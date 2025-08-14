Рунічний гороскоп на серпень 2025 — які знаки Зодіаку будуть улюбленцями долі

Ворожіння на скандинавських рунах. Фото: pexels.com

Серпень — останній літній місяць, що сповнений яскравими подіями, доленосними зустрічами та приємними сюрпризами. Але, як віщують скандинавські руни, особливу прихильність удачі отримають лише кілька знаків Зодіаку. Цим обраним щаститиме у коханні, фінансах і справах, а доля підштовхуватиме до правильних рішень.

Хто саме з представників зодіакального кола потрапив до списку щасливчиків серпня і чому цей місяць стане для них особливим — дізнавайтесь деталі у рунічному гороскопі.

Знаки Зодіаку, які стануть улюбленцями долі у серпні 2025

Лев — Руна Соулу

Серпень стане вашим особистим місяцем тріумфу. Соулу — руна сонця, енергії та перемоги. Вона дає вам силу діяти сміливо та впевнено. Ви отримаєте шанс проявити свої таланти і вийти на новий рівень у кар'єрі. У стосунках — яскраві моменти, увага та компліменти. Головне — не витрачайте енергію на дрібні конфлікти, а спрямовуйте її на досягнення цілей.

Руна Соулу. Фото: shutterstock.com

Терези — Руна Гебо

Взаємність, гармонія та подарунки від життя — ось, що чекає на вас. Гебо — руна обміну енергією та благословення. У серпні можливе вигідне партнерство, підписання важливих угод або початок стосунків, які стануть доленосними. Вам важливо бути відкритими до співпраці та нових контактів — саме через людей Всесвіт передасть вам удачу.

Руна Гебо. Фото: shutterstock.com

Стрілець — Руна Йера

Серпень для вас — місяць збору врожаю. Йера символізує плоди минулих зусиль. Ви отримаєте результат за те, над чим працювали останні місяці. Це може бути підвищення, фінансова премія або здійснення особистої мрії. Якщо були сумніви — настав час повірити, що ваша наполегливість була недаремною.

Руна Йера. Фото: shutterstock.com

Риби — Руна Феху

Матеріальний успіх і приємні бонуси — ось головні подарунки серпня для вас. Феху — руна багатства та ресурсів. У цей період можливі грошові надходження, дорогі подарунки або вигідні покупки. Також у фінансовому плані ви можете знайти нові джерела доходу. Рунічна порада — інвестуйте в те, що принесе користь у майбутньому.

Руна Феху. Фото: shutterstock.com

