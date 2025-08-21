Рунічний гороскоп на вересень 2025 — що віщують руни кожному знаку Зодіаку

Рунічний гороскоп на вересень 2025 — що чекає на знаки Зодіаку
Вересень — місяць переходу, коли літо прощається, а осінь приносить нову енергію. Саме зараз варто дослухатися до себе і до знаків, які посилає Всесвіт. Руни відкривають таємниці цього періоду: для когось зі знаків Зодіаку цей час стане початком великого успіху, для когось — періодом випробувань, а комусь подарує шанс остаточно попрощатися з минулим.
Що чекає на кожен знак Зодіаку у вересні 2025 року за віщуванням рун, читайте далі у статті Новини.LIVE.
Рунічний гороскоп для кожного знаку Зодіаку на вересень 2025
Овен (21 березня — 20 квітня)
Руна Тейваз
Вересень принесе вам виклик і шанс довести свою силу. Тейваз символізує воїна, перемогу й справедливість. Можливі конфлікти чи суперництво, але ви вийдете з них переможцем. Головне — не опускати рук і не відступати.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Руна Феху
Це місяць матеріальних можливостей. Феху — руна багатства і достатку. У вересні на вас чекають фінансові надходження, вигідні покупки або підвищення. Але будьте уважні: щедрість Всесвіту потребує розумного використання ресурсів.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Руна Ансуз
Вересень подарує вам нову інформацію й несподівані підказки. Ансуз — руна знань, мови й інтуїтивних одкровень. Зустріч, розмова чи випадковий знак можуть стати ключовими. Прислухайтеся до інтуїції й не ігноруйте знаків.
Рак (22 червня — 22 липня)
Руна Пертро
Для вас місяць стане часом таємниць і кармічних відкриттів. Пертро символізує непередбачуваність і доленосні збіги. Можливе відновлення старих стосунків чи несподівані новини. Вересень змусить вас подивитися на життя глибше.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Руна Соулу
Цей місяць зарядить вас сонячною енергією. Соулу — руна перемоги й життєвої сили. У вас буде натхнення, впевненість і успіх у будь-яких справах. Використайте цей час для старту нових проєктів.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Руна Йера
Вересень стане підсумком вашої праці. Йера — руна врожаю та закономірних результатів. Ви отримаєте плоди своїх зусиль — як у роботі, так і в особистому житті. Це час вдячності та планування майбутнього.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Руна Гебо
Для вас головною темою стане партнерство. Гебо символізує союз і взаємність. Вересень принесе гармонійні стосунки, вигідні угоди й подарунки від життя. Але пам'ятайте: баланс у відносинах — ключ до успіху.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Руна Хагалаз
Вересень може принести руйнування старого. Хагалаз — руна бурі й змін. Можливі несподівані події, які виб'ють ґрунт з-під ніг. Але пам'ятайте: хаос приходить, щоб звільнити місце для нового. Будьте готові до трансформації.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Руна Ейваз
Це місяць внутрішніх змін. Ейваз символізує перехід, зростання і силу духу. Ви можете зіткнутися з затримками чи труднощами, але саме вони виведуть вас на новий рівень. Вересень стане часом переосмислення.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Руна Райдо
Для вас відкривається дорога. Райдо — руна подорожей і руху вперед. У вересні можливі відрядження, переїзд або зміна життєвого курсу. Головне — довіряти своєму шляху й не зупинятися.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Руна Манназ
Вересень підкреслить вашу соціальність. Манназ — руна людини, колективу, єдності. Ви отримаєте підтримку від оточення, нових друзів чи партнерів. Це час, коли варто проявляти себе відкрито.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Руна Іса
Вересень для вас стане місяцем паузи. Іса символізує зупинку, замороження. Вам доведеться пригальмувати й переосмислити подальші кроки. Не поспішайте — ця пауза необхідна, щоб знайти правильний напрям.
