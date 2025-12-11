Новый год 2026 — как выбрать подарок на счастье по знаку Зодиака

Подарок на Новый год по знаку Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Зимние праздники подбираются все ближе, а это значит, что время покупать подарки на Рождество и Новый год. Порой бывает очень сложно выбрать тот самый презент, который будет действительно радовать. Астрологи уверяют, не ошибиться с выбором поможет знак Зодиака. Ведь каждый знак имеет свои уникальные черты характера, предпочтения и стиль. А еще подарок, выбранный по гороскопу, способен принести удачу.

Новини.LIVE со ссылкой на Astrosofa рассказывает, какие практичные, стильные, эмоциональные и символические подарки можно сделать близким и друзьям по знаку Зодиака.

Что дарить на Рождество и Новый год 2026 по знаку Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Подарки для мужчин

Овны — люди движения, драйва и победы, поэтому лучше всего для них то, что поддерживает их активность:

фитнес-браслет, который поможет держать форму;

стильная кожаная куртка для смелых образов;

персонализированный виски-сет, который подчеркнет их характер и любовь к статусным вещам.

Подарки для женщин

Женщины-Овны не останавливаются ни на мгновение, поэтому подарок должен усиливать их энергию:

качественный коврик для тренировок;

заметное украшение;

беспроводные наушники, которые позволят оставаться в движении и делать несколько дел одновременно.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (20 апреля — 20 мая)

Подарки для мужчин

Мужчины-Тельцы ценят комфорт и качество. Им понравятся:

набор элитного парфюма;

праздничный гастрономический набор с деликатесами;

тяжелый плед-одеяло, создающий ощущение спокойствия и уюта.

Подарки для женщин

Женщины-Тельцы — ценительницы красоты, спокойствия и ощущений. Идеальным выбором будет:

дизайнерский шелковый платок;

сертификат в спа-салон;

набор ароматических свечей с особым дизайном для домашнего уюта.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Подарки для мужчин

Мужчина-Близнец — это вечное движение, коммуникация и заинтересованность новым. Ему подойдут:

современные беспроводные наушники;

ноутбук;

сложная интеллектуальная игра, которая будет держать мозг в тонусе.

Подарки для женщин

Близняшки любят общение, обучение и новый опыт. Подарите ей:

персонализированный ежедневник;

портативную колонку для встреч с друзьями;

подписку на аудиокниги, чтобы она всегда могла узнавать что-то новое в дороге.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (21 июня — 22 июля)

Подарки для мужчин

Мужчины-Раки очень ценят семейные моменты и домашний уют. Им подойдет:

стильная рамка для важной фотографии;

набор для готовки дома;

теплые домашние тапочки, которые помогут создать атмосферу спокойствия.

Подарки для женщин

Женщинам-Ракам важно иметь вещи, дарящие тепло и символичность. Это может быть:

украшение, вдохновленное лунной тематикой;

мягкий халат;

набор для изготовления домашних свечей.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 22 августа)

Подарки для мужчин

Мужчины-Львы стремятся к вниманию и роскоши. Им подойдет все, что подчеркивает статус и стиль:

статусные часы;

дизайнерские очки;

премиальный уход для кожи.

Подарки для женщин

Женщина-Лев хочет сиять, куда бы ни пришла. Ей подарите:

эффектное вечернее платье;

золотистые серьги;

персонализированный косметический набор.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (23 августа — 22 сентября)

Подарки для мужчин

Мужчина-Дева — практичный и внимательный к деталям. Он оценит:

умный блокнот;

продуманный набор инструментов;

фитнес-браслет с точными метриками.

Подарки для женщин

Женщина-Дева выбирает качество, естественность и порядок. Удачным подарком будет:

минималистичный планер;

диффузор с натуральными эфирными маслами;

вместительная многоразовая сумка из экологичных материалов.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Подарки для мужчин

Мужчины-Весы ценят красоту, гармонию и продуманность в вещах. Нужен подарок, который позволит почувствовать баланс, комфорт и эстетику в каждой детали. Им подойдет:

классический кожаный кошелек, который сочетает стиль и практичность;

набор премиального кофе для утонченного утреннего ритуала;

наушники с шумопоглощением.

