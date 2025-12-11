Гороскоп удачи на 2026 год — какой ваш самый счастливый месяц по знаку Зодиака

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новый 2026 год будет многогранным, он будет радовать безудержной энергией и испытывать непростыми решениями. Но у каждого знака Зодиака есть свой период, когда удача будет сопутствовать буквально во всех сферах жизни, благодаря "правильному" расположению планет. Это будет один месяц, когда события произойдут так, как надо, решения придут быстрее, а внутренний голос будет звучать громче.

Новини.LIVE со ссылкой на Spiritualify рассказывает, когда вам ждать самый счастливый месяц 2026 года по вашему знаку Зодиака.

Счастливые месяцы 2026 года для каждого знака Зодиака

Овен — Май

Май — время прорывов в работе, смелых шагов и неожиданных, но полезных знакомств. Этот месяц принесет желание действовать открыто и смело. Вы будете четко видеть возможности, которые перед вами открываются. А ваши решения будут точными.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец — Сентябрь

Предыдущие месяцы 2026 года окажутся довольно насыщенными и напряженными. Поэтому именно сентябрь станет для вас глотком свежего воздуха. Он подарит вам спокойствие и гармонию. Появится шанс стабилизировать сферу финансов, а отношения — наполнить теплом и взаимопониманием.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы — Февраль

Февраль для вас будет наполнен вдохновением и быстрыми изменениями. Это время творчества, коммуникаций и смелых стартов. Вы легко будете находить контакты, возможности и идеи, которые могут воплотиться в реальность.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак — Июнь

Июнь приносит внутреннее спокойствие и эмоциональное восстановление. Вы почувствуете поддержку людей. А события будут открывать путь к новым решениям. Это возможность гармонизировать отношения и решить профессиональные вопросы.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев — Декабрь

Для вас декабрь — время побед. Это ваш шанс получить заслуженное признание и новые возможности. Кроме успеха в профессиональной сфере, астрологи также прогнозируют романтические открытия и шанс осуществить заветную мечту.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева — март

Март развеет сомнения и даст ясность в вопросах, которые вас беспокоили. Вы примете важное решение, которое приведет к росту. Месяц будет способствовать обучению, работе и проектам, требующим точности.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы — Июль

Июль наполнит вашу жизнь легкостью и приятными эмоциями. Вы будете чувствовать, что счастье возвращается естественно и без усилий. А в отношениях наступит период нежности и понимания, а творческие идеи принесут реальные результаты.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион — Апрель

Апрель подарит глубокую трансформацию и обновление во всех сферах. Старые страхи исчезнут, и вы смело будете двигаться вперед.

Знак Зодиака Скорпион Фото: freepik.com

Стрелец — Октябрь

Второй осенний месяц расширит ваши горизонты и даст ощущение движения, которое вы так любите. Новые знакомства, профессиональные возможности или путешествия откроют путь к росту. Магнитом для удачи станет ваш оптимизм.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог — Январь

Январь принесет ясность и реальные результаты вашего труда. Вы получаете новые предложения, важные сделки или финансовую стабильность.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей — Август

Это месяц инноваций и смелых решений. Последний летний месяц подарит вам много идей, вдохновения. Появится шанс реализовать свои замыслы. Вы найдете единомышленников или партнеров, которые поддержат ваши новые проекты.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы — Ноябрь

Это месяц спокойствия, интуитивных прозрений и мягкого, но сильного внутреннего исцеления. Ноябрь приносит глубокое эмоциональное восстановление и тепло в отношениях. Вы получаете подтверждение, что движетесь правильным путем.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

