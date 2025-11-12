Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Новый год 2026 — когда ставить елку, чтобы счастье не обошло дом

Новый год 2026 — когда ставить елку, чтобы счастье не обошло дом

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 23:20
обновлено: 19:29
Новый год 2026 — как и когда наряжать елку, чтобы счастье не обошло ваш дом
Семья украшает елку на новогодние праздники. Фото: istockphoto.com

Есть что-то магическое в том моменте, когда в доме появляется елка. Воздух наполняется ароматом хвои, огоньки мерцают, а сердце чувствует, что чудо может стать реальностью. Но не все знают: именно день, когда вы установите новогоднее дерево, может определить, каким будет весь год — радостным или полным забот. Астрологи говорят, что в 2026-м, под знаком Красной Огненной Лошади, важно не только украсить новогоднее дерево, но и сделать это с правильной энергией, прежде всего, выбрав благоприятную дату.

Новини.LIVE рассказывает, какой благоприятный день выбрать, чтобы нарядить елку и как украсить новогоднее дерево, чтобы дом наполнится теплом, согласием и счастьем на весь 2026 год.

Реклама
Читайте также:

Символика 2026 года — энергия Красной Огненной Лошади

2026 год по восточному календарю пройдет под знаком Красной Огненной Лошади — уверенного, гордого, энергичного и страстного символа. По словам астрологов, его энергия требует честности, гармонии и действия с открытым сердцем. Он не терпит спешки, хаоса или равнодушия. Поэтому момент, когда вы наряжаете елку, должен быть особенным — без суеты, в спокойной атмосфере, с приятной музыкой, улыбками и светом в душе.

 

Символика 2026 года — энергия Красной Огненной Лошади
Новогодняя игрушка на елке. Фото: Pinterest

Когда лучше всего ставить елку на новогодние праздники 2025-2026

Выбирая дату для установки елки, стоит ориентироваться на лунный календарь и общую энергетику дней декабря.

Самыми благоприятными днями будут:

  • 23 декабря — идеальный день для создания уюта в доме и праздничного настроения. Луна растет в Водолее, принося стабильность, креативность, радость и гармонию. Это отличный момент для семейного времяпрепровождения, смеха и теплых воспоминаний — такая атмосфера подарит дому удачу на весь год.
  • 25-26 декабря — дни творческого вдохновения. Луна растет в Рыбах, пробуждая мечтательность и веру в чудеса. Загадывайте желания во время украшения зеленой красавицы — они осуществляются особенно быстро.
  • 29-30 декабря — завершающие аккорды года. Луна, растущая в Тельце, приносит стабильность и достаток. Это время для яркого, роскошного декора — золота, серебра, гирлянд, огоньков и зеркальных игрушек, которые отражают свет, словно звезды.

 

Когда лучше всего ставить елку на новогодние праздники 2025-2026
Девушка несет елку домой. Фото: freepik.com

Елка на новогодние праздники — какие дни неблагоприятны, чтобы ставить праздничное дерево

Даже если руки чешутся достать коробку с игрушками, стоит дождаться благоприятного момента. Эти дни считаются неблагоприятными:

  • 5-8 декабря — полнолуние в Раке может внести эмоциональный беспорядок в эти дни. Лучше уделите внимание отдыху, а декор подождет.
  • 13-14 декабря — напряженная энергия Весов может провоцировать мелкие споры.
  • 17-18 декабря — дни Стрельца, когда стремление к порядку приглушает праздничное настроение, поэтому лучше отложить украшение.

Где поставить елку, чтобы удача не обошла дом — советы по фэншуй

Фэншуй подсказывает: важно не только "когда", но и "где". Чтобы новогодняя зеленая красавица принесла дому тепло, а жителям — счастье, ставить ее нужно в таких местах:

  • Юго-восток — зона богатства. Разместите елку здесь, если хотите привлечь финансовую удачу.
  • Юг — сектор славы, признания и карьерного роста.
  • Юго-запад — зона любви и гармоничных отношений.
  • Восток — сектор семейного уюта и единства поколений.

 

Где поставить елку, чтобы удача не обошла дом — советы по фэншуй
Девушка украшает елку дома. Фото: freepik.com

Как украшать елку в год Красной Огненной Лошади

Этот знак восточного календаря любит энергию, стиль и яркость, но без излишеств. Главный цвет года — красный — символ страсти, силы и удачи. Сочетайте его с золотым, терракотовым, зеленым, желтым. Добавьте динамики. Используйте гирлянды с эффектом движения или переливающиеся шары, создавая живой свет.

Помните, елка — не просто атрибут Нового года. Это оберег, который притягивает в дом добро, радость и вдохновение. Украсьте ее в благоприятный день, делайте это с любовью и искренностью — и тогда Красный Огненный Конь щедро отблагодарит вас энергией успеха, тепла и счастья на весь 2026 год.

Также предлагаем другие праздничные темы к предстоящим зимним праздникам

На какой день недели приходится Новый год 2026 и будет ли выходной.

Какое животное будет символом 2026 года, какие главные цвета и символы.

В чем встречать Новый год 2026, чтобы привлечь удачу и благополучие на целый год.

В каких цветах категорически нельзя встречать Новый 2026 год.

Какой будет погода на Рождество и День святого Николая.

традиции новогодняя елка советы дерево праздник Новый год 2026
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации