До Нового года 2026 осталось меньше двух месяцев. Этот праздник всегда был особенным для украинцев. И даже во время войны к нему ведется особая подготовка: сделать хорошее дело, купить подарки, продумать меню, выбрать наряд, поставить в доме красивую елку и запланировать отдых. Именно поэтому важно знать, на какой день недели приходится важная дата и будет ли выходной.

Новини.LIVE рассказывает, когда именно мы будем встречать новогоднюю ночь и как лучше всего спланировать отдых.

На какой день недели приходится Новый год 2026

Традиционно Новый год празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января. Итак, встреча 2026 года будет происходить со среды на четверг. Таким образом большой праздник приходится именно на четверг. Это означает, что большинство украинцев встретят праздничную дату посреди рабочей недели.

Большая семья отмечает Новый год. Фото: istockphoto.com

Будет ли Новый год 2026 выходным днем

В Украине продолжается военное положение из-за войны, которую начала страна-оккупант россия. В связи с этим все дополнительные выходные дни отменены, согласно Закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Если для государственных организаций 31 декабря и 1 января будут рабочими, то частные компании могут самостоятельно определять, предоставлять ли своим сотрудникам дополнительный отдых. Поэтому планируя встречу Нового года 2026, ориентироваться следует именно на это.

Начало 2026 года — что стоит сделать 31 декабря и 1 января

Ночь с 31 декабря на 1 января — не только момент перехода календаря, но и символический рубеж между старым и новым. Это идеальное время, чтобы подвести итоги, поблагодарить себя за прожитый год и с чистым сердцем начать новый.

Психологи советуют провести вечер 31 декабря в гармонии, а не в спешке. Позвольте себе расслабиться и проведите время с теми, кто вам дорог. Искренние разговоры, совместный ужин, прогулки, развлечения — это лучший способ начать год с любовью. Вспомните три вещи, за которые вы благодарны 2025-му году. Запишите их в блокнот — это поможет зафиксировать положительные эмоции и создаст правильный настрой на будущее.

Также стоит избегать негатива. Не просматривайте тревожные новости, не ссорьтесь и не обсуждайте проблемы. Ведь все, что вы почувствуете в праздничные дни, закрепится в вашей памяти как "тон года". Поэтому лучше наполнить этот день спокойствием и добрыми мыслями.

1 января стоит составить "список вдохновения" или "карту желаний". Не обязательно ставить глобальные цели — достаточно записать, что хочется почувствовать, увидеть, попробовать. Например: "поехать к морю", "прочитать 10 книг", "больше времени проводить на природе".

Семья отдыхает на новогодние праздники. Фото: freepik.com

