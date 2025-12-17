Как выглядит ваша идеальная елка по знаку Зодиака — праздничный гороскоп

Классика или креатив — какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака
Новогодняя елка — это не только о празднике и настроении, но и о характере хозяев дома. Астрологи утверждают, что знак Зодиака может рассказать, какое ваше идеальное праздничное дерево, какой стиль вам импонирует и какие украшения вы выберете. Некоторые предпочитают классику, тогда как другие — не против креатива и нестандартных решений.
Новини.LIVE предлагает узнать, какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака.
Как выглядит ваша идеальная елка по знаку Зодиака
Овен
Темпераментные и страстные Овны выбирают елки с характером. Живая, высокая, с большими золотыми игрушками, яркими акцентами, красными гирляндами и цветами.
Телец
Ваш выбор — роскошная классика. Вместо тренда и эпатажа вы выберете натуральную елку с густыми ветвями, теплыми огоньками, качественными и дорогими украшениями. Ваш дом на рождественские праздники пропитан уютом, ароматом хвои, чая и мандаринов.
Близнецы
Близнецы, которые ненавидят однообразие и рутину, точно не выберут одну обычную елку. В вашем доме можно увидеть елку из неожиданных материалов, нарисованную на стене или несколько маленьких деревьев, которые сегодня украшены шариками, а завтра — сладостями.
Рак
Чувственные и нежные Раки выберут елку с душой. Она может быть не идеальной, но с игрушками из детства, теплыми гирляндами и семейными украшениями. Для вас важны воспоминания, а не тренды, поэтому это дерево греет сердце.
Лев
Яркие и харизматичные Львы точно выберут "рождественскую красавицу", которая будет впечатлять: высокая, пышная, с эффектным декором и блеском. На вашей елке точно будут большие банты, золото и дизайнерские украшения.
Дева
Аккуратность и стиль — ваши главные критерии идеальной елки. Она симметричная, декор в двух цветах или соответствует одной конкретной тематике. Ни одной лишней игрушки. Даже гирлянда лежит ровно, потому что хаос в праздники недопустим.
Весы
Весы обожают изысканность и стиль. Поэтому ваша елка мечты похожа на произведение искусства: нежные оттенки, гармоничные украшения, баланс между классикой и трендами. Возле такого дерева точно хочется устроить фотосессию и поделиться снимками в соцсетях.
Скорпион
Загадочные Скорпионы создадут в доме мистическую атмосферу. Вы точно не о классике, а о магии. Ваша елка может быть искусственная и необычного цвета, например, черная или темно синяя, украшенная свечами и необычными игрушками.
Стрелец
Стрельцы, которые любят свободу, вместо классической елки выберут самый нестандартный вариант. В вашем доме на месте новогоднего дерева может оказаться пальма, украшенная гирляндами, дождиком и сувенирами с путишествий.
Козерог
Практичность ваше все. Вы выберете аккуратную искусственную елку, которая будет служить не один год, сдержанный декор и четкую концепцию. Она выглядит солидно, но без лишнего пафоса.
Водолей
Вы легко можете сделать елку из книг, коробок, гирлянд на стене или даже из подручных материалов. Чем страннее, тем лучше для вас.
Рыбы
В рождественские и новогодние праздники вы точно будете стремиться создать в доме настоящую сказку. Если натуральная елка, то в пастельных тонах, с теплыми огоньками и маленькими блестящими деталями. Но вы и не против декора в виде елки из конфет, печенья или лент на стене.
