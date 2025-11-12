Новий рік 2026 — як і коли наряджати ялинку, щоб щастя не оминуло ваш дім

Родина прикрашає ялинку на новорічні свята. Фото: istockphoto.com

Є щось магічне в тому моменті, коли в домі з'являється ялинка. Повітря наповнюється ароматом хвої, вогники мерехтять, а серце відчуває, що диво може стати реальністю. Але не всі знають: саме день, коли ви встановите новорічне дерево, може визначити, яким буде увесь рік — радісним чи сповненим турбот. Астрологи кажуть, що у 2026-му, під знаком Червоного Вогняного Коня, важливо не лише прикрасити новорічне дерево, а й зробити це з правильною енергією, передусім, обравши сприятливу дату.

Новини.LIVE розповідає, який сприятливий день обрати, щоб нарядити ялинку та як прикрасити новорічне дерево, щоб дім наповниться теплом, злагодою та щастям на увесь 2026 рік.

Символіка 2026 року — енергія Червоного Вогняного Коня

2026 рік за східним календарем пройде під знаком Червоного Вогняного Коня — впевненого, гордого, енергійного й пристрасного символу. За словами астрологів, його енергія вимагає чесності, гармонії й дії з відкритим серцем. Він не терпить поспіху, хаосу чи байдужості. Тож момент, коли ви наряджаєте ялинку, має бути особливим — без метушні, у спокійній атмосфері, з приємною музикою, усмішками та світлом у душі.

Новорічна іграшка на ялинці. Фото: Pinterest

Коли найкраще ставити ялинку на новорічні свята 2025-2026

Обираючи дату для встановлення ялинки, варто орієнтуватися на місячний календар і загальну енергетику днів грудня.

Найсприятливішими днями будуть:

23 грудня — ідеальний день для створення затишку в оселі та святкового настрою. Місяць росте у Водолії, приносячи стабільність, креативність, радість і гармонію. Це чудовий момент для сімейного проведення часу, сміху й теплих спогадів — така атмосфера подарує дому удачу на весь рік.

— ідеальний день для створення затишку в оселі та святкового настрою. Місяць росте у Водолії, приносячи стабільність, креативність, радість і гармонію. Це чудовий момент для сімейного проведення часу, сміху й теплих спогадів — така атмосфера подарує дому удачу на весь рік. 25-26 грудня — дні творчого натхнення. Місяць росте у Рибах, пробуджуючи мрійливість і віру в дива. Загадуйте бажання під час прикрашання зеленої красуні — вони здійснюються особливо швидко.

— дні творчого натхнення. Місяць росте у Рибах, пробуджуючи мрійливість і віру в дива. Загадуйте бажання під час прикрашання зеленої красуні — вони здійснюються особливо швидко. 29-30 грудня — завершальні акорди року. Місяць, що росте у Тельці, приносить стабільність і достаток. Це час для яскравого, розкішного декору — золота, срібла, гірлянд, вогників і дзеркальних іграшок, які відбивають світло, немов зорі.

Дівчина несе ялинку додому. Фото: freepik.com

Ялинка на новорічні свята — які дні несприятливі, щоб ставити святкове дерево

Навіть якщо руки сверблять дістати коробку з іграшками, варто дочекатися сприятливого моменту. Ці дні вважаються несприятливими:

5-8 грудня — повня у Раку може внести емоційний безлад у ці дні. Краще приділіть увагу відпочинку, а декор зачекає.

— повня у Раку може внести емоційний безлад у ці дні. Краще приділіть увагу відпочинку, а декор зачекає. 13-14 грудня — напружена енергія Терезів може провокувати дрібні суперечки.

— напружена енергія Терезів може провокувати дрібні суперечки. 17-18 грудня — дні Стрільця, коли прагнення до порядку приглушує святковий настрій, тому краще відкласти прикрашання.

Де поставити ялинку, щоб удача не оминула дім — поради за феншуй

Феншуй підказує: важливе не лише "коли", а й "де". Щоб новорічна зелена красуня принесла оселі тепла, а мешканцям — щастя, ставити її потрібно у таких місцях:

Південний схід — зона багатства. Розмістіть ялинку тут, якщо хочете залучити фінансову удачу.

— зона багатства. Розмістіть ялинку тут, якщо хочете залучити фінансову удачу. Південь — сектор слави, визнання й кар'єрного росту.

— сектор слави, визнання й кар'єрного росту. Південний захід — зона любові та гармонійних стосунків.

— зона любові та гармонійних стосунків. Схід — сектор родинного затишку та єдності поколінь.

Дівчина прикрашає ялинку вдома. Фото: freepik.com

Як прикрашати ялинку у рік Червоного Вогняного Коня

Цей знак східного календаря любить енергію, стиль і яскравість, але без надмірностей. Головний колір року — червоний — символ пристрасті, сили й удачі. Поєднуйте його з золотим, теракотовим, зеленим, жовтим. Додайте динаміки. Використовуйте гірлянди з ефектом руху або кулі, що переливаються, створюючи живе світло.

Пам'ятайте, ялинка — не просто атрибут Нового року. Це оберіг, який притягує у дім добро, радість і натхнення. Прикрасьте її у сприятливий день, робіть це з любов'ю й щирістю — і тоді Червоний Вогняний Кінь щедро віддячить вам енергією успіху, тепла й щастя на весь 2026 рік.

