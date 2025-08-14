Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Ці знаки Зодіаку головні фаворити долі у серпні — що кажуть руни

Ці знаки Зодіаку головні фаворити долі у серпні — що кажуть руни

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 15:43
Рунічний гороскоп на серпень 2025 — які знаки Зодіаку будуть улюбленцями долі
Ворожіння на скандинавських рунах. Фото: pexels.com

Серпень — останній літній місяць, що сповнений яскравими подіями, доленосними зустрічами та приємними сюрпризами. Але, як віщують скандинавські руни, особливу прихильність удачі отримають лише кілька знаків Зодіаку. Цим обраним щаститиме у коханні, фінансах і справах, а доля підштовхуватиме до правильних рішень.

Хто саме з представників зодіакального кола потрапив до списку щасливчиків серпня і чому цей місяць стане для них особливим — дізнавайтесь деталі у рунічному гороскопі.

Реклама
Читайте також:

Знаки Зодіаку, які стануть улюбленцями долі у серпні 2025

Лев — Руна Соулу

Серпень стане вашим особистим місяцем тріумфу. Соулу — руна сонця, енергії та перемоги. Вона дає вам силу діяти сміливо та впевнено. Ви отримаєте шанс проявити свої таланти і вийти на новий рівень у кар'єрі. У стосунках — яскраві моменти, увага та компліменти. Головне — не витрачайте енергію на дрібні конфлікти, а спрямовуйте її на досягнення цілей.

 

Які знаки Зодіаку будуть улюбленцями долі у серпні 2025 за віщуванням рун — Лев
Руна Соулу. Фото: shutterstock.com
Терези — Руна Гебо

Взаємність, гармонія та подарунки від життя — ось, що чекає на вас. Гебо — руна обміну енергією та благословення. У серпні можливе вигідне партнерство, підписання важливих угод або початок стосунків, які стануть доленосними. Вам важливо бути відкритими до співпраці та нових контактів — саме через людей Всесвіт передасть вам удачу.

 

Які знаки Зодіаку будуть улюбленцями долі у серпні 2025 за віщуванням рун — Терези
Руна Гебо. Фото: shutterstock.com
Стрілець — Руна Йера

Серпень для вас — місяць збору врожаю. Йера символізує плоди минулих зусиль. Ви отримаєте результат за те, над чим працювали останні місяці. Це може бути підвищення, фінансова премія або здійснення особистої мрії. Якщо були сумніви — настав час повірити, що ваша наполегливість була недаремною.

 

Які знаки Зодіаку будуть улюбленцями долі у серпні 2025 за віщуванням рун — Стрілець
Руна Йера. Фото: shutterstock.com
Риби — Руна Феху

Матеріальний успіх і приємні бонуси — ось головні подарунки серпня для вас. Феху — руна багатства та ресурсів. У цей період можливі грошові надходження, дорогі подарунки або вигідні покупки. Також у фінансовому плані ви можете знайти нові джерела доходу. Рунічна порада — інвестуйте в те, що принесе користь у майбутньому.

 

Які знаки Зодіаку будуть улюбленцями долі у серпні 2025 за віщуванням рун — Риби
Руна Феху. Фото: shutterstock.com

Також читайте:

прогнози знаки Зодіаку серпень руни рунічний гороскоп
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації