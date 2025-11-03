Велика родина відзначає Новий рік. Фото: istockphoto.com

До Нового року 2026 залишилося менше двох місяців. Це свято завжди було особливим для українців. Й навіть під час війни до нього ведеться особлива підготовка: зробити гарну справу, купити подарунки, продумати меню, обрати вбрання, поставити в оселі гарну ялинку та запланувати відпочинок. Саме тому важливо знати, на який день тижня припадає важлива дата та чи буде вихідний.

На який день тижня припадає Новий рік 2026

Традиційно Новий рік святкують у ніч з 31 грудня на 1 січня. Отже, зустріч 2026 року відбуватиметься з середи на четвер. Таким чином велике свято припадає саме на четвер. Це означає, що більшість українців зустрінуть святкову дату посеред робочого тижня.

Чи буде Новий рік 2026 вихідним днем

В Україні триває воєнний стан через війну, яку розпочала країна-окупант росія. У зв'язку з цим усі додаткові вихідні дні скасовано, відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Якщо для державних організацій 31 грудня та 1 січня будуть робочими, то приватні компанії можуть самостійно визначати, чи надавати своїм співробітникам додатковий відпочинок. Тому плануючи зустріч Нового року 2026, орієнтуватися слід саме на це.

Початок 2026 року — що варто зробити 31 грудня та 1 січня

Ніч із 31 грудня на 1 січня — не лише момент переходу календаря, а й символічний рубіж між старим і новим. Це ідеальний час, щоб підбити підсумки, подякувати собі за прожитий рік і з чистим серцем почати новий.

Психологи радять провести вечір 31 грудня у гармонії, а не в поспіху. Дозвольте собі розслабитися та проведіть час з тими, хто вам дорогий. Щирі розмови, спільна вечеря, прогулянки, розваги — це найкращий спосіб почати рік із любов'ю. Згадайте три речі, за які ви вдячні 2025 року. Запишіть їх у блокнот — це допоможе зафіксувати позитивні емоції та створить правильний настрій на майбутнє.

Також варто уникати негативу. Не переглядайте тривожні новини, не сваріться й не обговорюйте проблеми. Адже усе, що ви відчуєте у святкові дні, закріпиться у вашій пам'яті як "тон року". Тож краще наповнити цей день спокоєм і добрими думками.

1 січня варто скласти "список натхнення" або "карту бажань". Не обов'язково ставити глобальні цілі — достатньо записати, що хочеться відчути, побачити, спробувати. Наприклад: "поїхати до моря", "прочитати 10 книжок", "більше часу проводити на природі".

Родина відпочиває на новорічні свята. Фото: freepik.com

