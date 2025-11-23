Видео
Видео

Как украсить елку на Новый год 2026, чтобы Лошадь принесла удачу

Как украсить елку на Новый год 2026, чтобы Лошадь принесла удачу

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 23:30
обновлено: 23:30
Как украсить елку на Новый год 2026 — главные цвета, которые принесут удачу
Девушка украшает елку. Фото: freepik.com

Новогодняя елка может стать не просто праздничным украшением, а настоящим магнитом для удачи. Красная Огненная Лошадь, которая станет хозяином 2026 года, символизирует силу, динамику, тепло и жизненную энергию. Соответственно оформление "лесной красавицы" должно отражать эти черты — быть ярким, естественным и глубоким. Именно поэтому тренды 2026 года сочетают естественность, элегантность и магическое сияние многочисленных гирлянд.

Новини.LIVE рассказывает, как можно украсить елку на Новый год 2026, какие цвета и декор выбрать, чтобы создать сказочную атмосферу и привлечь удачу.

Читайте также:

Главные стили и тренды елки сезона 2025-2026

Естественность и минимализм

Эко-стиль и скандинавские мотивы остаются фаворитами. Используйте:

  • соломенные украшения;
  • лен;
  • жгут;
  • деревянные фигурки;
  • шишки;
  • сушеные фрукты;
  • корицу;
  • орехи.

Такие материалы создают ощущение уюта и соответствуют энергии Лошади, которая тяготеет к естественности.

Классика

Если хочется праздничной роскоши, обратите внимание на сочетание бархата, стекла, золота, медных и бронзовых элементов. Изысканные формы, крупные матовые шары и сдержанный блеск — это стиль, который притягивает успех и считается благоприятным для встречи 2026 года.

Ретро и сказочные образы

Винтажные стеклянные шары, память о детстве, пастельные цвета, необычные формы и прозрачные шары создают атмосферу нежности и мечтательности. Это направление особенно подходит тем, кто хочет добавить елке легкости и фантазийной нотки.

Украинский этно-стиль

Теплый, домашний, глубоко символический вариант. Этностиль создает ощущение домашнего тепла и традиционной обереговости. Подойдут:

  • соломенные ангелы, звезды;
  • тканевые украшения с вышивкой;
  • ленты в красно-черных или сине-желтых сочетаниях;
  • миниатюрные дидухи, мотанки, деревянные символы;
  • красные и натуральные акценты, прекрасно резонирующие с энергией года Лошади.

 

Главные стили и тренды елки сезона 2025-2026
Девушка украшает елку. Фото: freepik.com

В каких цветах украсить елку

Символ года — Красная Огненная Лошадь — предоставляет четкие ориентиры в выборе цветовой палитры. Главные оттенки:

  • красный;
  • бордовый;
  • вишневый;
  • коралловый.

Это насыщенные, теплые цвета, символизирующие силу, движение и радость. Их следует использовать как основные акценты.

Дополнительные цвета:

  • изумрудно-зеленый — символ природы и жизненной силы;
  • золото, медь, бронза — металлические тона, приносящие удачу и усиливающие энергию года;
  • серебристый, лавандовый, мятный, бледно-розовый — помогают сбалансировать композицию и придать легкости.

Контраст холодных и теплых оттенков возможен, но основа должна оставаться теплой, мягкой и естественной.

 

В каких цветах украсить елку
Новогоднее украшение на елке. Фото: google.com

Елка 2025-2026 — какой декор выбрать

Handmade и натуральные материалы

Символ года ценит то, что сделано руками. Поэтому приветствуется:

  • декор из дерева, ткани, глины;
  • фетровые украшения;
  • сушеные апельсины или лимоны;
  • шишки, миниатюрные венки, бумажные фигурки.

Такие элементы наполняют дом теплом, а елку — индивидуальностью.

Металлические и бархатные акценты

Бархатные банты, бронзовые шары, золотистые ленты и медные элементы создают ауру роскоши и привлекают успех. Главное — не перегружать дерево слишком блестящими поверхностями: Лошадь предпочитает матовую элегантность.

Фонарики и гирлянды

Тренд 2026 года — много гирлянд с теплым сиянием. Выбирайте:

  • каскадные гирлянды;
  • гирлянды-шторы;
  • глубокое расположение лампочек в ветвях — это создает эффект сияния, будто елка светится изнутри.

 

Елка 2025-2026 — какой декор выбрать
Семья украшает елку на новогодние праздники. Фото: istockphoto.com

Как расположить украшения, чтобы елка выглядела гармонично

Начинайте с больших шаров внизу, далее добавьте средние — посередине, мелкие — ближе к верхушке.
Комбинируйте матовые и блестящие фактуры для глубины. Добавьте фигурки лошадей или подковы как символы удачи и движения. Верхушку оформите или сдержанной звездой, или бархатным бантом — так композиция будет выглядеть завершенной.

новогодняя елка советы цвета новогодние игрушки лошадь Новый год 2026
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
