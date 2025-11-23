Как украсить елку на Новый год 2026 — главные цвета, которые принесут удачу

Девушка украшает елку. Фото: freepik.com

Новогодняя елка может стать не просто праздничным украшением, а настоящим магнитом для удачи. Красная Огненная Лошадь, которая станет хозяином 2026 года, символизирует силу, динамику, тепло и жизненную энергию. Соответственно оформление "лесной красавицы" должно отражать эти черты — быть ярким, естественным и глубоким. Именно поэтому тренды 2026 года сочетают естественность, элегантность и магическое сияние многочисленных гирлянд.

Новини.LIVE рассказывает, как можно украсить елку на Новый год 2026, какие цвета и декор выбрать, чтобы создать сказочную атмосферу и привлечь удачу.

Главные стили и тренды елки сезона 2025-2026

Естественность и минимализм

Эко-стиль и скандинавские мотивы остаются фаворитами. Используйте:

соломенные украшения;

лен;

жгут;

деревянные фигурки;

шишки;

сушеные фрукты;

корицу;

орехи.

Такие материалы создают ощущение уюта и соответствуют энергии Лошади, которая тяготеет к естественности.

Классика

Если хочется праздничной роскоши, обратите внимание на сочетание бархата, стекла, золота, медных и бронзовых элементов. Изысканные формы, крупные матовые шары и сдержанный блеск — это стиль, который притягивает успех и считается благоприятным для встречи 2026 года.

Ретро и сказочные образы

Винтажные стеклянные шары, память о детстве, пастельные цвета, необычные формы и прозрачные шары создают атмосферу нежности и мечтательности. Это направление особенно подходит тем, кто хочет добавить елке легкости и фантазийной нотки.

Украинский этно-стиль

Теплый, домашний, глубоко символический вариант. Этностиль создает ощущение домашнего тепла и традиционной обереговости. Подойдут:

соломенные ангелы, звезды;

тканевые украшения с вышивкой;

ленты в красно-черных или сине-желтых сочетаниях;

миниатюрные дидухи, мотанки, деревянные символы;

красные и натуральные акценты, прекрасно резонирующие с энергией года Лошади.

Девушка украшает елку. Фото: freepik.com

В каких цветах украсить елку

Символ года — Красная Огненная Лошадь — предоставляет четкие ориентиры в выборе цветовой палитры. Главные оттенки:

красный;

бордовый;

вишневый;

коралловый.

Это насыщенные, теплые цвета, символизирующие силу, движение и радость. Их следует использовать как основные акценты.

Дополнительные цвета:

изумрудно-зеленый — символ природы и жизненной силы;

золото, медь, бронза — металлические тона, приносящие удачу и усиливающие энергию года;

серебристый, лавандовый, мятный, бледно-розовый — помогают сбалансировать композицию и придать легкости.

Контраст холодных и теплых оттенков возможен, но основа должна оставаться теплой, мягкой и естественной.

Новогоднее украшение на елке. Фото: google.com

Елка 2025-2026 — какой декор выбрать

Handmade и натуральные материалы

Символ года ценит то, что сделано руками. Поэтому приветствуется:

декор из дерева, ткани, глины;

фетровые украшения;

сушеные апельсины или лимоны;

шишки, миниатюрные венки, бумажные фигурки.

Такие элементы наполняют дом теплом, а елку — индивидуальностью.

Металлические и бархатные акценты

Бархатные банты, бронзовые шары, золотистые ленты и медные элементы создают ауру роскоши и привлекают успех. Главное — не перегружать дерево слишком блестящими поверхностями: Лошадь предпочитает матовую элегантность.

Фонарики и гирлянды

Тренд 2026 года — много гирлянд с теплым сиянием. Выбирайте:

каскадные гирлянды;

гирлянды-шторы;

глубокое расположение лампочек в ветвях — это создает эффект сияния, будто елка светится изнутри.

Семья украшает елку на новогодние праздники. Фото: istockphoto.com

Как расположить украшения, чтобы елка выглядела гармонично

Начинайте с больших шаров внизу, далее добавьте средние — посередине, мелкие — ближе к верхушке.

Комбинируйте матовые и блестящие фактуры для глубины. Добавьте фигурки лошадей или подковы как символы удачи и движения. Верхушку оформите или сдержанной звездой, или бархатным бантом — так композиция будет выглядеть завершенной.

