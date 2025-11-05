Новий рік 2026 — які кольори не можна вдягати на свято, щоб не відлякати удачу

Дівчата у новорічних сукнях. Фото: freepik.com

Зустріч Нового року — не чергове свято, а своєрідний святковий ритуал залучення енергії удачі та достатку. Для цього "задобрюють" символ року. У 2026-му — це Червоний Вогняний Кінь — тварина, яка не терпить байдужості, темряви й холодних відтінків. Саме тому, астрологи попереджають, навіть вибір кольору сукні чи костюма може вплинути на ваш майбутній успіх.

Новини.LIVE розповідає, у яких кольорах не можна зустрічати Новий 2026 рік, щоб не відлякати добробут і гармонію.

За східним календарем 2026 рік пройде під знаком Червоного Вогняного Коня — тварини гордої, сильної, запальної та незалежної. Її енергія — це рух, пристрасть і жага до перемог. Коня неможливо приборкати холодом чи темрявою: він шукає світло, вогонь, тепло й динаміку. Саме тому астрологи радять у новорічну ніч уникати відтінків, які "гаситимуть" його полум'я.

Новорічна прикраса на ялинці. Фото: google.com

Які кольори не можна вдягати на Новий рік 2026

Синій — антагоніст вогню

Синій колір символізує стихію Води, яка гасить Вогонь. У ніч зустрічі Нового 2026 року варто уникати синіх костюмів, суконь і навіть аксесуарів. Такий вибір може створити відчуття енергетичного дисбалансу — ніби полум'я Коня тьмяніє. Холодні тони краще замінити їх на насичений червоний або теплий помаранчевий — кольори активності та пристрасті.

Блакитний — холод, що віддаляє удачу

Блакитні відтінки, навіть ніжні пастельні, асоціюються з холодом, спокоєм і водною стихією. У рік Вогняного Коня така гама може "заморозити" ваші плани або пригальмувати розвиток справ. Астрологи радять залишити блакитну сукню для іншого свята — а на Новий рік обрати щось тепліше, щоб не остудити власну енергію.

Білий — холодний та бездушний

Білий колір вважається універсальним і елегантним, проте цього року він не зовсім пасує енергії Коня. Його можна замінити на м'якіші відтінки — вершковий, айворі, молочний або відтінок топленого молока. Вони збережуть відчуття чистоти, але водночас будуть ближчими до теплої стихії Вогню.

Сірий — символ втоми та застою

Сірий колір, хоч і стриманий, може позбавити ваш образ енергії. Для вогняного символу року це знак байдужості та зупинки. Астрологи наголошують: щоб рік був насиченим, яскравим і продуктивним, не варто зустрічати його в сірих тонах — вони можуть принести апатію або брак мотивації.

Чорний — колір минулого

Хоч чорний виглядає ефектно й класично, у новорічну ніч він небажаний. Цей відтінок асоціюється з трауром і завершенням, а Новий рік — це час оновлення. Замість чорного краще обрати бордовий, золотий або мідний — вони гармонують із вогняною стихією та притягують успіх.

