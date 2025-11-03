Відео
Головна Свята Новий рік 2026 — на який день тижня припадає велике свято

Новий рік 2026 — на який день тижня припадає велике свято

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 23:30
Оновлено: 23:28
На який день тижня припадає Новий рік 2026 — коли зустрінемо свято і чи буде вихідний istockphoto.com
Велика родина відзначає Новий рік. Фото: istockphoto.com

До Нового року 2026 залишилося менше двох місяців. Це свято завжди було особливим для українців. Й навіть під час війни до нього ведеться особлива підготовка: зробити гарну справу, купити подарунки, продумати меню, обрати вбрання, поставити в оселі гарну ялинку та запланувати відпочинок. Саме тому важливо знати, на який день тижня припадає важлива дата та чи буде вихідний. 

Новини.LIVE розповідає, коли саме ми будемо зустрічати новорічну ніч і як найкраще спланувати відпочинок. 

На який день тижня припадає Новий рік 2026

Традиційно Новий рік святкують у ніч з 31 грудня на 1 січня. Отже, зустріч 2026 року відбуватиметься з середи на четвер. Таким чином велике свято припадає саме на четвер. Це означає, що більшість українців зустрінуть святкову дату посеред робочого тижня. 

 

Чи буде Новий рік 2026 вихідним днем 

В Україні триває воєнний стан через війну, яку розпочала країна-окупант росія. У зв'язку з цим усі додаткові вихідні дні скасовано, відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Якщо для державних організацій 31 грудня та 1 січня будуть робочими, то приватні компанії можуть самостійно визначати, чи надавати своїм співробітникам додатковий відпочинок. Тому плануючи зустріч Нового року 2026, орієнтуватися слід саме на це.

Початок 2026 року — що варто зробити 31 грудня та 1 січня

Ніч із 31 грудня на 1 січня — не лише момент переходу календаря, а й символічний рубіж між старим і новим. Це ідеальний час, щоб підбити підсумки, подякувати собі за прожитий рік і з чистим серцем почати новий.

Психологи радять провести вечір 31 грудня у гармонії, а не в поспіху. Дозвольте собі розслабитися та проведіть час з тими, хто вам дорогий. Щирі розмови, спільна вечеря, прогулянки, розваги — це найкращий спосіб почати рік із любов'ю. Згадайте три речі, за які ви вдячні 2025 року. Запишіть їх у блокнот — це допоможе зафіксувати позитивні емоції та створить правильний настрій на майбутнє.

Також варто уникати негативу. Не переглядайте тривожні новини, не сваріться й не обговорюйте проблеми. Адже усе, що ви відчуєте у святкові дні, закріпиться у вашій пам'яті як "тон року". Тож краще наповнити цей день спокоєм і добрими думками.

1 січня варто скласти "список натхнення" або "карту бажань". Не обов'язково ставити глобальні цілі — достатньо записати, що хочеться відчути, побачити, спробувати. Наприклад: "поїхати до моря", "прочитати 10 книжок", "більше часу проводити на природі".

 

Початок 2026 року — що варто зробити 31 грудня та 1 січня
Родина відпочиває на новорічні свята. Фото: freepik.com

свято 1 січня дата 31 грудня Новий рік 2026 четвер
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
