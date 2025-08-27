Символ 2026 года по восточному календарю — животное, цвет и какие перемены принесет

Знаки Зодиака восточного гороскопа. Фото: google.com

2026 год обещает быть по-настоящему уникальным, ведь он пройдет под руководством мощного знака китайского гороскопа, который является символом свободы, скорости и неуемной энергии. Астрологи говорят: именно этот период станет переломным для многих людей, он будет подталкивать к смелым шагам, решениям и большим свершениям.

Новини.LIVE со ссылкой на First School рассказывает, какое животное станет символом 2026 года по восточному календарю, какой будет главный цвет и стихия, что принесет новый год и как к нему подготовиться.

Какое животное символ 2026 года

По восточному календарю 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. Она официально "вступит в свои права" 17 февраля 2026 года и "сложит полномочия" 5 февраля 2027-го. Этот знак приходит раз в 12 лет, а в сочетании со стихией Огня — лишь раз в 60. Последний раз Огненная Лошадь господствовала в 1966 году, а следующий ее приход будет в 2086-м.

Конь символизирует силу движения, независимость и жажду свободы. Он не ждет благоприятных обстоятельств — он их создает. 2026-й год будет подталкивать людей к решительности и смелости, открывая путь к новым возможностям.

Красная Огненная Лошадь. Фото: depositphotos.com

Главная стихия 2026 года

Лошадь стихии Огня — это ярко горящая энергия, которая не знает границ. В этот период мир будет двигаться быстрее: новые технологии, научные открытия, важные политические изменения. Для каждого человека в отдельности это изменения в карьере и личной жизни. Это время, когда риск становится оправданным, а смелые шаги приносят наибольшие плоды.

Главный цвет 2026 года — какие цвета принесут удачу

Поскольку это год Красной Огненной Лошади, то, конечно, главный цвет — красный — символ энергии и страсти.

Также цвета которые принесут удачу и напрямую связаны со стихией Огня:

оранжевый — оптимизм и креативность;

желтый — достаток и солнечная радость;

зеленый — рост и гармония.

Используйте эти оттенки в одежде, интерьере или аксессуарах, чтобы привлекать удачу и поддерживать энергию года.

Главный цвет 2026 года. Фото: Фото: Vecteezy

Как использовать цвета правильно

Добавьте "огненные" оттенки в свой гардероб: даже маленькая деталь в правильном цвете может стать талисманом года.

Используйте цвета в оформлении рабочего пространства или дома — это усиливает нужные энергии. Важные события (собеседования, встречи, подписания соглашений) следует сопровождать цветами, которые соответствуют цели:

красный для уверенности;

желтый для финансов;

зеленый для гармонии.

Таким образом, цвета 2026 года — это не просто мода или эстетика. Они становятся символами, которые помогают настроиться на нужную волну и усилить шансы на успех.

Девушка стоит перед зеркалом. Фото: depositphotos.com

Что принесет 2026 год Красной Огненной Лошади

Год Лошади почувствуют все, но разными способами.

Тем, кто давно хотел перемен, он подарит толчок. Время менять работу, пробовать новые проекты, решаться на переезды или разрыв старых связей.

Людям творческих профессий откроются новые источники вдохновения, возможность признания и развития.

Тем, кто не готов к риску, год может показаться хаотичным. Но даже в этом случае он научит важному — не стоять на месте. В то же время этот год не будет легким для тех, кто привык откладывать дела "на потом". Лошади нужно движение, и она не поддержит медлительных и нерешительных.

В отношениях год Лошади даст смелость отказаться от токсичных связей и начать новую историю. Это год внутренней честности: он заставит каждого посмотреть на свою жизнь без иллюзий.

Главные черты 2026 года Красной Огненной Лошади:

активность и динамика во всех сферах;

быстрые решения и прорывные идеи;

усиление интуиции, которая поможет выбирать правильный путь;

поддержка творческих и амбициозных людей;

потребность в смелости и готовности брать ответственность.

Год Красной Огненной Лошади. Фото: freepik.com

Какие числа будут счастливыми

Астрологи считают, что в 2026 году особую силу будут иметь числа:

2 — символ партнерства и гармонии;

3 — энергия творчества и развития;

7 — число духовности и удачных изменений.

Эти числа следует учитывать при выборе важных дат или начинаний.

Как подготовиться к году Красной Огненной Лошади

Чтобы год прошел максимально успешно, стоит заранее настроить себя на изменения:

Добавьте в жизнь символы стихии Огня: свечи, терракотовые или красные элементы в интерьере. Составьте конкретные планы. Лошадь не любит пустых мечтаний, она поддерживает тех, кто делает первые шаги. Будьте готовы к движению. Это время новых стартов, поэтому даже маленькие действия в правильном направлении принесут результат.

Поэтому, 2026-й — это год действия, а не ожиданий. И тот, кто не боится сделать шаг вперед, получит от него самые большие подарки.