Подарки для женщин

Женщины-Весы любят красоту во всех ее проявлениях. Все, что дарит комфорт, изящество и ощущение гармонии, станет для нее настоящей радостью. Они оценят:

элегантные духи с тонким ароматом;

роскошный шелковый халат для вечерних ритуалов;

стильную шкатулку для украшений.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Подарки для мужчин

Мужчина-Скорпион — это глубина, интеллект и внутренний огонь. Нужны подарки, которые подчеркивают его загадочность и помогают окунуться в мир собственных страстей. Ему подойдет:

серия детективных романов, захватывающих с первых страниц;

стильный кожаный ежедневник для личных мыслей;

изящный виски-набор для тихих вечеров.

Подарки для женщин

Женщины-Скорпионы обладают сильной интуицией и тянутся ко всему мистическому и эмоциональному. Подарок должен нести глубину и интимность - именно такие вещи Скорпионы ценят больше всего. Ей понравится:

украшение с темными камнями;

колода стильных карт Таро;

мягкая шелковая маска для сна.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Подарки для мужчин

Стрельцы — настоящие путешественники, для которых жизнь — это путь. Дарите то, что вдохновляет и дает ощущение свободы. Им стоит дарить:

вместительный тревел-рюкзак;

удобные треккинговые ботинки;

большую карту мира, на которой можно отмечать уже пройденные маршруты и планировать новые.

Подарки для женщин

Женщина-Стрелец всегда в движении и стремится к приключениям. Нужный подарок создаст ощущение странствий и свободы, даже если она пока что дома. Ее порадует:

красивый тревел-дневник;

портативный гамак для отдыха в любом уголке мира;

подписка на языковое приложение, которое поможет расширить горизонты.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Подарки для мужчин

Козероги ценят качество, практичность и статусность. Необходимо выбирать подарки, которые резонируют с характером и поддерживают их путь к успеху. Отличным выбором станет:

кожаный портфель;

классическая дорогая ручка;

планер, который поможет организовать цели и задачи на год.

Подарки для женщин

Женщина-Порог оценит вещи, сочетающие элегантность и пользу. Ее стиль — сдержанная роскошь, и именно такие подарки вызывают искреннюю благодарность, например:

дизайнерская сумка;

персонализированный органайзер для рабочего стола;

минималистичное украшение.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Подарки для мужчин

Мужчины-Водолеи — новаторы и мыслители, которые всегда стремятся к чему-то необычному. Ему нужны вещи, которые соответствуют их любви к технологиям и нестандартным идеям. Идеальным подарком будет:

VR-шлем;

солнечный зарядный гаджет;

ручка с 3D-принтом для творческих экспериментов.

Подарки для женщин

Женщины-Водолеи обожают все уникальное и инновационное. Водолеи высоко ценят творчество, свободу и индивидуальность — именно это стоит учитывать при выборе подарка. Им понравится:

современные смарт-часы;

дизайнерский арт-постер;

набор экологической косметики.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Подарки для мужчин

Рыбы — тонкие, творческие и эмоциональные натуры. Им можно подобрать подарки, которые помогают творить и восстанавливать собственную энергию. Можно выбрать:

акустическую гитару для самовыражения;

набор для живописи;

специальную медитационную подушку, способствующую спокойствию и внутреннему балансу.

Подарки для женщин

Женщина-Рыбы — мечтательная, интуитивная и нежная. Ей важно, чтобы вещи дарили вдохновение и эмоциональный комфорт — именно такие подарки будут точными. Она оценит:

дневник для сновидений;

набор акварели;

красивую ароматическую свечу для создания уюта.

Знак Зодиака Рыбы Фото: freepik.com

