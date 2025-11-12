Новый год 2026 — как и когда наряжать елку, чтобы счастье не обошло ваш дом

Семья украшает елку на новогодние праздники. Фото: istockphoto.com

Есть что-то магическое в том моменте, когда в доме появляется елка. Воздух наполняется ароматом хвои, огоньки мерцают, а сердце чувствует, что чудо может стать реальностью. Но не все знают: именно день, когда вы установите новогоднее дерево, может определить, каким будет весь год — радостным или полным забот. Астрологи говорят, что в 2026-м, под знаком Красной Огненной Лошади, важно не только украсить новогоднее дерево, но и сделать это с правильной энергией, прежде всего, выбрав благоприятную дату.

Новини.LIVE рассказывает, какой благоприятный день выбрать, чтобы нарядить елку и как украсить новогоднее дерево, чтобы дом наполнится теплом, согласием и счастьем на весь 2026 год.

Символика 2026 года — энергия Красной Огненной Лошади

2026 год по восточному календарю пройдет под знаком Красной Огненной Лошади — уверенного, гордого, энергичного и страстного символа. По словам астрологов, его энергия требует честности, гармонии и действия с открытым сердцем. Он не терпит спешки, хаоса или равнодушия. Поэтому момент, когда вы наряжаете елку, должен быть особенным — без суеты, в спокойной атмосфере, с приятной музыкой, улыбками и светом в душе.

Новогодняя игрушка на елке. Фото: Pinterest

Когда лучше всего ставить елку на новогодние праздники 2025-2026

Выбирая дату для установки елки, стоит ориентироваться на лунный календарь и общую энергетику дней декабря.

Самыми благоприятными днями будут:

23 декабря — идеальный день для создания уюта в доме и праздничного настроения. Луна растет в Водолее, принося стабильность, креативность, радость и гармонию. Это отличный момент для семейного времяпрепровождения, смеха и теплых воспоминаний — такая атмосфера подарит дому удачу на весь год.

— идеальный день для создания уюта в доме и праздничного настроения. Луна растет в Водолее, принося стабильность, креативность, радость и гармонию. Это отличный момент для семейного времяпрепровождения, смеха и теплых воспоминаний — такая атмосфера подарит дому удачу на весь год. 25-26 декабря — дни творческого вдохновения. Луна растет в Рыбах, пробуждая мечтательность и веру в чудеса. Загадывайте желания во время украшения зеленой красавицы — они осуществляются особенно быстро.

— дни творческого вдохновения. Луна растет в Рыбах, пробуждая мечтательность и веру в чудеса. Загадывайте желания во время украшения зеленой красавицы — они осуществляются особенно быстро. 29-30 декабря — завершающие аккорды года. Луна, растущая в Тельце, приносит стабильность и достаток. Это время для яркого, роскошного декора — золота, серебра, гирлянд, огоньков и зеркальных игрушек, которые отражают свет, словно звезды.

Девушка несет елку домой. Фото: freepik.com

Елка на новогодние праздники — какие дни неблагоприятны, чтобы ставить праздничное дерево

Даже если руки чешутся достать коробку с игрушками, стоит дождаться благоприятного момента. Эти дни считаются неблагоприятными:

5-8 декабря — полнолуние в Раке может внести эмоциональный беспорядок в эти дни. Лучше уделите внимание отдыху, а декор подождет.

— полнолуние в Раке может внести эмоциональный беспорядок в эти дни. Лучше уделите внимание отдыху, а декор подождет. 13-14 декабря — напряженная энергия Весов может провоцировать мелкие споры.

— напряженная энергия Весов может провоцировать мелкие споры. 17-18 декабря — дни Стрельца, когда стремление к порядку приглушает праздничное настроение, поэтому лучше отложить украшение.

Где поставить елку, чтобы удача не обошла дом — советы по фэншуй

Фэншуй подсказывает: важно не только "когда", но и "где". Чтобы новогодняя зеленая красавица принесла дому тепло, а жителям — счастье, ставить ее нужно в таких местах:

Юго-восток — зона богатства. Разместите елку здесь, если хотите привлечь финансовую удачу.

— зона богатства. Разместите елку здесь, если хотите привлечь финансовую удачу. Юг — сектор славы, признания и карьерного роста.

— сектор славы, признания и карьерного роста. Юго-запад — зона любви и гармоничных отношений.

— зона любви и гармоничных отношений. Восток — сектор семейного уюта и единства поколений.

Девушка украшает елку дома. Фото: freepik.com

Как украшать елку в год Красной Огненной Лошади

Этот знак восточного календаря любит энергию, стиль и яркость, но без излишеств. Главный цвет года — красный — символ страсти, силы и удачи. Сочетайте его с золотым, терракотовым, зеленым, желтым. Добавьте динамики. Используйте гирлянды с эффектом движения или переливающиеся шары, создавая живой свет.

Помните, елка — не просто атрибут Нового года. Это оберег, который притягивает в дом добро, радость и вдохновение. Украсьте ее в благоприятный день, делайте это с любовью и искренностью — и тогда Красный Огненный Конь щедро отблагодарит вас энергией успеха, тепла и счастья на весь 2026 год.

