Гороскоп удачі на 2026 рік — який ваш найщасливіший місяць за знаком Зодіаку

Новий 2026 рік буде багатогранним, він радуватиме нестримною енергією й випробовуватиме непростими рішеннями. Але у кожного знаку Зодіаку буде свій період, коли удача супроводжуватиме буквально в усіх сферах життя, завдяки "правильному" розташуванню планет. Це буде один місяць, коли події відбуватимуться так, як треба, рішення приходитимуть швидше, а внутрішній голос звучатиме голосніше.

Новини.LIVE з посиланням на Spiritualify розповідає, коли вам чекати найщасливіший місяць 2026 року за вашим знаком Зодіаку.

Щасливі місяці 2026 року для кожного знака Зодіаку

Овен — Травень

Травень — час проривів у роботі, сміливих кроків і несподіваних, але корисних знайомств. Цей місяць принесе бажання діяти відкрито й сміливо. Ви чітко бачитиме можливості, які перед вами відкриваються. А ваші рішення будуть точними.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець — Вересень

Попередні місяці 2026 року виявляться доволі насиченими та напруженими. Тому саме вересень стане для вас ковтком свіжого повітря. Він подарує вам спокій і гармонію. З'явиться шанс стабілізувати сферу фінансів, а стосунки — наповнити теплом та взаєморозумінням.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки — Лютий

Лютий для вас буде наповнений натхненням та швидкими змінами. Це час творчості, комунікацій та сміливих стартів. Ви легко знаходитиме контакти, можливості й ідеї, які можуть втілитися у реальність.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак — Червень

Червень приносить внутрішній спокій та емоційне відновлення. Ви відчуєте підтримку людей. А події відкриватимуть шлях до нових рішень. Це можливість гармонізувати стосунки та вирішити професійні питання.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев — Грудень

Для вас грудень — час перемог. Це ваш шанс отримати заслужене визнання та нові можливості. Окрім успіху в професійній сфері, астрологи також прогнозують романтичні відкриття та шанс здійснити заповітну мрію.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва — Березень

Березень розвіє сумніви й дасть ясність у питаннях, які вас турбували. Ви приймете важливе рішення, яке приведе до зростання. Місяць сприятиме навчанню, роботі та проєктам, що потребують точності.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези — Липень

Липень наповнить ваше життя легкістю та приємними емоціями. Ви відчуватимете, що щастя повертається природно й без зусиль. А у стосунках настане період ніжності та розуміння, а творчі ідеї принесуть реальні результати.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон — Квітень

Квітень подарує глибоку трансформацію та оновлення в усіх сферах. Старі страхи зникнуть, і ви сміливо рухатиметесь уперед.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець — Жовтень

Другий осінній місяць розширить ваші горизонти й дасть відчуття руху, яке ви так любите. Нові знайомства, професійні можливості чи подорожі відкриють шлях до зростання. Магнітом для удачі стане ваш оптимізм.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг — Січень

Січень принесе ясність та реальні результати вашої праці. Ви отримуєте нові пропозиції, важливі угоди або фінансову стабільність.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій — Серпень

Це місяць інновацій та сміливих рішень. Останній літній місяць подарує вам багато ідей, натхнення. З'явиться шанс реалізувати свої задуми. Ви знайдете однодумців або партнерів, які підтримають ваші нові проєкти.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби — Листопад

Це місяць спокою, інтуїтивних прозрінь і м'якого, але сильного внутрішнього зцілення. Листопад приносить глибоке емоційне відновлення та тепло у стосунках. Ви отримуєте підтвердження, що рухаєтеся правильним шляхом.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

