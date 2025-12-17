Как выглядит ваша идеальная елка по знаку Зодиака — праздничный гороскоп

Праздничный гороскоп для каждого знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Новогодняя елка — это не только о празднике и настроении, но и о характере хозяев дома. Астрологи утверждают, что знак Зодиака может рассказать, какое ваше идеальное праздничное дерево, какой стиль вам импонирует и какие украшения вы выберете. Некоторые предпочитают классику, тогда как другие — не против креатива и нестандартных решений.

Новини.LIVE предлагает узнать, какая ваша идеальная елка по знаку Зодиака.

Овен

Темпераментные и страстные Овны выбирают елки с характером. Живая, высокая, с большими золотыми игрушками, яркими акцентами, красными гирляндами и цветами.

Идеальная елка для Овна. Фото: AI/Новини.LIVE

Телец

Ваш выбор — роскошная классика. Вместо тренда и эпатажа вы выберете натуральную елку с густыми ветвями, теплыми огоньками, качественными и дорогими украшениями. Ваш дом на рождественские праздники пропитан уютом, ароматом хвои, чая и мандаринов.

Идеальная елка для Тельца. Фото: AI/Новини.LIVE

Близнецы

Близнецы, которые ненавидят однообразие и рутину, точно не выберут одну обычную елку. В вашем доме можно увидеть елку из неожиданных материалов, нарисованную на стене или несколько маленьких деревьев, которые сегодня украшены шариками, а завтра — сладостями.

Идеальная елка для Близнецов. Фото: AI/Новини.LIVE

Рак

Чувственные и нежные Раки выберут елку с душой. Она может быть не идеальной, но с игрушками из детства, теплыми гирляндами и семейными украшениями. Для вас важны воспоминания, а не тренды, поэтому это дерево греет сердце.

Идеальная елка для Рака. Фото: AI/Новини.LIVE

Лев

Яркие и харизматичные Львы точно выберут "рождественскую красавицу", которая будет впечатлять: высокая, пышная, с эффектным декором и блеском. На вашей елке точно будут большие банты, золото и дизайнерские украшения.

Идеальная елка для Льва. Фото: AI/Новини.LIVE

Дева

Аккуратность и стиль — ваши главные критерии идеальной елки. Она симметричная, декор в двух цветах или соответствует одной конкретной тематике. Ни одной лишней игрушки. Даже гирлянда лежит ровно, потому что хаос в праздники недопустим.

Идеальная елка для Девы. Фото: AI/Новини.LIVE

Весы

Весы обожают изысканность и стиль. Поэтому ваша елка мечты похожа на произведение искусства: нежные оттенки, гармоничные украшения, баланс между классикой и трендами. Возле такого дерева точно хочется устроить фотосессию и поделиться снимками в соцсетях.

Идеальная елка для Весов. Фото: AI/Новини.LIVE

Скорпион

Загадочные Скорпионы создадут в доме мистическую атмосферу. Вы точно не о классике, а о магии. Ваша елка может быть искусственная и необычного цвета, например, черная или темно синяя, украшенная свечами и необычными игрушками.

Идеальная елка для Скорпиона. Фото: AI/Новини.LIVE

Стрелец

Стрельцы, которые любят свободу, вместо классической елки выберут самый нестандартный вариант. В вашем доме на месте новогоднего дерева может оказаться пальма, украшенная гирляндами, дождиком и сувенирами с путишествий.

Идеальная елка для Стрельца. Фото: AI/Новини.LIVE

Козерог

Практичность ваше все. Вы выберете аккуратную искусственную елку, которая будет служить не один год, сдержанный декор и четкую концепцию. Она выглядит солидно, но без лишнего пафоса.

Идеальная елка для Козерога. Фото: AI/Новини.LIVE

Водолей

Вы легко можете сделать елку из книг, коробок, гирлянд на стене или даже из подручных материалов. Чем страннее, тем лучше для вас.

Идеальная елка для Водолея. Фото: AI/Новини.LIVE

Рыбы

В рождественские и новогодние праздники вы точно будете стремиться создать в доме настоящую сказку. Если натуральная елка, то в пастельных тонах, с теплыми огоньками и маленькими блестящими деталями. Но вы и не против декора в виде елки из конфет, печенья или лент на стене.

Идеальная елка для Рыб. Фото: AI/Новини.LIVE

