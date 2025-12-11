Видео
Что дарить на Новый год 2026 — идеи по знаку Зодиака

Что дарить на Новый год 2026 — идеи по знаку Зодиака

Ua ru
Дата публикации 11 декабря 2025 20:10
Новый год 2026 — как выбрать подарок на счастье по знаку Зодиака
Подарок на Новый год по знаку Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Зимние праздники подбираются все ближе, а это значит, что время покупать подарки на Рождество и Новый год. Порой бывает очень сложно выбрать тот самый презент, который будет действительно радовать. Астрологи уверяют, не ошибиться с выбором поможет знак Зодиака. Ведь каждый знак имеет свои уникальные черты характера, предпочтения и стиль. А еще подарок, выбранный по гороскопу, способен принести удачу.

Новини.LIVE со ссылкой на Astrosofa рассказывает, какие практичные, стильные, эмоциональные и символические подарки можно сделать близким и друзьям по знаку Зодиака.



Что дарить на Рождество и Новый год 2026 по знаку Зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Подарки для мужчин

Овны — люди движения, драйва и победы, поэтому лучше всего для них то, что поддерживает их активность:

  • фитнес-браслет, который поможет держать форму;
  • стильная кожаная куртка для смелых образов;
  • персонализированный виски-сет, который подчеркнет их характер и любовь к статусным вещам.
Подарки для женщин

Женщины-Овны не останавливаются ни на мгновение, поэтому подарок должен усиливать их энергию:

  • качественный коврик для тренировок;
  • заметное украшение;
  • беспроводные наушники, которые позволят оставаться в движении и делать несколько дел одновременно.

 

Что дарить на Рождество и Новый год 2026 по знаку Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com
Телец (20 апреля — 20 мая)

Подарки для мужчин

Мужчины-Тельцы ценят комфорт и качество. Им понравятся:

  • набор элитного парфюма;
  • праздничный гастрономический набор с деликатесами;
  • тяжелый плед-одеяло, создающий ощущение спокойствия и уюта.

Подарки для женщин

Женщины-Тельцы — ценительницы красоты, спокойствия и ощущений. Идеальным выбором будет:

  • дизайнерский шелковый платок;
  • сертификат в спа-салон;
  • набор ароматических свечей с особым дизайном для домашнего уюта.

 

Что дарить на Рождество и Новый год 2026 по знаку Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com
Близнецы (21 мая — 20 июня)

Подарки для мужчин

Мужчина-Близнец — это вечное движение, коммуникация и заинтересованность новым. Ему подойдут:

  • современные беспроводные наушники;
  • ноутбук;
  • сложная интеллектуальная игра, которая будет держать мозг в тонусе.

Подарки для женщин

Близняшки любят общение, обучение и новый опыт. Подарите ей:

  • персонализированный ежедневник;
  • портативную колонку для встреч с друзьями;
  • подписку на аудиокниги, чтобы она всегда могла узнавать что-то новое в дороге.

 

Что дарить на Рождество и Новый год 2026 по знаку Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com
Рак (21 июня — 22 июля)

Подарки для мужчин

Мужчины-Раки очень ценят семейные моменты и домашний уют. Им подойдет:

  • стильная рамка для важной фотографии;
  • набор для готовки дома;
  • теплые домашние тапочки, которые помогут создать атмосферу спокойствия.

Подарки для женщин

Женщинам-Ракам важно иметь вещи, дарящие тепло и символичность. Это может быть:

  • украшение, вдохновленное лунной тематикой;
  • мягкий халат;
  • набор для изготовления домашних свечей.

 

Что дарить на Рождество и Новый год 2026 по знаку Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com
Лев (23 июля — 22 августа)

Подарки для мужчин

Мужчины-Львы стремятся к вниманию и роскоши. Им подойдет все, что подчеркивает статус и стиль:

  • статусные часы;
  • дизайнерские очки;
  • премиальный уход для кожи.

Подарки для женщин

Женщина-Лев хочет сиять, куда бы ни пришла. Ей подарите:

  • эффектное вечернее платье;
  • золотистые серьги;
  • персонализированный косметический набор.

 

Что дарить на Рождество и Новый год 2026 по знаку Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com
Дева (23 августа — 22 сентября)

Подарки для мужчин

Мужчина-Дева — практичный и внимательный к деталям. Он оценит:

  • умный блокнот;
  • продуманный набор инструментов;
  • фитнес-браслет с точными метриками.

Подарки для женщин

Женщина-Дева выбирает качество, естественность и порядок. Удачным подарком будет:

  • минималистичный планер;
  • диффузор с натуральными эфирными маслами;
  • вместительная многоразовая сумка из экологичных материалов.

