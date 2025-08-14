Рунический гороскоп на август 2025 — какие знаки Зодиака будут баловнями судьбы

Гадание на скандинавских рунах. Фото: pexels.com

Август — последний летний месяц, который полон ярких событий, судьбоносных встреч и приятных сюрпризов. Но, как предсказывают скандинавские руны, особую благосклонность удачи получат лишь несколько знаков Зодиака. Этим избранным будет везти в любви, финансах и делах, а судьба будет подталкивать к правильным решениям.

Кто именно из представителей зодиакального круга попал в список счастливчиков августа и почему этот месяц станет для них особенным — узнавайте детали в руническом гороскопе.

Знаки Зодиака, которые станут любимцами судьбы в августе 2025 года

Лев — Руна Соулу

Август станет вашим личным месяцем триумфа. Соулу — руна солнца, энергии и победы. Она дает вам силу действовать смело и уверенно. Вы получите шанс проявить свои таланты и выйти на новый уровень в карьере. В отношениях — яркие моменты, внимание и комплименты. Главное — не тратьте энергию на мелкие конфликты, а направляйте ее на достижение целей.

Руна Соулу. Фото: shutterstock.com

Весы — Руна Гебо

Взаимность, гармония и подарки от жизни — вот, что ждет вас. Гебо — руна обмена энергией и благословения. В августе возможно выгодное партнерство, подписание важных соглашений или начало отношений, которые станут судьбоносными. Вам важно быть открытыми к сотрудничеству и новым контактам — именно через людей Вселенная передаст вам удачу.

Руна Гебо. Фото: shutterstock.com

Стрелец — Руна Йера

Август для вас — месяц сбора урожая. Йера символизирует плоды прошлых усилий. Вы получите результат за то, над чем работали последние месяцы. Это может быть повышение, финансовая премия или осуществление личной мечты. Если были сомнения — пришло время поверить, что ваша настойчивость была не напрасной.

Руна Йера. Фото: shutterstock.com

Рыбы — Руна Феху

Материальный успех и приятные бонусы — вот главные подарки августа для вас. Феху — руна богатства и ресурсов. В этот период возможны денежные поступления, дорогие подарки или выгодные покупки. Также в финансовом плане вы можете найти новые источники дохода. Рунический совет — инвестируйте в то, что принесет пользу в будущем.

Руна Феху. Фото: shutterstock.com

