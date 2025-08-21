Видео
Рунический гороскоп на сентябрь 2025 — что ждет знаки Зодиака

Дата публикации 21 августа 2025 15:43
Рунический гороскоп на сентябрь 2025 — что предвещают руны каждому знаку Зодиака
Предсказания рун для всех знаков Зодиака. Фото: depositphotos.com

Сентябрь — месяц перехода, когда лето прощается, а осень приносит новую энергию. Именно сейчас стоит прислушаться к себе и к знакам, которые посылает Вселенная. Руны открывают тайны этого периода: для кого-то из знаков Зодиака это время станет началом большого успеха, для кого-то — периодом испытаний, а кому-то подарит шанс окончательно попрощаться с прошлым.

Что ждет каждый знак Зодиака в сентябре 2025 года по предсказаниям рун, читайте далее в статье Новини.LIVE.

Рунический гороскоп для каждого знака Зодиака на сентябрь 2025 года

Овен (21 марта — 20 апреля)

Руна Тейваз

Сентябрь принесет вам вызов и шанс доказать свою силу. Тейваз символизирует воина, победу и справедливость. Возможны конфликты или соперничество, но вы выйдете из них победителем. Главное — не опускать рук и не отступать.

 

Що віщують руни кожному знаку Зодіаку на вересень 2025 — Овен
Руна Тейваз. Фото: shutterstock.com
Телец (21 апреля — 21 мая)

Руна Феху

Это месяц материальных возможностей. Феху — руна богатства и достатка. В сентябре вас ждут финансовые поступления, выгодные покупки или повышение. Но будьте внимательны: щедрость Вселенной требует разумного использования ресурсов.

 

Що віщують руни кожному знаку Зодіаку на вересень 2025 — Телець
Руна Феху. Фото: shutterstock.com
Близнецы (22 мая — 21 июня)

Руна Ансуз

Сентябрь подарит вам новую информацию и неожиданные подсказки. Ансуз — руна знаний, языка и интуитивных откровений. Встреча, разговор или случайный знак могут стать ключевыми. Прислушивайтесь к интуиции и не игнорируйте знаков.

 

Що віщують руни кожному знаку Зодіаку на вересень 2025 — Близнюки
Руна Ансуз. Фото: shutterstock.com
Рак (22 июня — 22 июля)

Руна Пертро

Для вас месяц станет временем тайн и кармических открытий. Пертро символизирует непредсказуемость и судьбоносные совпадения. Возможно восстановление старых отношений или неожиданные новости. Сентябрь заставит вас посмотреть на жизнь глубже.

 

Що віщують руни кожному знаку Зодіаку на вересень 2025 — Рак
Руна Пертро. Фото: shutterstock.com
Лев (23 июля — 21 августа)

Руна Соулу

Этот месяц зарядит вас солнечной энергией. Соулу — руна победы и жизненной силы. У вас будет вдохновение, уверенность и успех в любых делах. Используйте это время для старта новых проектов.

 

Що віщують руни кожному знаку Зодіаку на вересень 2025 — Лев
Руна Соулу. Фото: shutterstock.com
Дева (22 августа — 23 сентября)

Руна Йера

Сентябрь станет итогом вашего труда. Йера — руна урожая и закономерных результатов. Вы получите плоды своих усилий — как в работе, так и в личной жизни. Это время благодарности и планирования будущего.

 

Що віщують руни кожному знаку Зодіаку на вересень 2025 — Діва
Руна Йера. Фото: shutterstock.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Руна Гебо

Для вас главной темой станет партнерство. Гебо символизирует союз и взаимность. Сентябрь принесет гармоничные отношения, выгодные сделки и подарки от жизни. Но помните: баланс в отношениях — ключ к успеху.

 

Що віщують руни кожному знаку Зодіаку на вересень 2025 — Терези
Руна Гебо. Фото: shutterstock.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Руна Хагалаз

Сентябрь может принести разрушение старого. Хагалаз — руна бури и перемен. Возможны неожиданные события, которые выбьют почву из-под ног. Но помните: хаос приходит, чтобы освободить место для нового. Будьте готовы к трансформации.

 

Що віщують руни кожному знаку Зодіаку на вересень 2025 — Скорпіон
Руна Хагалаз. Фото: shutterstock.com
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Руна Эйваз

Это месяц внутренних перемен. Эйваз символизирует переход, рост и силу духа. Вы можете столкнуться с задержками или трудностями, но именно они выведут вас на новый уровень. Сентябрь станет временем переосмысления.

 

Що віщують руни кожному знаку Зодіаку на вересень 2025 — Стрілець
Руна Эйваз. Фото: shutterstock.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Руна Райдо

Для вас открывается дорога. Райдо — руна путешествий и движения вперед. В сентябре возможны командировки, переезд или смена жизненного курса. Главное — доверять своему пути и не останавливаться.

 

Що віщують руни кожному знаку Зодіаку на вересень 2025 — Козеріг
Руна Райдо. Фото: shutterstock.com
Водолей (20 января — 18 февраля)

Руна Манназ

Сентябрь подчеркнет вашу социальность. Манназ — руна человека, коллектива, единства. Вы получите поддержку от окружения, новых друзей или партнеров. Это время, когда стоит проявлять себя открыто.

 

Що віщують руни кожному знаку Зодіаку на вересень 2025 — Водолій
Руна Манназ. Фото: shutterstock.com
Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Руна Иса

Сентябрь для вас станет месяцем паузы. Иса символизирует остановку, замораживание. Вам придется притормозить и переосмыслить дальнейшие шаги. Не спешите — эта пауза необходима, чтобы найти правильное направление.

 

Що віщують руни кожному знаку Зодіаку на вересень 2025 — Риби
Руна Иса. Фото: shutterstock.com

сентябрь прогнозы советы знаки Зодиака руны рунический гороскоп
Тамара Володина - Редактор
Автор:
Тамара Володина