 

Что дарить на Рождество и Новый год 2026 по знаку Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com
Весы (23 сентября — 22 октября)

Подарки для мужчин

Мужчины-Весы ценят красоту, гармонию и продуманность в вещах. Нужен подарок, который позволит почувствовать баланс, комфорт и эстетику в каждой детали. Им подойдет:

  • классический кожаный кошелек, который сочетает стиль и практичность;
  • набор премиального кофе для утонченного утреннего ритуала;
  • наушники с шумопоглощением.

Подарки для женщин

Женщины-Весы любят красоту во всех ее проявлениях. Все, что дарит комфорт, изящество и ощущение гармонии, станет для нее настоящей радостью. Они оценят:

  • элегантные духи с тонким ароматом;
  • роскошный шелковый халат для вечерних ритуалов;
  • стильную шкатулку для украшений.

 

Что дарить на Рождество и Новый год 2026 по знаку Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com
Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Подарки для мужчин

Мужчина-Скорпион — это глубина, интеллект и внутренний огонь. Нужны подарки, которые подчеркивают его загадочность и помогают окунуться в мир собственных страстей. Ему подойдет:

  • серия детективных романов, захватывающих с первых страниц;
  • стильный кожаный ежедневник для личных мыслей;
  • изящный виски-набор для тихих вечеров.

Подарки для женщин

Женщины-Скорпионы обладают сильной интуицией и тянутся ко всему мистическому и эмоциональному. Подарок должен нести глубину и интимность - именно такие вещи Скорпионы ценят больше всего. Ей понравится:

  • украшение с темными камнями;
  • колода стильных карт Таро;
  • мягкая шелковая маска для сна.

 

Что дарить на Рождество и Новый год 2026 по знаку Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Подарки для мужчин

Стрельцы — настоящие путешественники, для которых жизнь — это путь. Дарите то, что вдохновляет и дает ощущение свободы. Им стоит дарить:

  • вместительный тревел-рюкзак;
  • удобные треккинговые ботинки;
  • большую карту мира, на которой можно отмечать уже пройденные маршруты и планировать новые.
Подарки для женщин

Женщина-Стрелец всегда в движении и стремится к приключениям. Нужный подарок создаст ощущение странствий и свободы, даже если она пока что дома. Ее порадует:

  • красивый тревел-дневник;
  • портативный гамак для отдыха в любом уголке мира;
  • подписка на языковое приложение, которое поможет расширить горизонты.

 

Что дарить на Рождество и Новый год 2026 по знаку Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com
Козерог (22 декабря — 19 января)

Подарки для мужчин

Козероги ценят качество, практичность и статусность. Необходимо выбирать подарки, которые резонируют с характером и поддерживают их путь к успеху. Отличным выбором станет:

  • кожаный портфель;
  • классическая дорогая ручка;
  • планер, который поможет организовать цели и задачи на год.

Подарки для женщин

Женщина-Порог оценит вещи, сочетающие элегантность и пользу. Ее стиль — сдержанная роскошь, и именно такие подарки вызывают искреннюю благодарность, например:

  • дизайнерская сумка;
  • персонализированный органайзер для рабочего стола;
  • минималистичное украшение.

 

Что дарить на Рождество и Новый год 2026 по знаку Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com
Водолей (20 января — 18 февраля)

Подарки для мужчин

Мужчины-Водолеи — новаторы и мыслители, которые всегда стремятся к чему-то необычному. Ему нужны вещи, которые соответствуют их любви к технологиям и нестандартным идеям. Идеальным подарком будет:

  • VR-шлем;
  • солнечный зарядный гаджет;
  • ручка с 3D-принтом для творческих экспериментов.

Подарки для женщин

Женщины-Водолеи обожают все уникальное и инновационное. Водолеи высоко ценят творчество, свободу и индивидуальность — именно это стоит учитывать при выборе подарка. Им понравится:

  • современные смарт-часы;
  • дизайнерский арт-постер;
  • набор экологической косметики.

 

Что дарить на Рождество и Новый год 2026 по знаку Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com
Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Подарки для мужчин

Рыбы — тонкие, творческие и эмоциональные натуры. Им можно подобрать подарки, которые помогают творить и восстанавливать собственную энергию. Можно выбрать:

  • акустическую гитару для самовыражения;
  • набор для живописи;
  • специальную медитационную подушку, способствующую спокойствию и внутреннему балансу.

Подарки для женщин

Женщина-Рыбы — мечтательная, интуитивная и нежная. Ей важно, чтобы вещи дарили вдохновение и эмоциональный комфорт — именно такие подарки будут точными. Она оценит:

  • дневник для сновидений;
  • набор акварели;
  • красивую ароматическую свечу для создания уюта.

 

Что дарить на Рождество и Новый год 2026 по знаку Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы Фото: freepik.com

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
