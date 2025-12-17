Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Классика или креатив — какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака

Классика или креатив — какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 07:31
Как выглядит ваша идеальная елка по знаку Зодиака — праздничный гороскоп
Праздничный гороскоп для каждого знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новогодняя елка — это не только о празднике и настроении, но и о характере хозяев дома. Астрологи утверждают, что знак Зодиака может рассказать, какое ваше идеальное праздничное дерево, какой стиль вам импонирует и какие украшения вы выберете. Некоторые предпочитают классику, тогда как другие — не против креатива и нестандартных решений.

Новини.LIVE предлагает узнать, какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака.

Реклама
Читайте также:

Как выглядит ваша идеальная елка по знаку Зодиака

Овен

Темпераментные и страстные Овны выбирают елки с характером. Живая, высокая, с большими золотыми игрушками, яркими акцентами, красными гирляндами и цветами.

 

Какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака — Овен
Идеальная елка для Овна. Фото: AI/Новини.LIVE
Телец

Ваш выбор — роскошная классика. Вместо тренда и эпатажа вы выберете натуральную елку с густыми ветвями, теплыми огоньками, качественными и дорогими украшениями. Ваш дом на рождественские праздники пропитан уютом, ароматом хвои, чая и мандаринов.

 

Какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака — Телец
Идеальная елка для Тельца. Фото: AI/Новини.LIVE
Близнецы

Близнецы, которые ненавидят однообразие и рутину, точно не выберут одну обычную елку. В вашем доме можно увидеть елку из неожиданных материалов, нарисованную на стене или несколько маленьких деревьев, которые сегодня украшены шариками, а завтра — сладостями.

 

Какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака — Близнецы
Идеальная елка для Близнецов. Фото: AI/Новини.LIVE
Рак

Чувственные и нежные Раки выберут елку с душой. Она может быть не идеальной, но с игрушками из детства, теплыми гирляндами и семейными украшениями. Для вас важны воспоминания, а не тренды, поэтому это дерево греет сердце.

 

Какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака — Рак
Идеальная елка для Рака. Фото: AI/Новини.LIVE
Лев

Яркие и харизматичные Львы точно выберут "рождественскую красавицу", которая будет впечатлять: высокая, пышная, с эффектным декором и блеском. На вашей елке точно будут большие банты, золото и дизайнерские украшения.

 

Какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака — Лев
Идеальная елка для Льва. Фото: AI/Новини.LIVE
Дева

Аккуратность и стиль — ваши главные критерии идеальной елки. Она симметричная, декор в двух цветах или соответствует одной конкретной тематике. Ни одной лишней игрушки. Даже гирлянда лежит ровно, потому что хаос в праздники недопустим.

 

Какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака — Дева
Идеальная елка для Девы. Фото: AI/Новини.LIVE
Весы

Весы обожают изысканность и стиль. Поэтому ваша елка мечты похожа на произведение искусства: нежные оттенки, гармоничные украшения, баланс между классикой и трендами. Возле такого дерева точно хочется устроить фотосессию и поделиться снимками в соцсетях.

 

Какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака — Весы
Идеальная елка для Весов. Фото: AI/Новини.LIVE
Скорпион

Загадочные Скорпионы создадут в доме мистическую атмосферу. Вы точно не о классике, а о магии. Ваша елка может быть искусственная и необычного цвета, например, черная или темно синяя, украшенная свечами и необычными игрушками.

 

Какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака — Скорпион
Идеальная елка для Скорпиона. Фото: AI/Новини.LIVE
Стрелец

Стрельцы, которые любят свободу, вместо классической елки выберут самый нестандартный вариант. В вашем доме на месте новогоднего дерева может оказаться пальма, украшенная гирляндами, дождиком и сувенирами с путишествий.

 

Какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака — Стрелец
Идеальная елка для Стрельца. Фото: AI/Новини.LIVE
Козерог

Практичность ваше все. Вы выберете аккуратную искусственную елку, которая будет служить не один год, сдержанный декор и четкую концепцию. Она выглядит солидно, но без лишнего пафоса.

 

Какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака — Козерог
Идеальная елка для Козерога. Фото: AI/Новини.LIVE
Водолей

Вы легко можете сделать елку из книг, коробок, гирлянд на стене или даже из подручных материалов. Чем страннее, тем лучше для вас.

 

Какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака — Водолей
Идеальная елка для Водолея. Фото: AI/Новини.LIVE
Рыбы

В рождественские и новогодние праздники вы точно будете стремиться создать в доме настоящую сказку. Если натуральная елка, то в пастельных тонах, с теплыми огоньками и маленькими блестящими деталями. Но вы и не против декора в виде елки из конфет, печенья или лент на стене.

 

Какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака — Рыбы
Идеальная елка для Рыб. Фото: AI/Новини.LIVE

Как украсить елку к праздникам, какие цвета и декор выбрать, чтобы создать сказочную атмосферу и привлечь удачу.

Какой подарок можно сделать на Рождество и Новый год, ориентируясь на знак Зодиака.

Какие знаки Зодиака найдут пару к Новому 2026 году.

От каких вредных привычек нужно избавиться до 2026 года каждому знаку Зодиака.

Какой будет ваш самый счастливый месяц в 2026 году по знаку Зодиака.

гороскоп праздники новогодняя елка Астрология знаки Зодиака
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации