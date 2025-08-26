Видео
Лунное затмение в сентябре откроет все двери этим знакам Зодиака

Лунное затмение в сентябре откроет все двери этим знакам Зодиака

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 10:53
Лунное затмение 7 сентября 2025 — каким знакам по-настоящему повезет
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В воскресенье, 7 сентября, мир увидит уникальное астрономическое явление — полное лунное затмение, которое станет самым длинным с 2022 года. Астрологи уже называют его переломным моментом для многих, ведь этот период несет мощные энергетические сдвиги, кармические влияния, способные изменить жизнь. Именно в это время некоторые знаки Зодиака получат от Вселенной шанс на стремительный прорыв, а также настоящие подарки судьбы.

Кому же из представителей зодиакального круга повезет больше всего и какие двери для них откроет это лунное затмение в Водолее, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на IndiaTV.

Три знака Зодиака, которые получат больше всего от лунного затмения

Близнецы

Для Близнецов затмение станет настоящим ключом к новым возможностям. Дело, которое долго стояло на паузе, наконец-то сдвинется с места. Есть все шансы на финансовый прорыв: ожидайте прибыли, выгодных сделок или повышения доходов. Ваши идеи получат признание, а студенты-Близнецы будут иметь успех в учебе и конкурсах. Это время личного роста, уверенности и новых побед.

 

Какие знаки Зодиака получат больше всего от лунного затмения 7 сентября — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com
Стрелец

Стрельцов ждет настоящий подъем в карьере и духовном развитии. Появятся возможности для путешествий, обучения и расширения мировоззрения. Финансовая сфера тоже укрепится: инвестиции принесут прибыль, а материальные вопросы станут проще. В отношениях наступит гармония — взаимопонимание со второй половинкой поможет укрепить связь.

 

Какие знаки Зодиака получат больше всего от лунного затмения 7 сентября — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com
Козерог

Козероги почувствуют стабильность и заслуженное признание. На работе вас ждет успех: важные проекты завершатся удачно, а руководство оценит ваш труд. Бизнесмены могут рассчитывать на рост прибыли. Это также отличный период для семьи: вы сможете укрепить близкие отношения и заложить фундамент для долгосрочных планов.

 

Какие знаки Зодиака получат больше всего от лунного затмения 7 сентября — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
