намекнуть партнеру о ваших желаниях.

Лев

Для вас 2026 год начнется на чрезвычайно позитивной ноте. Романтика буквально будет ощущаться в воздухе. В отношениях будут царить гармония и эмоциональное тепло. Именно в этот момент любимый человек может предложить небольшую авантюру — это будет романтическое путешествие, в котором вы почувствуете себя по-настоящему живыми и влюбленными. Не отказывайтесь от возможности создать воспоминания, к которым вы будете возвращаться с улыбкой.

Водолей

Астрологи советуют вам не ждать, а действовать. Планируйте романтическую поездку на январь или февраль 2026 года. Этот период является идеальным для укрепления эмоциональной связи со второй половинкой. Совместное любовное приключение поможет вам открыться друг другу по-новому. Главное — ехать вдвоем. Никаких компаний, друзей или знакомых.

